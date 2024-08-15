De online enquête-software van Doodle – perfect voor professioneel gebruik

De online enquêtesoftware van Doodle is ideaal voor professioneel gebruik. In het bedrijfsleven worden er dagelijks beslissingen genomen door teams, afdelingen of zelfs hele bedrijven. Of het nu gaat om het plannen van de volgende projectvergadering, het vinden van de beste datum voor een klantevenement of het afstemmen van deelnemers voor een cruciale strategische beslissing: deze processen kunnen tijdrovend zijn, vooral als er met veel meningen rekening moet worden gehouden. Met de online enquêtesoftware van Doodle vind je snel en efficiënt de beste optie of datum.

Waarom zou je enquêtesoftware gebruiken?

E-mails, telefoontjes of persoonlijke gesprekken kunnen vervelend en tijdrovend zijn, vooral als informatie meerdere keren heen en weer moet worden gestuurd. Doodle bespaart je tijd en moeite. Enquêtes voor het plannen van afspraken of het nemen van beslissingen zijn binnen enkele minuten gemaakt, en deelnemers kunnen hun voorkeuren direct online aangeven. De resultaten worden overzichtelijk weergegeven en zijn meteen beschikbaar, waardoor het nemen van beslissingen simpel, snel en efficiënt verloopt.

Maak een Groepspoll

Enquêtesoftware vanuit het perspectief van de organisator

Als organisator kun je in slechts drie simpele stappen een poll aanmaken. Om een poll aan te maken heb je nu wel een gratis Doodle-account nodig, maar deelnemers hebben er geen nodig om te stemmen. Beschrijf je poll op doodle.com, voeg je tijdstippen toe – met of zonder kalenderintegratie – en pas de instellingen naar wens aan. Deel ten slotte de link met je collega’s of klanten.

Maak een Groepspoll

Premiumfuncties voor meer efficiëntie

Met een Premium-abonnement krijg je toegang tot extra functies die je enquêtes nog professioneler en efficiënter maken. Je kunt bijvoorbeeld deadlines instellen om deelnemers aan te moedigen sneller te reageren. Zodra de deadline is verstreken, worden er geen reacties meer geaccepteerd. Je kunt ook het aantal deelnemers voor een bepaalde optie beperken, waardoor tijdvakken automatisch worden gesloten zodra de limiet is bereikt – ideaal voor workshops of bijeenkomsten met een beperkt aantal plaatsen. Automatische herinneringen zorgen ervoor dat deelnemers op tijd reageren, terwijl de optie om de deelnemerslijst te verbergen de privacy waarborgt. Daarnaast kun je advertenties verwijderen, rechtstreeks vanuit Doodle uitnodigingen versturen naar maximaal 1.000 deelnemers, of je persoonlijke beschikbaarheid beheren. Dankzij de integratie met Google Maps kun je vergaderlocaties weergeven of deelnemers zelf laten kiezen – perfect voor fysieke evenementen.

Enquêtesoftware vanuit het perspectief van de deelnemer

Voor deelnemers is het net zo simpel. Met één klik op de link naar de poll kunnen ze hun voorkeuren aangeven in een overzichtelijke kalender- of tabelweergave. Ze hoeven alleen maar een naam of pseudoniem en hun e-mailadres op te geven. Je hebt geen Doodle-account nodig om mee te doen.

Maak een Groepspoll

Verhoog de efficiëntie en bespaar tijd

De online enquêtesoftware van Doodle is de perfecte oplossing voor bedrijven die waarde hechten aan snelle en zorgeloze besluitvorming. Of het nu gaat om interne trainingen, projectplanning of klantafspraken: met Doodle verloopt de coördinatie efficiënter en eenvoudiger. Probeer het nu en bespaar tijd en moeite in je dagelijkse werk!