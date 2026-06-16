Een patiënten- en familieadviesraad (PFAC) is een officiële commissie van patiënten, familieleden en zorgverleners die samenwerken met het ziekenhuispersoneel om de kwaliteit van de zorg en de ervaring van de patiënt te verbeteren. Voor een ziekenhuiservaringsmanager is het leiden van deze bijeenkomsten dankbaar werk, maar logistiek gezien best lastig: adviseurs zijn vrijwilligers voor wie hun eigen medische afspraken voorrang hebben, en één ronde last-minute afzeggingen kan het quorum al tenietdoen. De Groepspoll van Doodle ondersteunt tot wel 1.000 deelnemers en toont live een overzicht van de aanmeldingen, waardoor managers precies kunnen zien of een datum haalbaar is voordat ze de zaal reserveren.

🎯 Waarom het quorum bij adviesraden voor patiëntenfamilies steeds niet gehaald wordt

Vrijwillige adviseurs in een adviesraad voor patiënten en hun familie hebben geen vaste agenda. De schema’s voor chemotherapie-infusies verschuiven met een week. Er komen op korte termijn afspraken vrij voor vervolgbezoeken. Mantelzorgers passen hun agenda aan rond de ontslagdatum van een familielid. Het gevolg is dat de manager van de ziekenhuiservaring te goeder trouw een uitnodiging verstuurt, de reacties langzaam binnen ziet druppelen en twee dagen voor de bijeenkomst ontdekt dat het aantal deelnemers onder het quorum is gezakt dat in de statuten van de raad staat.

De gebruikelijke oplossing is een reeks ‘reply-all’-mails waarin adviseurs wordt gevraagd om te bevestigen, vervolgens nogmaals te bevestigen en daarna nog een keer te bevestigen na een wijziging in de planning. Dat proces is slopend voor vrijwilligers die al met gezondheidsstress kampen, en het legt de hele coördinatielast op de schouders van één ziekenhuiservaringsmanager. Het levert ook geen eenduidige bron van informatie op: de manager houdt in zijn hoofd de reacties bij in zijn inbox, een spreadsheet en zijn voicemail, en weet nooit helemaal zeker of het tijdvak op donderdag of dat op vrijdag veiliger is.

Het diepere probleem is dat een adviesraad van patiëntenfamilies meer nodig heeft dan alleen een ja/nee-stemming. Een adviseur is misschien donderdagochtend beschikbaar, maar alleen als de vergadering voor de middag afgelopen is vanwege een infuus om 12.00 uur. Een andere adviseur is vrijdag vrij, maar wil de manager laten weten dat twee andere raadsleden die dag dezelfde afspraak bij de oncologie hebben. Zonder een gestructureerde manier om die opmerkingen naast de stemmen over beschikbaarheid vast te leggen, tast de manager in het duister.

🗓 Hoe een Groepspoll het quorumprobleem oplost voor adviesraden van patiëntenfamilies

De groepspoll van Doodle is precies voor dit soort situaties bedacht. Een ervaringmanager van het ziekenhuis maakt een enquête aan met drie tot vijf mogelijke vergadertijden en deelt vervolgens één link met alle leden van de patiënten- en familieadviesraad. Elke adviseur opent de link, vinkt aan welke tijdstippen voor hem of haar geschikt zijn en kan een opmerking in vrije tekst achterlaten om bijvoorbeeld een conflict met een afspraak of een vaste eindtijd uit te leggen. Geen enkele adviseur hoeft de reacties van anderen te lezen om zijn of haar eigen reactie in te sturen, waardoor het proces overzichtelijk blijft en de sociale druk op vrijwilligers wordt verminderd die het misschien lastig vinden om nee te zeggen.

De live RSVP-telling is de functie die de workflow van de manager verandert. Naarmate adviseurs reageren, wordt de Groepspoll in realtime bijgewerkt en zie je precies hoeveel bevestigde deelnemers er per tijdvak zijn. Een ervaringmanager in een ziekenhuis kan gedurende 48 uur zien hoe de telling oploopt en in één oogopslag zien of er voor donderdag om 10.00 uur acht bevestigde adviseurs zijn (boven het quorum) of slechts vijf (onder het quorum). De manager hoeft geen e-mails te tellen of een spreadsheet te vergelijken. Zodra een tijdvak duidelijk het quorum haalt en uit de opmerkingen blijkt dat er geen conflicten zijn, vergrendelt de manager het en verstuurt hij de agenda-uitnodiging.

De groepspoll van Doodle kan ook worden gekoppeld aan Google Calendar, Microsoft Outlook en Apple Calendar, dus zodra de manager de datum vastlegt, komt de bevestigde afspraak direct in de agenda’s van de deelnemers terecht. Voor virtuele sessies ondersteunt de poll videoconferenties via Google Meet, Zoom, Webex en Microsoft Teams, wat betekent dat de manager bij de bevestiging meteen een videolink kan toevoegen zonder van tool te hoeven wisselen. De automatische tijdzone-herkenning van Doodle zorgt ervoor dat adviseurs in verschillende regio’s de beschikbare tijden van kandidaten in hun lokale tijd zien, wat belangrijk is voor zorginstellingen met nevenvestigingen of patiëntenadviseurs op afstand.

⚙️ Operationele opzet voor managers die zich bezighouden met ziekenhuiservaringen

Het opzetten van een groepspoll voor een patiënten- en familieadviesraad duurt minder dan vijf minuten. De ziekenhuiservaringsmanager logt in op zijn of haar Doodle-account, kiest voor ‘Groepspoll’ en vult een duidelijke titel in, zoals ‘PFAC Q3-sessie’, samen met een korte beschrijving waarin de agenda en de quorumvereiste worden uitgelegd. Door wat context toe te voegen in de beschrijving, begrijpen de adviseurs beter waarom hun reactie belangrijk is, wat de respons onder vrijwilligers meestal verbetert.

De manager kiest vervolgens een aantal mogelijke tijdstippen uit. Een handige manier is om vier of vijf opties voor te stellen, verspreid over twee weken, waarbij je dagen met veel afspraken vermijdt, zoals maandagochtend, wanneer de infusieruimtes meestal vol zitten. De ‘Find Time’-functie van Doodle kan hierbij helpen door tijdvakken te laten zien die het minst conflicteren met de agenda van de manager, nog voordat de poll wordt verstuurd.

Zodra de poll live is, deelt de manager de link via e-mail. Doodle stuurt automatisch herinneringen per e-mail naar adviseurs die nog niet hebben gereageerd, waardoor de ziekenhuismanager minder handmatige herinneringsberichten hoeft te versturen. Terwijl de telling oploopt, houdt de manager het actuele aantal aanmeldingen in de gaten en leest hij de opmerkingen van de adviseurs. Als uit een opmerking blijkt dat een bepaald tijdstip een verborgen conflict heeft dat meerdere adviseurs raakt, kan de manager een alternatief tijdstip aan de poll toevoegen zonder helemaal opnieuw te hoeven beginnen.

De groepspoll van Doodle ondersteunt tot wel 1.000 deelnemers. Dat betekent dat een experience manager in een ziekenhuis die een grote raad leidt, een gezamenlijke PFAC-sessie met een partnerziekenhuis organiseert of een systeemwijde top voor patiëntenadviseurs houdt, dezelfde tool kan gebruiken zonder tegen een deelnemerslimiet aan te lopen. Premium-accounts bieden bovendien door AI gegenereerde beschrijvingen van vergaderingen en aangepaste huisstijl met het logo en de hoofdkleur van het ziekenhuis, wat de professionele uitstraling versterkt die adviseurs verwachten van een formeel adviesorgaan.

Je kunt de tussentijden tussen vergaderingen zo instellen dat sessies die op dezelfde dag direct na elkaar plaatsvinden, elkaar niet overlappen. Dat is handig als de manager patiëntervaring in het ziekenhuis een PFAC-vergadering coördineert terwijl er tegelijkertijd andere activiteiten rond patiëntervaring in dezelfde vergaderzaal plaatsvinden.

Kant-en-klare sjablonen voor Groepspolls voor de adviesraad van patiënten en hun families

Gebruik een van de onderstaande sjablonen om met één klik een Groepspoll voor dit scenario te starten. De titel, beschrijving en duur worden allemaal automatisch ingevuld via de link — je hoeft alleen maar te klikken en je enquête is klaar.

Quarterly PFAC agenda review session Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll Let's review our quarterly PFAC agenda together and share your input.

New advisor orientation and onboarding Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll Help shape our new advisor orientation; your input is valued.

Patient experience survey results debrief Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll Let's debrief patient survey results and discuss next steps.

Annual PFAC strategic planning workshop Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll Let's shape our PFAC's future; please share your availability for our 90-min workshop.

Emergency department experience review Pre-filled Group Poll, 30 min Start this poll Let's discuss ED patient family advisory council scheduling for 30 mins.

✅ Wat Doodle biedt voor de adviesraad van patiënten en hun families

Mogelijkheden Doodle Opmerkingen Live overzicht van aanmeldingen met zicht op het quorum 🟩 Groepspoll toont het aantal reacties in realtime Opmerkingen van de adviseur over de plaatsen voor kandidaten 🟩 Vrije tekstveld voor opmerkingen per respondent Agendasynchronisatie (Google Calendar, Outlook, Apple Calendar) 🟩 Bevestigde evenement-pushberichten naar alle drie Videoconferenties (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Voeg de link toe bij de bevestiging Bedrijfslogo op maat met het logo van het ziekenhuis ⚠️ Logo en hoofdkleur; alleen Premium Gedeeld georganiseerde polls (twee beheerders zijn gezamenlijk eigenaar) 🔜 Op de routekaart

❓ Veelgestelde vragen

V: Kunnen adviseurs een conflict in de kliniek uitleggen zonder persoonlijke gezondheidsgegevens prijs te geven? A: Ja. Het opmerkingenveld bij de Groepspoll is een vrij tekstveld, dus een adviseur kan schrijven: „Ik heb die ochtend een doktersafspraak”, zonder dat hij of zij medische informatie prijsgeeft. De manager van de ziekenhuiservaring ziet de opmerking en kan er rekening mee houden bij het toewijzen van een tijdvak, zonder dat hij of zij details nodig heeft.

V: Wat gebeurt er als er na sluiting van de stemming geen enkel slot het quorum haalt? A: De ziekenhuiservaringsmanager kan nieuwe kandidaatplaatsen toevoegen aan een bestaande Groepspoll zonder helemaal opnieuw te beginnen. Adviseurs die al hebben gereageerd, krijgen een e-mailbericht en kunnen stemmen op de nieuwe opties. Zo hoef je niet helemaal opnieuw te beginnen en blijft het planningsproces op gang.

V: Hebben leden van de patiënten- en familieraad een Doodle-account nodig om te reageren? A: Deelnemers hebben geen Doodle-account nodig om mee te stemmen in een Groepspoll. Alleen de manager patiëntenbeleving in het ziekenhuis die de poll aanmaakt en beheert, heeft een account nodig.

V: Kan dezelfde opzet voor een Groepspoll ook werken voor een grote, systeembrede bijeenkomst van patiëntenadviseurs? A: Ja. De Groepspoll van Doodle ondersteunt tot wel 1.000 deelnemers, dus een experience manager in een ziekenhuis die een bijeenkomst van een adviesraad voor patiënten en hun families op meerdere locaties coördineert, kan dezelfde tool gebruiken zonder tegen een limiet aan te lopen. Dankzij de automatische tijdzonedetectie zien adviseurs op afstand in verschillende regio’s de tijden in hun eigen tijdzone.

👉 Klaar om je patiënten- en familieadviesraad wat eenvoudiger te maken?

Gebruik de bovenstaande sjablonen om binnen een paar minuten je volgende enquête voor de adviesraad van patiënten en hun families op te zetten. Dankzij de realtime RSVP-telling weet je al voordat je de ruimte reserveert welk tijdstip aan het quorum voldoet, en de opmerkingen van de adviseurs geven je de nodige context over conflicten binnen de kliniek, zodat je met een gerust hart een beslissing kunt nemen. Probeer het vandaag nog gratis uit.