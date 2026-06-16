Et rådgivende udvalg for patienter og pårørende (PFAC) er et formelt udvalg bestående af patienter, pårørende og plejepersonale, der samarbejder med hospitalets personale om at forbedre plejekvaliteten og patientoplevelsen. For en hospital experience manager er det givende at afholde disse møder, men det er logistisk udfordrende: Rådgiverne er frivillige, hvis egne lægeaftaler har førsteprioritet, og en enkelt runde af afbud i sidste øjeblik kan betyde, at der ikke længere er beslutningsdygtigt antal til stede. Doodles gruppeafstemning understøtter op til 1.000 deltagere og viser en live oversigt over tilmeldingerne, hvilket giver lederne det overblik, de har brug for, til at vælge en dato, der rent faktisk fungerer, inden de reserverer lokalet.

🎯 Hvorfor der hele tiden opstår problemer med at opnå beslutningsdygtighed i rådgivende udvalg for patienters pårørende

De frivillige rådgivere i et rådgivningsudvalg for patienter og pårørende har ikke en fast kalender. Tidsplanerne for kemoterapibehandlinger kan skifte med en uge. Der åbnes pladser til opfølgningskonsultationer med kort varsel. Pårørende omlægger deres planer i forhold til et familiemedlems udskrivningsdato. Resultatet er en hospitaloplevelsesansvarlig, der i god tro sender en mødeindkaldelse ud, ser tilmeldingerne strømme ind lidt efter lidt og to dage før mødet opdager, at deltagerantallet er faldet under det beslutningsdygtige antal, der er fastsat i rådets vedtægter.

Den traditionelle løsning er en række »svar alle«-e-mails, hvor rådgiverne bliver bedt om at bekræfte, derefter bekræfte igen og så bekræfte endnu en gang efter en omlægning af aftalen. Denne proces er udmattende for frivillige, der i forvejen kæmper med sundhedsmæssig stress, og den lægger hele koordinationsbyrden på én enkelt hospitalseksperimentleder. Den skaber heller ikke én samlet kilde til sandheden: lederen holder mentalt styr på svarene på tværs af en indbakke, et regneark og en telefonsvarer, uden nogensinde at være helt sikker på, om torsdagstiden eller fredagstiden er den sikreste.

Det egentlige problem er, at et rådgivende udvalg bestående af patienter og pårørende har brug for mere end blot en ja/nej-afstemning. En rådgiver kan måske deltage torsdag formiddag, men kun hvis mødet slutter inden middag, da vedkommende skal have en infusion ved middagstid. En anden rådgiver har tid på fredag, men ønsker at informere lederen om, at to andre rådsmedlemmer har samme onkologiske konsultation den dag. Uden en struktureret måde at indsamle disse kommentarer sammen med afstemningerne om tilgængelighed på, arbejder lederen i blinde.

🗓 Hvordan en gruppeafstemning løser problemet med beslutningsdygtighed i rådgivende udvalg for patienters pårørende

Doodles gruppeafstemning er udviklet netop til denne situation. En patientoplevelsesansvarlig opretter en afstemning med tre til fem mulige mødetidspunkter og deler derefter et enkelt link med hvert medlem af patient- og familierådet. Hvert rådsmedlem åbner linket, markerer de tidspunkter, der passer dem, og kan skrive en kommentar, hvor de forklarer eventuelle konflikter med andre aftaler eller en tid, hvor de absolut ikke kan deltage. Ingen rådgiver behøver at læse andres svar for at indsende sit eget, hvilket sikrer en overskuelig proces og mindsker det sociale pres på de frivillige, der måske føler sig akavet ved at sige nej.

Den live RSVP-tælling er den funktion, der ændrer lederens arbejdsgang. Efterhånden som rådgiverne svarer, opdateres gruppeafstemningen i realtid og viser præcis, hvor mange bekræftede deltagere der er til hver kandidatplads. En hospitalseksperimentleder kan følge med i, hvordan optællingen udvikler sig over 48 timer, og med et enkelt blik se, om der til torsdag kl. 10 er otte bekræftede rådgivere (over beslutningsdygtighed) eller kun fem (under beslutningsdygtighed). Lederen behøver ikke at tælle e-mails eller krydstjekke et regneark. Når et tidsrum klart opfylder beslutningsflertallet, og kommentarerne ikke viser nogen uoverensstemmelser, låser lederen det og sender kalenderinvitationen.

Doodles gruppeafstemning kan også integreres med Google Kalender, Microsoft Outlook og Apple Kalender, så når lederen har fastlagt datoen, bliver den bekræftede begivenhed automatisk tilføjet til deltagernes kalendere. Ved virtuelle møder understøtter afstemningen videokonferencer via Google Meet, Zoom, Webex og Microsoft Teams, hvilket betyder, at lederen kan vedhæfte et videolink i forbindelse med bekræftelsen uden at skifte værktøj. Doodles automatiske tidszone-genkendelse sikrer, at rådgivere i forskellige regioner ser kandidattidspunkterne i deres lokale tid, hvilket er vigtigt for sundhedssystemer med satellitcampusser eller fjernrådgivere.

⚙️ Operationel opsætning for hospital experience managers

Det tager under fem minutter at oprette en gruppeafstemning til et rådgivende udvalg for patienters pårørende. Hospitalets oplevelsesansvarlig logger ind på sin Doodle-konto, vælger »Gruppeafstemning« og indtaster en tydelig mødetitel, f.eks. »PFAC 3. kvartalsmøde«, sammen med en kort beskrivelse, der forklarer dagsordenen og kravet til beslutningsdygtighed. Ved at tilføje kontekst i beskrivelsen hjælper man rådgiverne med at forstå, hvorfor deres svar er vigtigt, hvilket typisk øger svarprocenten blandt de frivillige.

Lederen udvælger derefter mulige tidsintervaller. En praktisk fremgangsmåde er at foreslå fire eller fem muligheder fordelt over to uger, hvor man undgår dage med særligt mange patientbesøg, såsom mandag formiddag, hvor infusionslokalerne typisk er fuldt belagt. Doodles »Find tid«-funktion kan være til hjælp ved at vise tidsvinduer, der i mindst mulig grad kolliderer med lederens egen kalender, inden afstemningen sendes ud.

Når afstemningen er gået i gang, deler lederen linket via e-mail. Doodle sender automatisk e-mail-påmindelser til rådgivere, der endnu ikke har svaret, hvilket reducerer antallet af manuelle opfølgningsbeskeder, som hospitalets oplevelsesleder skal sende. I takt med at optællingen skrider frem, overvåger lederen det aktuelle antal tilmeldinger og læser rådgivernes kommentarer. Hvis en kommentar afslører, at et bestemt tidsrum har en skjult konflikt, der berører flere rådgivere, kan lederen tilføje et erstatningstidsrum til afstemningen uden at skulle starte forfra.

Doodles gruppeafstemning understøtter op til 1.000 deltagere, hvilket betyder, at en hospitalets oplevelsesansvarlig, der leder et stort råd, et fælles PFAC-møde med et partnerhospital eller et systemomfattende topmøde for patientrådgivere, kan bruge det samme værktøj uden at støde på et loft for antallet af deltagere. Premium-konti tilbyder desuden AI-genererede mødebeskrivelser og tilpasset branding med hospitalets logo og primærfarve, hvilket understreger den professionelle tone, som rådgiverne forventer af et formelt rådgivende organ.

Der kan indstilles mellemrum mellem møderne, så møder, der afholdes lige efter hinanden på samme dag, ikke overlapper hinanden. Dette er en praktisk detalje, når hospitalets patientoplevelsesansvarlig koordinerer et PFAC-møde sideløbende med andre aktiviteter vedrørende patientoplevelsen i det samme konferencerum.

Klar-til-brug skabeloner til gruppeafstemninger til patient- og familieudvalget

Brug en af skabelonerne nedenfor til at oprette en gruppeafstemning til dette scenarie med et enkelt klik. Titlen og varigheden udfyldes automatisk via linket. Kopier beskrivelsen fra hvert kort, og indsæt den i beskrivelsesfeltet på Doodle-siden, når linket åbnes.

Kvartalsmæssigt møde om gennemgang af PFAC-dagsordenen (60 min): Start denne afstemning

Introduktion og oplæring af nye rådgivere (90 min): Start denne afstemning

Gennemgang af resultaterne af patienttilfredshedsundersøgelsen (60 min): Start denne afstemning

PFAC’s årlige workshop om strategisk planlægning (90 min): Start denne afstemning

Gennemgang af erfaringer fra akutmodtagelsen (30 min): Start denne afstemning

✅ Hvad Doodle tilbyder til rådgivende udvalg bestående af patienter og pårørende

Kapacitet Doodle Noter Live-opgørelse af tilmeldinger med visning af beslutningsdygtighed 🟩 Gruppens afstemning viser antallet af svar i realtid Rådgiverens kommentarer til kandidatpladserne 🟩 Felt til fritekstkommentarer pr. respondent Kalendersynkronisering (Google, Outlook, Apple) 🟩 Bekræftet begivenhed sendes til alle tre Videokonferencer (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Vedhæft link i bekræftelsen Skræddersyet branding med hospitalets logo ⚠️ Logo og primærfarve; kun Premium Fællesafholdte afstemninger (to administratorer er medejere) 🔜 I køreplanen

❓ Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål: Kan rådgivere forklare en klinisk konflikt uden at afsløre personlige helbredsoplysninger? A: Ja. Kommentarfeltet i »Group Poll« er et fritekstfelt, så en rådgiver kan skrive »Jeg har en lægeaftale den morgen« uden at afsløre nogen kliniske oplysninger. Hospitalets oplevelsesansvarlig ser kommentaren og kan tage den med i betragtning ved beslutningen om tidspladsfordelingen uden at have brug for nærmere detaljer.

Spørgsmål: Hvad sker der, hvis ingen af pladserne opnår kvorum, når afstemningen er afsluttet? A: Hospitalets oplevelsesansvarlig kan tilføje nye kandidatpladser til en eksisterende gruppeafstemning uden at skulle starte forfra. Rådgivere, der allerede har svaret, får besked via e-mail og kan stemme på de nye muligheder. På den måde undgår man at skulle starte helt forfra, og planlægningsprocessen kan fortsætte.

Spørgsmål: Skal medlemmerne af patient- og familierådet have en Doodle-konto for at kunne svare? A: Deltagerne behøver ikke en Doodle-konto for at stemme i en gruppeafstemning. Det er kun den ansvarlige for patientoplevelsen på hospitalet, der opretter og administrerer afstemningen, der skal have en konto.

Spørgsmål: Kan den samme opsætning af en gruppeafstemning bruges til et stort, systemomfattende topmøde for patientrådgivere? A: Ja. Doodles gruppeafstemning understøtter op til 1.000 deltagere, så en oplevelsesansvarlig på et hospital, der koordinerer et arrangement med et rådgivende udvalg for patienter og pårørende på tværs af flere afdelinger, kan bruge det samme værktøj uden at støde på en begrænsning. Den automatiske tidszone-registrering sikrer, at rådgivere, der deltager på afstand fra forskellige regioner, ser tidspunkterne i deres lokale tidszone.

👉 Er du klar til at gøre dit rådgivende udvalg bestående af patienter og pårørende mere overskueligt?

Brug skabelonerne ovenfor til at iværksætte din næste afstemning i patient- og familieudvalget på få minutter. Den løbende optælling af tilmeldinger betyder, at du ved, hvilket tidsrum der har det nødvendige antal deltagere, inden du reserverer lokalet, og kommentarerne fra rådgiverne giver dig den nødvendige indsigt i klinikkens tidsplan, så du kan træffe en velovervejet beslutning. Prøv det gratis i dag.