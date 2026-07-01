Så här planerar man ett rådgivande möte med patient- och anhöriggruppen: En handbok för chefer

Ett råd för patienter och anhöriga (PFAC) är en formell kommitté bestående av patienter, anhöriga och vårdgivare som samarbetar med sjukhuspersonalen för att förbättra vårdkvaliteten och patientupplevelsen. För en upplevelseansvarig på sjukhuset är det givande att leda dessa möten, men logistiskt sett är det en utmaning: rådgivarna är volontärer vars egna läkarbesök har prioritet, och en enda omgång av avbokningar i sista minuten kan göra att beslutsförmågan går förlorad. Doodle's Group Poll stöder upp till 1 000 deltagare och visar en löpande sammanställning av anmälningarna i realtid, vilket ger ansvariga den översikt de behöver för att välja ett datum som faktiskt fungerar innan de bokar lokalen.

🎯 Varför det ofta saknas beslutsmässighet i rådgivande nämnder för patientanhöriga

De frivilliga rådgivarna i ett råd för patienter och anhöriga har inget förutsägbart schema. Schemat för kemoterapibehandlingar kan ändras med en vecka. Tider för uppföljningsbesök på kliniken blir lediga med kort varsel. Vårdgivare ombokar sina scheman utifrån en familjemedlems utskrivningsdatum. Resultatet blir att den som ansvarar för sjukhusupplevelsen skickar ut en mötesinbjudan i god tro, ser att anmälningarna trillar in en efter en och upptäcker två dagar före mötet att deltagarantalet har sjunkit under det kvorum som anges i rådets stadgar.

Den traditionella lösningen är en kedja av e-postmeddelanden med ”svara alla” där rådgivarna ombeds att bekräfta, sedan bekräfta på nytt och därefter bekräfta ännu en gång efter en ombokning. Denna process är utmattande för volontärer som redan hanterar stress relaterad till sin hälsa, och den lägger hela samordningsbördan på en enda samordnare vid sjukhuset. Den ger heller ingen entydig bild av läget: samordnaren håller mentalt reda på svaren i en inkorg, ett kalkylblad och ett röstmeddelande, utan att någonsin vara helt säker på om torsdagens eller fredagens tid är säkrare.

Det mer grundläggande problemet är att ett rådgivande organ för patientfamiljer behöver mer än en ja/nej-omröstning. En rådgivare kan kanske delta på torsdag förmiddag, men bara om mötet avslutas före klockan 12 på grund av en infusion vid middagstid. En annan rådgivare är ledig på fredagen men vill att chefen ska veta att två andra rådsmedlemmar har samma onkologbesök den dagen. Utan ett strukturerat sätt att fånga upp dessa kommentarer tillsammans med omröstningarna om tillgänglighet, agerar chefen i blindo.

🗓 Hur Group Poll löser problemet med beslutsmässighet för rådgivande grupper bestående av patienters anhöriga

Doodles Group Poll är utformad just för detta scenario. En upplevelseansvarig på sjukhuset skapar en omröstning med tre till fem möjliga mötestider och delar sedan en enda länk med alla medlemmar i patient- och anhörigrådet. Varje rådgivare öppnar länken, markerar vilka tider som passar dem och kan lämna en fritextkommentar för att förklara eventuella krockar med läkarbesök eller tider då de absolut inte kan delta. Ingen rådgivare behöver läsa andras svar för att lämna in sitt eget, vilket gör processen smidig och minskar den sociala pressen på volontärer som kanske känner sig obekväma med att säga nej.

Den realtidsuppdaterade RSVP-räkningen är den funktion som förändrar arbetsflödet för chefen. Allteftersom rådgivarna svarar uppdateras Group Poll i realtid och visar exakt hur många bekräftade deltagare varje kandidattidpunkt har. En erfarenhetsansvarig på sjukhuset kan följa hur sammanräkningen utvecklas under 48 timmar och med ett ögonkast se om torsdag kl. 10 har åtta bekräftade rådgivare (över beslutförhet) eller bara fem (under beslutförhet). Chefen behöver inte räkna e-postmeddelanden eller jämföra med ett kalkylblad. När ett tidsfönster tydligt uppfyller beslutförhetskravet och kommentarerna inte visar på några hindrande konflikter låser chefen det och skickar ut kalenderinbjudan.

Doodle's Group Poll kan även integreras med Google Kalender, Microsoft Outlook och Apple Kalender, så när chefen har fastställt datumet läggs det bekräftade evenemanget direkt in i deltagarnas kalendrar. För virtuella möten stöder omröstningen videokonferenser via Google Meet, Zoom, Webex och Microsoft Teams, vilket innebär att chefen kan bifoga en videolänk vid bekräftelsen utan att behöva byta verktyg. Doodles automatiska tidszonsdetektering säkerställer att rådgivare i olika regioner ser kandidaternas tider i sin lokala tid, vilket är viktigt för hälsosystem med satellitcampus eller rådgivare som arbetar på distans.

⚙️ Driftskonfiguration för ansvariga för patientupplevelsen på sjukhus

Det tar mindre än fem minuter att skapa en Group Poll för ett råd för patient- och anhörigfrågor. Sjukhusets upplevelseansvarige loggar in på sitt Doodle-konto, väljer ”Group Poll” och anger en tydlig mötestitel, till exempel ”PFAC Q3-möte”, tillsammans med en kort beskrivning som förklarar dagordningen och kravet på beslutsmässighet. Att lägga till bakgrundsinformation i beskrivningen hjälper rådgivarna att förstå varför deras svar är viktigt, vilket brukar öka svarsfrekvensen bland volontärerna.

Därefter väljer chefen ut möjliga tidsintervall. Ett praktiskt tillvägagångssätt är att föreslå fyra eller fem alternativ fördelade över två veckor, och undvika dagar då det brukar vara särskilt mycket patienter på kliniken, till exempel måndagsmorgnar då infusionsrummen vanligtvis är fullbelagda. Doodles funktion för att hitta lediga tider kan vara till hjälp genom att föreslå tidsintervall som krockar minst med chefens egen kalender innan omröstningen skickas ut.

När omröstningen är igång delar chefen länken via e-post. Doodle skickar automatiskt påminnelser via e-post till rådgivare som ännu inte har svarat, vilket minskar antalet manuella uppföljningsmeddelanden som sjukhusets upplevelseansvarige behöver skicka. Allteftersom resultatet växer övervakar chefen det aktuella antalet anmälningar och läser rådgivarnas kommentarer. Om en kommentar visar att ett specifikt tidsfönster har en dold konflikt som påverkar flera rådgivare kan chefen lägga till ett alternativt tidsfönster i omröstningen utan att behöva börja om från början.

Doodle's Group Poll stöder upp till 1 000 deltagare, vilket innebär att en upplevelseansvarig på ett sjukhus som leder ett stort råd, ett gemensamt PFAC-möte med ett partnersjukhus eller ett systemomfattande toppmöte för patientrådgivare kan använda samma verktyg utan att stöta på någon deltagarbegränsning. Premiumkonton erbjuder dessutom AI-genererade mötesbeskrivningar och anpassad profilering med sjukhusets logotyp och huvudfärg, vilket förstärker den professionella ton som rådgivarna förväntar sig av ett formellt rådgivande organ.

Buffertiderna mellan mötena kan ställas in så att möten som följer direkt på varandra samma dag inte överlappar varandra, vilket är en praktisk detalj när sjukhusets upplevelseansvarige samordnar ett PFAC-möte parallellt med andra aktiviteter inom patientupplevelseprogrammet i samma konferensrum.

Färdiga mallar för Group Poll till patient- och anhörigrådet

Använd någon av mallarna nedan för att med ett enda klick starta en Group Poll för det här scenariot. Titel, beskrivning och varaktighet fylls i automatiskt via länken – det är bara att klicka så är din omröstning klar.

Quarterly PFAC agenda review session Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll Let's review our quarterly PFAC agenda together and share your input.

New advisor orientation and onboarding Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll Help shape our new advisor orientation; your input is valued.

Patient experience survey results debrief Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll Let's debrief patient survey results and discuss next steps.

Annual PFAC strategic planning workshop Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll Let's shape our PFAC's future; please share your availability for our 90-min workshop.

Emergency department experience review Pre-filled Group Poll, 30 min Start this poll Let's discuss ED patient family advisory council scheduling for 30 mins.

✅ Vad Doodle erbjuder för patient- och anhörigråd

Kapacitet Doodle Anmärkningar Realtidsöversikt över anmälningar med information om om beslutförhet föreligger 🟩 Group Poll visar antalet svar i realtid Rådgivarens kommentarer om kandidatplatserna 🟩 Fält för fritextkommentarer per respondent Kalendersynkronisering (Google, Outlook, Apple) 🟩 Bekräftade evenemang skickas ut till alla tre Videokonferenser (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Bifoga länken i bekräftelsen Anpassad märkning med sjukhusets logotyp ⚠️ Logotyp och huvudfärg; endast Premium Gemensamt arrangerade omröstningar (två administratörer delar ägandet) 🔜 I färdplanen

❓ Vanliga frågor

Fråga: Kan rådgivare redogöra för en klinisk konflikt utan att avslöja personliga hälsouppgifter? A: Ja. Kommentarfältet i Group Poll är ett fritextfält, så en rådgivare kan skriva ”Jag har ett läkarbesök den morgonen” utan att avslöja någon klinisk information. Sjukhusets erfarenhetsansvarige ser kommentaren och kan ta hänsyn till den vid beslutet om vilken tid som ska tilldelas utan att behöva känna till några detaljer.

Fråga: Vad händer om ingen enskild plats uppnår kvorum efter att omröstningen har avslutats? A: Sjukhusets upplevelseansvarige kan lägga till nya kandidatplatser i en befintlig Group Poll utan att behöva börja om från början. Rådgivare som redan har svarat får ett meddelande via e-post och kan rösta på de nya alternativen. På så sätt undviks en fullständig omstart och schemaläggningsprocessen kan fortsätta.

Fråga: Behöver medlemmarna i patient- och anhörigrådet ett Doodle-konto för att kunna svara? S: Deltagarna behöver inte ha ett Doodle-konto för att rösta i en Group Poll. Det är endast den ansvarige för sjukhusupplevelsen som skapar och hanterar omröstningen som behöver ett konto.

Fråga: Kan samma inställningar för Group Poll fungera för ett stort systemomfattande möte för patientrådgivare? A: Ja. Doodles Group Poll stöder upp till 1 000 deltagare, vilket innebär att en erfarenhetsansvarig på ett sjukhus som samordnar ett möte med ett rådgivande organ för patienter och anhöriga på flera platser kan använda samma verktyg utan att stöta på någon begränsning. Den automatiska tidszonsdetekteringen säkerställer att rådgivare på distans i olika regioner ser tiderna i sin lokala tidszon.

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Använd mallarna ovan för att på några minuter sätta igång din nästa omröstning i patient- och anhörigrådet. Tack vare den realtidsuppdaterade deltagarstatistiken vet du vilken tid som uppfyller kravet på beslutsmässighet redan innan du bokar lokalen, och kommentarerna från rådets medlemmar ger dig den information om eventuella konflikter med klinikens schemaläggning som du behöver för att kunna fatta ett välgrundat beslut. Prova gratis redan idag.