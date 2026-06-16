Un conseil consultatif des patients et de leurs familles (PFAC) est un comité officiel composé de patients, de membres de leur famille et d’aidants qui collaborent avec le personnel hospitalier afin d’améliorer la qualité des soins et l’expérience des patients. Pour un responsable de l’expérience hospitalière, animer ces réunions est gratifiant mais délicat sur le plan logistique : les conseillers sont des bénévoles dont les propres rendez-vous médicaux sont prioritaires, et une seule vague d’annulations de dernière minute peut compromettre le quorum. La fonctionnalité « Sondage de groupe » de Doodle prend en charge jusqu’à 1 000 participants et affiche en temps réel le décompte des réponses, offrant ainsi aux responsables la visibilité nécessaire pour choisir une date qui convienne réellement avant de réserver la salle.

🎯 Pourquoi le quorum ne cesse d'être manqué au sein des conseils consultatifs des familles de patients ?

Les conseillers bénévoles d'un conseil consultatif des familles de patients n'ont pas d'emploi du temps prévisible. Les horaires des perfusions de chimiothérapie varient d'une semaine à l'autre. Des créneaux de suivi en consultation s’ouvrent à la dernière minute. Les aidants réorganisent leur emploi du temps en fonction de la date de sortie d’un proche. Résultat : le responsable de l’expérience hospitalière envoie de bonne foi une invitation à la réunion, voit les réponses affluer au compte-gouttes et découvre, deux jours avant la séance, que le nombre de participants est tombé en dessous du seuil de quorum prévu dans les statuts du conseil.

La solution de contournement traditionnelle consiste en une série d’e-mails envoyés à tous les destinataires, demandant aux conseillers de confirmer, puis de reconfirmer, puis de confirmer à nouveau après un changement de rendez-vous. Ce processus est épuisant pour les bénévoles qui doivent déjà gérer le stress lié à la santé, et il fait peser toute la charge de la coordination sur un seul responsable de l’expérience hospitalière. Il ne permet pas non plus d’avoir une source unique d’information fiable : le responsable doit mentalement recouper les réponses provenant de sa boîte de réception, d’un tableur et de sa messagerie vocale, sans jamais savoir avec certitude si le créneau du jeudi ou celui du vendredi est le plus sûr.

Le problème plus profond réside dans le fait qu’un conseil consultatif des familles de patients ne se limite pas à un simple vote par « oui » ou par « non ». Un conseiller peut être disponible le jeudi matin, mais uniquement si la réunion se termine avant midi, car il doit subir une perfusion à midi. Un autre conseiller est disponible vendredi, mais tient à signaler au responsable que deux autres membres du conseil ont le même rendez-vous en oncologie ce jour-là. Sans méthode structurée permettant de recueillir ces remarques parallèlement aux votes sur les disponibilités, le responsable avance à l’aveuglette.

🗓 Comment un sondage de groupe permet de résoudre le problème du quorum au sein des conseils consultatifs des familles de patients

Le sondage de groupe de Doodle est conçu précisément pour ce type de situation. Un responsable de l’expérience patient crée un sondage proposant trois à cinq créneaux horaires possibles, puis partage un lien unique avec chaque membre du conseil consultatif des familles des patients. Chaque membre ouvre le lien, coche les créneaux qui lui conviennent et peut ajouter un commentaire libre pour expliquer un conflit d’horaires avec une consultation ou une heure limite à ne pas dépasser. Aucun conseiller n’a besoin de lire les réponses des autres pour soumettre la sienne, ce qui garantit la clarté du processus et réduit la pression sociale pesant sur les bénévoles qui pourraient se sentir gênés de dire «non».

Le décompte en direct des confirmations de présence est la fonctionnalité qui transforme le flux de travail du responsable. Au fur et à mesure que les conseillers répondent, le sondage de groupe se met à jour en temps réel, indiquant exactement le nombre de participants confirmés pour chaque créneau proposé. Un responsable des stages en milieu hospitalier peut suivre l’évolution du décompte sur 48 heures et voir d’un seul coup d’œil si le créneau du jeudi à 10 h compte huit conseillers confirmés (quorum atteint) ou seulement cinq (quorum non atteint). Le responsable n’a pas besoin de compter les e-mails ni de recouper les informations avec un tableur. Lorsqu’un créneau atteint clairement le quorum et que les commentaires ne font état d’aucun conflit empêchant la participation, le responsable le verrouille et envoie l’invitation via le calendrier.

La fonctionnalité « Sondage de groupe » de Doodle s'intègre également à Google Agenda, Microsoft Outlook et Apple Agenda. Ainsi, dès que le responsable a fixé la date, l'événement confirmé s'ajoute directement aux agendas des participants. Pour les sessions virtuelles, le sondage prend en charge la visioconférence via Google Meet, Zoom, Webex et Microsoft Teams, ce qui signifie que le responsable peut joindre un lien vidéo au moment de la confirmation sans avoir à changer d’outil. La détection automatique des fuseaux horaires de Doodle garantit que les conseillers situés dans différentes régions voient les horaires proposés dans leur heure locale, ce qui est essentiel pour les systèmes de santé disposant de sites satellites ou de conseillers patients à distance.

⚙️ Mise en place opérationnelle pour les responsables de l'expérience hospitalière

La mise en place d'un sondage de groupe pour un conseil consultatif des familles de patients prend moins de cinq minutes. Le responsable de l'expérience hospitalière se connecte à son compte Doodle, sélectionne « Sondage de groupe » et saisit un titre clair pour la réunion, tel que « Séance du PFAC du 3e trimestre », accompagné d'une brève description expliquant l'ordre du jour et les conditions de quorum. Le fait d'ajouter du contexte dans la description aide les conseillers à comprendre pourquoi leur réponse est importante, ce qui tend à améliorer les taux de réponse parmi les bénévoles.

Le responsable sélectionne ensuite des créneaux horaires possibles. Une approche pratique consiste à proposer quatre ou cinq options réparties sur deux semaines, en évitant les jours où l'activité de la clinique est particulièrement intense, comme les lundis matins, lorsque les salles de perfusion fonctionnent généralement à pleine capacité. La fonctionnalité « Trouver un créneau » de Doodle peut s'avérer utile en proposant les créneaux qui entrent le moins en conflit avec l'agenda du responsable avant le lancement du sondage.

Une fois le sondage en ligne, le responsable partage le lien par e-mail. Doodle envoie automatiquement des rappels par e-mail aux conseillers qui n’ont pas encore répondu, ce qui réduit le nombre de messages de relance manuels que le responsable de l’expérience hospitalière doit envoyer. Au fur et à mesure que les résultats s’affichent, le responsable surveille le nombre de réponses en temps réel et lit les commentaires des conseillers. Si un commentaire révèle qu’un créneau spécifique présente un conflit caché affectant plusieurs conseillers, le responsable peut ajouter un créneau de remplacement au sondage sans avoir à tout recommencer.

Le sondage de groupe de Doodle prend en charge jusqu’à 1 000 participants, ce qui signifie qu’un responsable de l’expérience hospitalière chargé de diriger un grand conseil, une session conjointe du PFAC avec un hôpital partenaire ou un sommet des conseillers patients à l’échelle du réseau peut utiliser le même outil sans se heurter à une limite maximale de participants. Les comptes Premium proposent des descriptions de réunion générées par IA ainsi qu’une personnalisation à l’image de l’hôpital avec son logo et sa couleur principale, ce qui renforce le ton professionnel que les conseillers attendent d’un organe consultatif officiel.

Il est possible de configurer des plages horaires entre les réunions afin que les sessions consécutives organisées le même jour ne se chevauchent pas, ce qui constitue un détail pratique lorsque le responsable de l'expérience hospitalière coordonne une réunion du PFAC parallèlement à d'autres activités liées à l'expérience des patients dans la même salle de conférence.

Modèles de sondages de groupe prêts à l'emploi pour le conseil consultatif des familles de patients

Utilisez l'un des modèles ci-dessous pour lancer un sondage de groupe correspondant à ce scénario en un seul clic. Le titre et la durée sont déjà renseignés dans le lien. Copiez la description de chaque fiche et collez-la dans le champ de description de la page Doodle une fois le lien ouvert.

Séance trimestrielle d'examen de l'ordre du jour du PFAC (60 min) : Lancer ce sondage

Séance d'orientation et d'intégration des nouveaux conseillers (90 min) : Lancer ce sondage

Compte rendu des résultats de l'enquête sur l'expérience des patients (60 min) : Lancer ce sondage

Atelier annuel de planification stratégique du PFAC (90 min) : Lancer ce sondage

Bilan de l'expérience au service des urgences (30 min) : Lancer ce sondage

✅ Ce que Doodle propose au conseil consultatif des familles des patients

Capacité Gribouillage Remarques Compteur en temps réel des confirmations de présence avec affichage du quorum 🟩 Le sondage de groupe affiche le nombre de réponses en temps réel Commentaires du conseiller sur les places réservées aux candidats 🟩 Champ de commentaire libre pour chaque participant Synchronisation des calendriers (Google, Outlook, Apple) 🟩 L'événement confirmé est diffusé sur les trois canaux Vidéoconférence (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Joindre le lien dans le message de confirmation Personnalisation avec le logo de l'hôpital ⚠️ Logo et couleur principale ; version Premium uniquement Sondages co-organisés (deux responsables en sont copropriétaires) 🔜 Dans la feuille de route

❓ Foire aux questions

Q : Les conseillers peuvent-ils expliquer un conflit lié à une consultation médicale sans révéler de détails personnels sur la santé du patient ? R : Oui. Le champ de commentaire du sondage de groupe est un champ libre ; un conseiller peut donc y indiquer « J'ai un rendez-vous médical ce matin » sans divulguer aucune information clinique. Le responsable de l'expérience patient à l'hôpital voit ce commentaire et peut en tenir compte dans la décision d'attribution du créneau horaire sans avoir besoin de détails.

Q : Que se passe-t-il si aucun slot n'atteint le quorum à la clôture du scrutin ? R : Le responsable de l'expérience hospitalière peut ajouter de nouveaux créneaux pour les candidats à un sondage de groupe existant sans avoir à tout recommencer. Les conseillers qui ont déjà répondu reçoivent une notification par e-mail et peuvent voter pour les nouvelles options. Cela évite de tout recommencer à zéro et permet de poursuivre le processus de planification.

Q : Les membres du conseil consultatif des familles des patients doivent-ils disposer d'un compte Doodle pour répondre ? R : Les participants n'ont pas besoin d'un compte Doodle pour voter dans un sondage de groupe. Seul le responsable de l'expérience hospitalière, qui crée et gère le sondage, doit disposer d'un compte.

Q : Une configuration de sondage de groupe identique peut-elle être utilisée pour un grand sommet réunissant les conseillers des patients à l'échelle du système ? R : Oui. La fonctionnalité « Sondage de groupe » de Doodle prend en charge jusqu’à 1 000 participants ; ainsi, un responsable de l’expérience patient au sein d’un hôpital chargé de coordonner une réunion du conseil consultatif des familles de patients sur plusieurs sites peut utiliser cet outil sans se heurter à une limite de capacité. La détection automatique du fuseau horaire garantit que les conseillers à distance, quelle que soit leur région, voient les horaires indiqués dans leur fuseau horaire local.

👉 Prêt à simplifier le fonctionnement de votre conseil consultatif des patients et de leurs familles ?

Utilisez les modèles ci-dessus pour lancer en quelques minutes votre prochain sondage destiné au conseil consultatif des patients et de leurs familles. Grâce au décompte en temps réel des confirmations de présence, vous saurez quel créneau atteint le quorum avant même de réserver la salle, et les commentaires des conseillers vous fourniront le contexte nécessaire concernant les conflits d'horaires au sein de la clinique pour prendre une décision en toute confiance. Essayez-le gratuitement dès aujourd'hui.