Ein Patienten- und Familienbeirat (PFAC) ist ein formelles Gremium aus Patienten, Angehörigen und Pflegekräften, das gemeinsam mit dem Krankenhauspersonal daran arbeitet, die Versorgungsqualität und die Patientenerfahrung zu verbessern. Für einen Hospital Experience Manager ist die Leitung dieser Sitzungen zwar lohnend, aber logistisch heikel: Die Berater sind ehrenamtlich tätig, und ihre eigenen Arzttermine haben Vorrang; schon eine einzige Welle von kurzfristigen Absagen kann das Quorum zunichte machen. Die Gruppenumfrage von Doodle unterstützt bis zu 1.000 Teilnehmer und zeigt eine Live-Übersicht der Anmeldungen an. So erhalten Manager den nötigen Überblick, um einen Termin zu wählen, der tatsächlich funktioniert, bevor sie den Raum reservieren.

🎯 Warum bei Patienten- und Familienbeiräten immer wieder die Beschlussfähigkeit nicht erreicht wird

Ehrenamtliche Berater in einem Patienten- und Familienbeirat haben keinen vorhersehbaren Terminkalender. Die Termine für Chemotherapie-Infusionen verschieben sich um eine Woche. Termine für Nachsorgetermine werden kurzfristig frei. Pflegekräfte passen ihre Termine an den Entlassungstermin eines Familienmitglieds an. Das Ergebnis ist ein „Hospital Experience Manager“, der in gutem Glauben eine Einladung zur Sitzung verschickt, zusehen muss, wie die Rückmeldungen nur spärlich eingehen, und zwei Tage vor der Sitzung feststellt, dass die Teilnehmerzahl unter die in der Satzung des Beirats festgelegte Mindestanzahl gesunken ist.

Die übliche Lösung besteht aus einer Kette von E-Mails mit „Allen antworten“, in denen die Berater gebeten werden, zunächst zu bestätigen, dann erneut zu bestätigen und schließlich nach einer Terminverschiebung noch einmal zu bestätigen. Dieser Prozess ist für Freiwillige, die ohnehin schon mit gesundheitlichen Belastungen zu kämpfen haben, sehr anstrengend und bürdet die gesamte Koordinationslast einem einzigen „Hospital Experience Manager“ auf. Außerdem gibt es keine zentrale Informationsquelle: Der Manager muss die Antworten in seinem Posteingang, einer Tabelle und auf der Voicemail im Kopf zusammenzählen und ist sich nie ganz sicher, ob der Termin am Donnerstag oder der am Freitag sicherer ist.

Das eigentliche Problem ist, dass ein Patienten- und Familienbeirat mehr braucht als eine Ja-oder-Nein-Abstimmung. Ein Berater ist vielleicht am Donnerstagvormittag verfügbar, aber nur, wenn die Sitzung vor Mittag endet, da er mittags eine Infusion erhält. Ein anderer Berater hat am Freitag Zeit, möchte den Leiter jedoch darauf hinweisen, dass zwei weitere Ratsmitglieder an diesem Tag denselben Termin in der Onkologie haben. Ohne eine strukturierte Methode, um diese Anmerkungen neben den Verfügbarkeitsabstimmungen zu erfassen, tappt der Leiter im Dunkeln.

🗓 Wie eine Gruppenumfrage das Quorum-Problem bei Patienten- und Familienbeiräten löst

Die Gruppenumfrage von Doodle ist genau für dieses Szenario konzipiert. Ein Experience Manager im Krankenhaus erstellt eine Umfrage mit drei bis fünf möglichen Terminen und teilt dann einen einzigen Link mit jedem Mitglied des Patientenbeirats. Jeder Beiratsmitglied öffnet den Link, markiert die für ihn passenden Zeitfenster und kann einen Freitextkommentar hinterlassen, um beispielsweise einen Terminkonflikt oder eine feste Endzeit zu erklären. Kein Beirat muss die Antworten der anderen lesen, um seine eigene Antwort abzugeben. Das sorgt für einen reibungslosen Ablauf und verringert den sozialen Druck auf die ehrenamtlichen Mitglieder, denen es möglicherweise unangenehm ist, „Nein“ zu sagen.

Die Live-Anmeldestatistik ist die Funktion, die den Arbeitsablauf des Managers verändert. Sobald Berater antworten, wird die Gruppenumfrage in Echtzeit aktualisiert und zeigt genau an, wie viele bestätigte Teilnehmer jeder Terminplatz hat. Ein Manager für Krankenhauserfahrungen kann über 48 Stunden hinweg beobachten, wie sich die Anzahl erhöht, und auf einen Blick erkennen, ob für Donnerstag um 10 Uhr acht bestätigte Berater (über dem Quorum) oder nur fünf (unter dem Quorum) vorliegen. Der Manager muss keine E-Mails zählen oder mit einer Tabelle abgleichen. Wenn ein Termin eindeutig die Beschlussfähigkeit erreicht hat und die Kommentare keine hinderlichen Konflikte erkennen lassen, sperrt der Manager diesen Termin und versendet die Kalendereinladung.

Die Gruppenumfrage von Doodle lässt sich zudem in Google Kalender, Microsoft Outlook und Apple Kalender integrieren. Sobald der Vorgesetzte den Termin festgelegt hat, wird der bestätigte Termin direkt in die Kalender der Teilnehmer übernommen. Für virtuelle Sitzungen unterstützt die Umfrage Videokonferenzen über Google Meet, Zoom, Webex und Microsoft Teams, sodass der Manager bei der Bestätigung einen Videolink hinzufügen kann, ohne zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen. Die automatische Zeitzonenerkennung von Doodle stellt sicher, dass Berater in verschiedenen Regionen die Terminvorschläge der Kandidaten in ihrer Ortszeit sehen – ein wichtiger Aspekt für Gesundheitssysteme mit Außenstandorten oder Patientenberatern an entfernten Standorten.

⚙️ Operative Organisation für Manager im Bereich Krankenhauserfahrung

Das Einrichten einer Gruppenumfrage für einen Patienten- und Familienbeirat dauert weniger als fünf Minuten. Der Hospital Experience Manager meldet sich bei seinem Doodle-Konto an, wählt „Gruppenumfrage“ aus und gibt einen aussagekräftigen Titel für die Sitzung ein, beispielsweise „PFAC-Sitzung Q3“, zusammen mit einer kurzen Beschreibung, in der die Tagesordnung und die erforderliche Mindestteilnehmerzahl erläutert werden. Durch zusätzliche Hintergrundinformationen in der Beschreibung können die Berater besser verstehen, warum ihre Antwort wichtig ist, was in der Regel zu einer höheren Rücklaufquote unter den Freiwilligen führt.

Der Manager wählt anschließend mögliche Zeitfenster aus. Ein praktischer Ansatz besteht darin, vier oder fünf Optionen vorzuschlagen, die sich über zwei Wochen verteilen, wobei Tage mit bekanntermaßen hohem Patientenaufkommen vermieden werden sollten, wie beispielsweise Montagvormittage, an denen die Infusionsräume in der Regel voll ausgelastet sind. Die „Zeit finden“-Funktion von Doodle kann dabei helfen, indem sie vor dem Start der Umfrage Zeitfenster vorschlägt, die möglichst wenige Konflikte mit dem Kalender des Managers verursachen.

Sobald die Umfrage online ist, versendet der Manager den Link per E-Mail. Doodle versendet automatisch E-Mail-Erinnerungen an Berater, die noch nicht geantwortet haben, wodurch sich die Anzahl der manuellen Nachfass-E-Mails verringert, die der Hospital Experience Manager versenden muss. Während die Auszählung voranschreitet, überwacht der Manager die aktuelle Anzahl der Rückmeldungen und liest die Kommentare der Berater. Wenn aus einem Kommentar hervorgeht, dass ein bestimmter Termin einen versteckten Terminkonflikt aufweist, der mehrere Berater betrifft, kann der Manager einen Ersatztermin zur Umfrage hinzufügen, ohne von vorne beginnen zu müssen.

Die Gruppenumfrage von Doodle unterstützt bis zu 1.000 Teilnehmer. Das bedeutet, dass ein Experience Manager in einem Krankenhaus, der einen großen Beirat leitet, eine gemeinsame PFAC-Sitzung mit einem Partnerkrankenhaus oder einen systemweiten Gipfel der Patientenberater organisieren möchte, dasselbe Tool nutzen kann, ohne an eine Teilnehmerobergrenze zu stoßen. Premium-Konten bieten zusätzlich KI-generierte Sitzungsbeschreibungen sowie individuelles Branding mit dem Logo und der Hauptfarbe des Krankenhauses, was den professionellen Ton unterstreicht, den Berater von einem formellen Beratungsgremium erwarten.

Die Pufferzeiten zwischen den Sitzungen können so konfiguriert werden, dass aufeinanderfolgende Sitzungen am selben Tag sich nicht überschneiden – ein praktisches Detail, wenn der Hospital Experience Manager eine PFAC-Sitzung parallel zu anderen Veranstaltungen zur Patientenerfahrung im selben Konferenzraum koordiniert.

Gebrauchsfertige Vorlagen für Gruppenumfragen für den Patienten- und Familienbeirat

Verwenden Sie eine der unten aufgeführten Vorlagen, um mit einem einzigen Klick eine Gruppenumfrage für dieses Szenario zu starten. Der Titel und die Dauer werden über den Link automatisch ausgefüllt. Kopieren Sie die Beschreibung aus der jeweiligen Karte und fügen Sie sie in das Beschreibungsfeld auf der Doodle-Seite ein, sobald sich der Link geöffnet hat.

Vierteljährliche Sitzung zur Überprüfung der PFAC-Tagesordnung (60 Min.): Diese Umfrage starten

Einführung und Einarbeitung neuer Berater (90 Min.): Diese Umfrage starten

Auswertung der Ergebnisse der Umfrage zur Patientenzufriedenheit (60 Min.): Diese Umfrage starten

Jährlicher PFAC-Workshop zur strategischen Planung (90 Min.): Diese Umfrage starten

Rückblick auf die Erfahrungen in der Notaufnahme (30 Min.): Diese Umfrage starten

✅ Was Doodle für den Patienten- und Familienbeirat bietet

Fähigkeit Doodle Anmerkungen Echtzeit-Übersicht über die Anmeldungen mit Anzeige der Beschlussfähigkeit 🟩 Die Gruppenumfrage zeigt die Anzahl der Antworten in Echtzeit an Anmerkungen des Beraters zu den Kandidatenplätzen 🟩 Freitextfeld für Kommentare pro Befragtem Kalendersynchronisierung (Google, Outlook, Apple) 🟩 Bestätigte Veranstaltung wird an alle drei weitergeleitet Videokonferenzen (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Link in der Bestätigung einfügen Individuelle Gestaltung mit dem Logo des Krankenhauses ⚠️ Logo und Hauptfarbe; nur Premium-Version Gemeinsam veranstaltete Umfragen (zwei Organisatoren sind gemeinsam Eigentümer) 🔜 Auf der Roadmap

❓ Häufig gestellte Fragen

F: Können Berater einen Konflikt in der Praxis erläutern, ohne dabei persönliche Gesundheitsdaten preiszugeben? A: Ja. Das Kommentarfeld bei der Gruppenumfrage ist ein Freitextfeld, sodass ein Berater beispielsweise schreiben kann: „Ich habe an diesem Vormittag einen Arzttermin“, ohne dabei klinische Informationen preiszugeben. Der Experience Manager des Krankenhauses sieht den Kommentar und kann ihn bei der Entscheidung über die Terminvergabe berücksichtigen, ohne dass Einzelheiten erforderlich sind.

F: Was passiert, wenn nach Abschluss der Abstimmung kein einzelner Slot das Quorum erreicht? A: Der Hospital Experience Manager kann einer bestehenden Gruppenumfrage neue Kandidatenplätze hinzufügen, ohne von vorne beginnen zu müssen. Berater, die bereits geantwortet haben, werden per E-Mail benachrichtigt und können über die neuen Optionen abstimmen. So wird ein kompletter Neustart vermieden und der Planungsprozess bleibt im Gange.

F: Benötigen die Mitglieder des Patienten- und Familienbeirats ein Doodle-Konto, um zu antworten? A: Die Teilnehmer benötigen kein Doodle-Konto, um an einer Gruppenumfrage teilzunehmen. Nur der für das Patientenerlebnis zuständige Manager, der die Umfrage erstellt und verwaltet, benötigt ein Konto.

F: Kann dieselbe Konfiguration für eine Gruppenumfrage auch für einen großen, systemweiten Gipfel der Patientenberater verwendet werden? A: Ja. Die Gruppenumfrage von Doodle unterstützt bis zu 1.000 Teilnehmer, sodass ein Experience Manager in einem Krankenhaus, der eine Veranstaltung eines Patienten- und Familienbeirats an mehreren Standorten koordiniert, dasselbe Tool nutzen kann, ohne an eine Obergrenze zu stoßen. Die automatische Zeitzonenerkennung stellt sicher, dass Berater aus verschiedenen Regionen die Zeiten in ihrer jeweiligen Zeitzone sehen.

👉 Sind Sie bereit, Ihren Patienten- und Familienbeirat zu vereinfachen?

Nutzen Sie die oben aufgeführten Vorlagen, um Ihre nächste Umfrage im Patienten- und Familienbeirat innerhalb weniger Minuten zu starten. Dank der Echtzeit-Anmeldestatistik wissen Sie bereits vor der Raumreservierung, für welchen Termin die Beschlussfähigkeit gegeben ist, und die Kommentare der Berater liefern Ihnen die notwendigen Informationen zu Terminüberschneidungen in der Praxis, damit Sie eine fundierte Entscheidung treffen können. Probieren Sie es noch heute kostenlos aus.