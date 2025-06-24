Hoe bepaal je de prijs van je betaalde afspraken?

Voordat je gaat nadenken over wat je in rekening wilt brengen, moet je weten wat elke afspraak je daadwerkelijk kost. Daar hoort natuurlijk je tijd bij, maar ook de minder voor de hand liggende zaken: gereedschap, software, internet, voorbereidingswerk, administratie en zelfs af en toe een no-show.

Ben je voor elke sessie 15 minuten bezig met de voorbereiding? Betaal je voor een planningsprogramma, een hostingplatform of lesmateriaal? Die kosten lopen aardig op.

Bekijk het eens zo: als een sessie van 30 minuten je in werkelijkheid een uur kost, moet je dat in je prijsstelling laten terugkomen. Anders verlies je geld zonder dat je het doorhebt.

Kijk eens wat anderen ervoor vragen

Je hoeft je niet aan te passen aan je concurrenten, maar het helpt wel om te weten waar je staat in de markt. Kijk eens wat anderen in jouw niche of branche vragen. Bied je meer praktische ondersteuning? Heb je meer ervaring of kwalificaties? Dat zou een hogere prijs kunnen rechtvaardigen.

Maar wees eerlijk. Als je net begint, kan een iets lagere prijs je helpen om wat voet aan de grond te krijgen. Als je al een gevestigde naam bent met een trouwe klantenkring, zijn je klanten misschien bereid om meer te betalen omdat ze vertrouwen hebben in de waarde die je biedt.

Bij prijsbepaling gaat het nooit alleen om wat anderen vragen. Het gaat erom hoe jouw dienst zich verhoudt tot die van anderen en op wat voor soort klanten je je richt.

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Kies een prijsmodel dat werkt

Er is niet één juiste manier om je tijd te berekenen. Je kunt per uur of per sessie rekenen, pakketten of bundels aanbieden, of zelfs abonnementen voor vaste klanten.

Uurtarieven zijn simpel en flexibel, maar kunnen voor klanten wat vaag aanvoelen. Vaste tarieven zijn van tevoren makkelijker te begrijpen. Bundels of sessiepakketten kunnen klantbinding bevorderen en het aantal afzeggingen verminderen.

Het belangrijkste is dat de prijsstructuur eerlijk, duidelijk en makkelijk uit te leggen is. Verwarde klanten worden vaak geen klanten meer.

Maak ruimte voor seizoensgebonden veranderingen

Niet elke week van het jaar is hetzelfde. Sommige periodes zijn rustiger, andere zitten bomvol. Overweeg eens om tijdens de traditioneel rustigere seizoenen promotietarieven aan te bieden, of je prijzen iets te verhogen tijdens je drukste periodes.

Als je bijvoorbeeld in het onderwijs werkt, is het in de zomer misschien wat rustiger en in de herfst juist overweldigend druk. Als je in de financiële sector werkt, is het belastingseizoen misschien wel je drukste periode.

Je kunt zelfs tijdelijke aanbiedingen doen rond momenten zoals Black Friday of het begin van het nieuwe schooljaar. Deze momenten geven mensen een reden om nu te boeken in plaats van later.

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Bied beloningen aan voor terugkerende klanten

Vaste klanten zijn goud waard. Behandel ze dan ook zo. Door ze een speciaal tarief of af en toe een extraatje aan te bieden, kun je een groot verschil maken. Dat kan een lager tarief zijn voor terugkerende afspraken, een pakket met korting, of zelfs iets simpels als een gratis sessie na elke vijf betaalde sessies.

Het gaat er niet om je tijd te onderschatten. Het gaat erom waardering te tonen en langdurige relaties op te bouwen die ervoor zorgen dat je agenda vol blijft.

Maak gebruik van kortingen als dat zinvol is

Kortingen gaan niet alleen om gulheid. Het is een hulpmiddel. Misschien bied je korting aan voor studenten, non-profitorganisaties of nieuwe klanten. Misschien verwijst een trouwe klant iemand door, en geef je ze allebei een korting.

Zorg er gewoon voor dat je je kosten nog steeds dekt. Als je te veel of te vaak korting geeft, is het niet meer iets bijzonders en gaat het ten koste van je omzet.

En doe het bewust. Een duidelijke, beperkte korting met een duidelijk doel is veel effectiever dan een vage of onbeperkte korting.

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Pas het aan op basis van wie en waar

Locatie blijft belangrijk, zelfs in een wereld waarin werken op afstand de norm is. Iemand die vanuit een dure stad boekt, verwacht misschien andere tarieven dan iemand in een klein dorpje. Oprichters van techbedrijven hebben misschien andere verwachtingen dan leiders van non-profitorganisaties.

Het is prima om flexibele prijsniveaus te hanteren, vooral als je in verschillende sectoren of regio’s actief bent. Zorg er wel voor dat je duidelijk uitlegt hoe het werkt, zodat klanten niet het gevoel krijgen dat de prijzen willekeurig worden vastgesteld.

Dit kan ook gelden voor het soort werk dat je doet. Een coachingsessie voor de oprichter van een start-up kan anders geprijsd zijn dan een sessie voor een student. Beide zijn waardevol, maar de context speelt wel een rol.

Bekijk je prijzen regelmatig opnieuw

Je tarieven moeten niet voor altijd hetzelfde blijven. Naarmate je vaardigheden groeien, je reputatie toeneemt en de inflatie langzaam omhoog kruipt, moeten je tarieven dat ook weerspiegelen.

Zorg dat je regelmatig – bijvoorbeeld eens in de zes maanden – even de balans opmaakt en je afvraagt: werkt dit nog wel voor mij? Kunnen mensen makkelijk boeken, of aarzelen ze? Heb je het drukker dan ooit, of heb je moeite om je agenda vol te krijgen?

Wees niet bang om je tarieven te verhogen, vooral niet als je nieuwe meerwaarde of tools aan je dienst hebt toegevoegd. Zorg gewoon dat je duidelijk communiceert, geef mensen even van tevoren een seintje en sta achter de kwaliteit van je werk.

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Met Doodle kun je makkelijk vragen wat je waard bent

Als het om betaalde afspraken gaat, wil je dat het geldgedeelte simpel is. Met Doodle kun je je agenda koppelen, je prijs instellen en vooraf betaald worden via Stripe – of je nu één-op-één-sessies boekt of klanten zelf een tijdstip laat kiezen via je Boekingspagina.

Nooit meer achter betalingen aan zitten. Nooit meer ongemakkelijke herinneringen sturen. Gewoon een makkelijke manier om te verdienen wat je tijd waard is.