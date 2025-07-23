Bijles geven is op zich al een zware klus. Je legt lastige onderwerpen uit, past je aan verschillende leerstijlen aan en zorgt dat je vol energie voor de dag komt – zelfs als je leerling zijn camera uit heeft staan en er half in slaap uitziet. Voeg daar nu nog meerdere bijlesbaantjes aan toe… en ineens ben je niet alleen maar een leraar. Je bent een roostermaker, een planner en een pro in het jongleren met je tijd.

Als jij je hierin herkent – allereerst: petje af. Je doet belangrijk werk, en je hebt het ook nog eens druk. Maar laten we eerlijk zijn: het heen en weer schakelen tussen platforms, vakken en studenten kan ervoor zorgen dat je je al snel overweldigd voelt.

Deze gids is bedoeld om je te helpen een ritme te vinden dat voor jou werkt. Niet alleen om je hoofd erbij te houden, maar ook om echt van je werk te genieten en ruimte te maken voor betere sessies, meer energie en ja, een beter salaris.

Plan je week van tevoren

Begin elke week met een plan van aanpak. Reserveer tijd voor elke bijlesopdracht op basis van vak, platform of klantgroep. Zo voorkom je chaos op het laatste moment en krijg je een duidelijker beeld van hoeveel je op je neemt.

Het helpt om onderwerpen per dag in te delen. Bijvoorbeeld:

Maandag: Bijles economie

Dinsdag: Wiskunde

Woensdag: Vrije dag of administratieve klusjes

Donderdag: Taallessen

Vrijdag: Voorbereiden of achterstand inhalen

Als je Doodle gebruikt, kun je een aparte Boekingspagina Zo houd je alles overzichtelijk per onderwerp of doelgroep. Je kunt elke link naar de juiste studenten sturen zonder dat je je zorgen hoeft te maken over overlappingen.

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Geef elke taak een duidelijk tijdsblok

Als je te snel van onderwerp of cliënt wisselt, kan dat tot fouten leiden of gewoon mentale vermoeidheid veroorzaken. Probeer niet te multitasken, maar geef elke sessie je volledige aandacht door je aan gerichte tijdsblokken te houden.

Als je bijles geeft in verschillende tijdzones of met meerdere platforms werkt, helpt dit je ook om planningconflicten te voorkomen. Gebruik je agenda om tijd te reserveren, net zoals je dat voor een vergadering zou doen.

Wees realistisch over je werkdruk

Het is makkelijk om overal ja op te zeggen, totdat het woensdag is en je je helemaal uitgeput voelt. Wees eerlijk over hoeveel uur je per dag kunt werken en toch het beste uit jezelf kunt halen.

Zorg dat je wat tijd overhoudt tussen de sessies, zodat je niet van het ene gesprek naar het andere hoeft te rennen. En vergeet niet om tijd vrij te maken voor pauzes en voorbereiding.

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Neem regelmatig even pauze

Pauzes zijn niet alleen fijn, ze zijn echt onmisbaar. Een korte wandeling, even rekken en strekken, of zelfs gewoon even weg van het scherm: zo kun je weer nieuwe energie opdoen en scherp blijven.

Probeer eens korte pauzes tussen je afspraken in te plannen, in plaats van je agenda helemaal vol te proppen. Je komt er dan met een helderder hoofd en meer focus weer bij.

Stel al vroeg verwachtingen vast

Als je bij meerdere bijlesbedrijven werkt, maak dan van tevoren duidelijk wat je werktijden zijn, zodat er geen verwarring ontstaat – en je ook daadwerkelijk voor je tijd betaald krijgt.

Als je je eigen bijlesbedrijf hebt, bedenk dan of je prijzen of de duur van de sessies per vak verschillen. Een wiskundesessie duurt misschien 30 minuten, terwijl een diepgaande sessie over financiën wel eens langer kan duren.

Hier is een manier om je week te plannen:

Dag Onderwerp/Platform Opmerkingen Maandag Bijles in financiën Boekingspagina A dinsdag Bijles wiskunde Boekingspagina B woensdag Vrije dag/administratiedag Voorbereiden, bijpraten of uitrusten donderdag Taalbijles 1-op-1-sessies via Stripe vrijdag Herhaling + Voorbereiding Denk eens na over wat goed ging

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Denk er elke week eens over na en pas je aanpak aan

Neem aan het eind van elke week even vijf minuten de tijd om terug te blikken. Wat ging er soepel? Wat bracht je uit je ritme? Voelde een bepaalde dag te vol of juist te leeg aan?

Je hoeft niet elke keer je hele planning helemaal om te gooien, maar kleine aanpassingen (zoals een vak naar een andere dag verplaatsen of wat meer pauzes inlassen) kunnen al een groot verschil maken.

Zorg dat het plannen het makkelijke deel is

Om meerdere bijlesbanen goed te combineren, moet je je energie goed indelen en duidelijk zicht houden op je tijd. Doodle kan je helpen om daar geen gedoe van te maken. Je kunt voor elk vak een eigen Boekingspagina aanmaken, betalingen via Stripe innen en leerlingen sessies laten boeken zonder dat je daar steeds heen en weer over hoeft te communiceren.

Zo houd je meer tijd over om te doen waar je het beste in bent: lesgeven.