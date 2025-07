Wie man mehrere Online-Tutoring-Jobs effizient unter einen Hut bringt

Nachhilfeunterricht ist schon ein harter Job. Sie erklären knifflige Themen, passen sich an unterschiedliche Lernstile an und sind mit viel Energie dabei - auch wenn Ihr Schüler die Kamera aus hat und halb schläfrig aussieht. Wenn Sie jetzt noch mehrere Nachhilfestunden geben, sind Sie plötzlich nicht mehr nur ein Lehrer. Sie sind ein Zeitplaner und ein Profi im Umgang mit der Zeit.

Wenn Sie das sind - erst einmal Hut ab. Sie machen eine wichtige Arbeit, und zwar eine ganze Menge. Aber seien wir ehrlich: Das Hin und Her zwischen Plattformen, Fächern und Studenten kann Sie schnell überfordern.

Dieser Leitfaden soll Ihnen helfen, einen funktionierenden Rhythmus zu finden. Nicht nur, um gesund zu bleiben, sondern auch, um Ihre Arbeit zu genießen und Raum für bessere Sitzungen, mehr Energie und, ja, bessere Bezahlung zu schaffen.

Planen Sie Ihre Woche im Voraus

Beginnen Sie jede Woche mit einem Spielplan. Blockieren Sie die Zeit für jeden Nachhilfeauftrag nach Fach, Plattform oder Kundengruppe. So vermeiden Sie Chaos in letzter Minute und haben einen besseren Überblick darüber, wie viel Sie zu tun haben.

Es ist hilfreich, die Themen nach Tagen aufzuteilen. Zum Beispiel:

Montag: Nachhilfe in Finanzen

Dienstag: Mathematik

Mittwoch: Pause oder Verwaltungsaufgaben

Donnerstag: Sprachunterricht

Freitag: Vorbereitung oder Nachbereitung

Wenn Sie Doodle verwenden, können Sie für jedes Thema oder jede Zielgruppe eine eigene Buchungsseite einrichten, um den Überblick zu behalten. Sie können jeden Link an die richtigen SchülerInnen senden, ohne sich Gedanken über Überschneidungen zu machen.

Geben Sie jeder Aufgabe einen klaren Zeitblock

Wenn Sie zu schnell zwischen Themen oder Kunden wechseln, kann das zu Fehlern oder einfach nur zu geistiger Ermüdung führen. Anstatt Multitasking zu betreiben, sollten Sie jeder Sitzung Ihre volle Aufmerksamkeit schenken, indem Sie sich an bestimmte Zeitblöcke halten.

Wenn Sie in verschiedenen Zeitzonen unterrichten oder mit mehreren Plattformen arbeiten, hilft Ihnen das auch, Terminkollisionen zu vermeiden. Nutzen Sie Ihren Kalender, um Zeit zu reservieren, wie Sie es auch bei einer Besprechung tun würden.

Seien Sie realistisch in Bezug auf Ihr Arbeitspensum

Es ist leicht, zu allem "Ja" zu sagen, bis Sie sich am Mittwoch völlig ausgelaugt fühlen. Seien Sie ehrlich, wenn es darum geht, wie viele Stunden Sie pro Tag arbeiten können und trotzdem Ihr Bestes geben.

Planen Sie Pufferzeiten zwischen den Sitzungen ein, damit Sie nicht von einem Anruf zum nächsten hetzen müssen. Und vergessen Sie nicht, Raum für Pausen und Vorbereitungen zu lassen.

Machen Sie regelmäßig Pausen

Pausen sind nicht nur schön, sie sind unerlässlich. Ein kurzer Spaziergang, ein Dehnungsübungen oder auch nur eine Pause vom Bildschirm können Ihre Energie wieder auffüllen und Sie auf Trab halten.

Versuchen Sie, kurze Pausen zwischen den Sitzungen einzuplanen, anstatt Ihren Kalender voll zu packen. Sie werden klarer und konzentrierter zurückkommen.

Legen Sie die Erwartungen frühzeitig fest

Wenn Sie mit mehreren Nachhilfeunternehmen zusammenarbeiten, sollten Sie Ihre Arbeitszeiten im Voraus festlegen, damit es keine Unklarheiten gibt - und Sie für Ihre Zeit bezahlt werden.

Wenn Sie Ihr eigenes Nachhilfeunternehmen betreiben, legen Sie fest, ob sich Ihre Preise oder die Dauer der Sitzungen je nach Fach ändern. Eine Mathe-Sitzung kann 30 Minuten dauern, während ein Finanzthema länger dauern kann.

Planen Sie Ihre Woche zum Beispiel so:

Tag Fach/Plattform Anmerkungen Montag Nachhilfe in Finanzen Buchung Seite A Dienstag Mathe-Nachhilfe Seite B buchen Mittwoch Pause/Verwaltungstag Vorbereiten, Nachholen oder Ausruhen Donnerstag Sprachnachhilfe Stripe-aktivierte 1:1-Sitzungen Freitag Wiederholung + Vorbereitung Reflektieren, was gut funktioniert hat

Jede Woche reflektieren und anpassen

Nehmen Sie sich am Ende jeder Woche fünf Minuten Zeit für einen Rückblick. Was hat gut geklappt? Was hat Sie aus der Bahn geworfen? Fühlte sich ein bestimmter Tag zu voll oder zu leer an?

Sie müssen nicht jedes Mal Ihr gesamtes Konzept überarbeiten, aber kleine Änderungen (wie die Verlegung eines Themas auf einen anderen Tag oder mehr Pausen) können einen großen Unterschied ausmachen.

Machen Sie sich die Terminplanung leicht

Um mehrere Nachhilfejobs unter einen Hut zu bringen, müssen Sie sich Ihre Energie einteilen und sich einen Überblick über Ihre Zeit verschaffen. Doodle hilft Ihnen, das Rätselraten zu vermeiden. Sie können für jedes Fach eine eigene Buchungsseite einrichten, die Zahlungen über Stripe einziehen und die Schüler die Sitzungen buchen lassen, ohne dass Sie hin und her gehen müssen.

So haben Sie mehr Zeit für das, was Sie am besten können - unterrichten.