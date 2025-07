Comment concilier efficacement plusieurs emplois dans le domaine du tutorat en ligne ?

Le tutorat est déjà un travail difficile. Vous devez expliquer des sujets délicats, vous adapter à différents styles d'apprentissage et faire preuve d'énergie, même lorsque votre élève a éteint son appareil photo et semble à moitié endormi. Ajoutez à cela plusieurs tâches de tutorat et vous n'êtes plus seulement un enseignant. Vous êtes un programmateur, un planificateur et un pro de la jonglerie avec le temps.

Si c'est votre cas, tout d'abord, chapeau. Vous faites un travail important, et vous en faites beaucoup. Mais soyons honnêtes : le fait de passer d'une plateforme à l'autre, d'un sujet à l'autre et d'un étudiant à l'autre peut rapidement vous submerger.

Ce guide est là pour vous aider à trouver un rythme qui fonctionne. Non seulement pour rester sain d'esprit, mais aussi pour apprécier votre travail et faire de la place pour de meilleures sessions, une meilleure énergie et, oui, un meilleur salaire.

Planifiez votre semaine à l'avance

Commencez chaque semaine avec un plan de match. Réservez du temps pour chaque tâche de tutorat en fonction de la matière, de la plate-forme ou du groupe de clients. Vous éviterez ainsi le chaos de dernière minute et aurez une idée plus précise de la charge de travail qui vous attend.

Il est utile de répartir les sujets par jour. Par exemple :

Lundi : Cours de soutien en finance

mardi : Mathématiques

mercredi : pause ou tâches administratives Pause ou tâches administratives

Jeudi : séances de langues Séances de langues

Vendredi : Préparation ou rattrapage

Si vous utilisez Doodle, la création d'une page de réservation distincte pour chaque sujet ou public permet de garder les choses propres. Vous pouvez envoyer chaque lien aux bons étudiants sans vous soucier des chevauchements.

Attribuez une durée précise à chaque tâche

Passer trop rapidement d'un sujet à l'autre ou d'un client à l'autre peut entraîner des erreurs ou une simple fatigue mentale. Au lieu de faire du multitâche, accordez toute votre attention à chaque session en vous en tenant à des plages de temps bien définies.

Si vous donnez des cours dans des fuseaux horaires différents ou si vous travaillez avec plusieurs plateformes, cela vous permet également d'éviter les conflits d'horaires. Utilisez votre calendrier pour réserver du temps, comme vous le feriez pour une réunion.

Soyez réaliste quant à votre charge de travail

Il est facile de dire oui à tout, jusqu'à ce que vous arriviez au mercredi et que vous vous sentiez totalement épuisé. Déterminez honnêtement le nombre d'heures que vous pouvez travailler chaque jour tout en donnant le meilleur de vous-même.

Prévoyez une période tampon entre les sessions afin de ne pas vous précipiter d'un appel à l'autre. Et n'oubliez pas de laisser de la place pour les pauses et la préparation.

Faites des pauses régulières

Les pauses ne sont pas seulement agréables, elles sont essentielles. Une petite marche, un étirement, ou même simplement un peu de temps loin de l'écran peut vous redonner de l'énergie et vous permettre de rester concentré.

Essayez de prévoir de courts intervalles entre les sessions au lieu de remplir votre agenda à la suite les unes des autres. Vous reviendrez plus clair et plus concentré.

Définissez vos attentes dès le départ

Si vous travaillez avec plusieurs entreprises de soutien scolaire, fixez d'emblée vos horaires de travail afin d'éviter toute confusion et d'être payé pour votre temps.

Si vous gérez votre propre entreprise de soutien scolaire, décidez si vos tarifs ou la durée des séances varient en fonction de la matière. Une séance de mathématiques peut durer 30 minutes, tandis qu'une séance d'approfondissement en finance peut durer plus longtemps.

Voici une façon de planifier votre semaine :

Jour Matière/plateforme Notes Lundi Tutorat en finance Réservation de la page A Mardi Cours de soutien en mathématiques Page de réservation B Mercredi Pause/journée administrative Préparation, rattrapage ou repos Jeudi Tutorat de langue Séances 1:1 avec Stripe Vendredi Révision + préparation Réfléchir à ce qui a bien fonctionné

Réfléchir et ajuster chaque semaine

Prenez cinq minutes à la fin de chaque semaine pour faire le point. Qu'est-ce qui a bien fonctionné ? Qu'est-ce qui vous a perturbé ? Un jour particulier vous a-t-il semblé trop chargé ou trop vide ?

Il n'est pas nécessaire de revoir toute votre organisation à chaque fois, mais de petits ajustements (comme changer un sujet de jour ou ajouter des pauses) peuvent faire une grande différence.

Facilitez la planification

Concilier plusieurs activités de tutorat, c'est avant tout gérer son énergie et son temps. Doodle peut vous aider à y voir plus clair. Vous pouvez créer des pages de réservation pour chaque matière, collecter les paiements via Stripe et laisser les étudiants réserver des sessions sans avoir à faire des allers-retours.

Cela vous laisse plus de temps pour faire ce que vous faites le mieux : enseigner.