Come bilanciare in modo efficiente più lavori di tutoraggio online

Il tutoraggio è già un lavoro difficile. Devi spiegare argomenti difficili, adattarti a diversi stili di apprendimento e presentarti con energia, anche quando il tuo studente ha la fotocamera spenta e sembra mezzo addormentato. Ora aggiungete al mix più lavori di tutoraggio... e improvvisamente non siete solo un insegnante. Sei una programmatrice, una pianificatrice e una professionista della gestione del tempo.

Se siete voi, innanzitutto tanto di cappello. State facendo un lavoro importante e lo state facendo molto. Ma siamo onesti: il fatto di rimbalzare tra piattaforme, materie e studenti può farvi sentire rapidamente sopraffatti.

Questa guida vi aiuterà a trovare un ritmo che funzioni. Non solo per rimanere sani di mente, ma anche per godervi il lavoro e fare spazio a sessioni migliori, a una maggiore energia e, sì, a una migliore retribuzione.

Pianificate la settimana in anticipo

Iniziate ogni settimana con un piano di gioco. Bloccate il tempo per ogni lavoro di tutoraggio in base alla materia, alla piattaforma o al gruppo di clienti. In questo modo si evita il caos dell'ultimo minuto e si ha un quadro più chiaro di quanto si sta facendo.

È utile suddividere gli argomenti per giorno. Per esempio:

Lunedì: Tutoraggio finanziario

Martedì: Matematica

Mercoledì: Pausa o compiti amministrativi

Giovedì: Sessioni di lingua

Venerdì: Preparazione o recupero

Se si utilizza Doodle, la creazione di una pagina di prenotazione separata per ogni argomento o pubblico consente di mantenere le cose pulite. Potete inviare ogni link agli studenti giusti senza preoccuparvi di sovrapposizioni.

Assegnate a ogni lavoro un blocco di tempo chiaro

Passare da un argomento all'altro o da un cliente all'altro troppo velocemente può portare a errori o a semplice stanchezza mentale. Invece di fare multitasking, dedicate a ogni sessione tutta la vostra attenzione, attenendovi a blocchi di tempo mirati.

Se date ripetizioni in fusi orari diversi o lavorate su pi ù piattaforme, questo vi aiuta anche a evitare scontri di programma. Utilizzate il vostro calendario per prenotare il tempo, proprio come fareste per una riunione.

Siate realistici con il vostro carico di lavoro

È facile dire di sì a tutto, finché non si arriva al mercoledì e ci si sente completamente svuotati. Siate onesti su quante ore potete lavorare ogni giorno e dare comunque il meglio di voi.

Prevedete un tempo cuscinetto tra una sessione e l'altra, in modo da non dover passare da una telefonata all'altra. E non dimenticate di lasciare spazio alle pause e alla preparazione.

Fate pause regolari

Le pause non sono solo piacevoli, ma essenziali. Una breve passeggiata, un po' di stretching o anche solo un po' di tempo lontano dallo schermo possono ripristinare le energie e mantenere la lucidità.

Provate a programmare brevi intervalli tra una sessione e l'altra, invece di riempire il vostro calendario di impegni. Tornerete più lucidi e concentrati.

Stabilite in anticipo le aspettative

Se lavorate con più società di tutoraggio, chiarite in anticipo i vostri orari di lavoro, in modo da non creare confusione e da essere pagati per il vostro tempo.

Se gestite la vostra attività di tutoraggio, decidete se i prezzi o la durata delle sessioni cambiano in base alla materia. Una sessione di matematica potrebbe durare 30 minuti, mentre un approfondimento di finanza potrebbe essere più lungo.

Ecco un modo per pianificare la settimana:

Giorno Materia/Piattaforma Note Lunedì Tutoraggio finanziario Prenotazione Pagina A Martedì Tutoraggio di matematica Prenotazione Pagina B Mercoledì Giorno di pausa/amministrazione Preparazione, recupero o riposo Giovedì Tutoraggio linguistico Sessioni 1:1 abilitate da Stripe Venerdì Ripasso + preparazione Riflettere su ciò che ha funzionato bene

Riflettere e modificare ogni settimana

Prendetevi cinque minuti alla fine di ogni settimana per fare una revisione. Cosa è andato bene? Che cosa vi ha disturbato? Un giorno in particolare vi è sembrato troppo pieno o troppo vuoto?

Non è necessario rivedere ogni volta l'intero assetto, ma piccoli aggiustamenti (come spostare un argomento in un altro giorno o aggiungere più pause) possono fare una grande differenza.

Rendere la programmazione la parte più semplice

Per bilanciare più lavori di tutoraggio è necessario gestire le proprie energie e avere ben chiaro il proprio tempo.

In questo modo avrete più tempo per fare ciò che vi riesce meglio: insegnare.