Como equilibrar vários trabalhos de tutoria on-line de forma eficiente

Dar aulas particulares já é uma tarefa difícil. Você está explicando tópicos complicados, adaptando-se a diferentes estilos de aprendizagem e aparecendo com energia - mesmo quando o aluno está com a câmera desligada e parece meio adormecido. Agora adicione vários trabalhos de tutoria à mistura... e, de repente, você não é apenas um professor. Você é um programador, um planejador e um profissional que faz malabarismos com o tempo.

Se esse é o seu caso, antes de mais nada, tire o chapéu. Você está fazendo um trabalho importante, e está fazendo muito. Mas vamos ser honestos: alternar entre plataformas, assuntos e alunos pode fazer com que você se sinta sobrecarregado rapidamente.

Este guia está aqui para ajudá-lo a encontrar um ritmo que funcione. Não apenas para manter a sanidade, mas para realmente gostar do seu trabalho e abrir espaço para melhores sessões, melhor energia e, sim, melhor remuneração.

Planeje sua semana com antecedência

Comece cada semana com um plano de jogo. Reserve um tempo para cada trabalho de tutoria com base no assunto, na plataforma ou no grupo de clientes. Isso evita o caos de última hora e lhe dá uma visão mais clara do quanto você está assumindo.

É útil dividir os tópicos por dia. Por exemplo:

Segunda-feira: Aulas particulares de finanças

Terça-feira: Matemática

Quarta-feira: Intervalo ou tarefas administrativas

Quinta-feira: Sessões de idiomas

Sexta-feira: Preparação ou atualização

Se estiver usando o Doodle, a configuração de uma Booking Page separada para cada tópico ou público mantém as coisas limpas. Você pode enviar cada link para os alunos certos sem se preocupar com a sobreposição.

Dê a cada trabalho um bloco de tempo claro

Alternar entre assuntos ou clientes muito rapidamente pode levar a erros ou simplesmente ao cansaço mental. Em vez de fazer várias tarefas ao mesmo tempo, dê a cada sessão toda a sua atenção, mantendo-se em blocos de tempo focados.

Se você dá aulas particulares em fusos horários diferentes ou trabalha com várias plataformas, isso também ajuda a evitar conflitos de horários. Use seu calendário para reservar um horário, assim como faria em uma reunião.

Seja realista com sua carga de trabalho

É fácil dizer sim a tudo, até que você chegue à quarta-feira e se sinta totalmente esgotado. Seja honesto sobre quantas horas você pode trabalhar por dia e ainda assim dar o seu melhor.

Crie um tempo de reserva entre as sessões para não ficar correndo de uma ligação para a outra. E não se esqueça de deixar espaço para intervalos e preparação.

Faça intervalos regulares

As pausas não são apenas agradáveis, elas são essenciais. Uma caminhada curta, um alongamento e até mesmo um tempo longe da tela podem repor sua energia e mantê-lo atento.

Tente programar intervalos curtos entre as sessões, em vez de lotar sua agenda de atividades consecutivas. Você voltará mais claro e mais concentrado.

Defina as expectativas com antecedência

Se você estiver trabalhando com várias empresas de tutoria, deixe claro o seu horário de trabalho com antecedência para que não haja confusão e você seja pago pelo seu tempo.

Se estiver administrando seu próprio negócio de aulas particulares, decida se o preço ou a duração da sessão mudará de acordo com a matéria. Uma sessão de matemática pode ser de 30 minutos, enquanto uma sessão de finanças pode ser mais longa.

Aqui está uma maneira de planejar sua semana:

Dia Assunto/Plataforma Notas Segunda-feira Aulas particulares de finanças Página de reserva A Terça-feira Aulas particulares de matemática Página de reserva B Quarta-feira Dia de descanso/administração Preparação, atualização ou descanso Quinta-feira Aulas particulares de idiomas Sessões 1:1 habilitadas para Stripe Sexta-feira Revisão + preparação Refletir sobre o que funcionou bem

Refletir e ajustar a cada semana

Reserve cinco minutos no final de cada semana para revisar. O que pareceu bom? O que o atrapalhou? Um determinado dia pareceu muito cheio ou muito vazio?

Você não precisa reformular toda a sua configuração todas as vezes, mas pequenos ajustes (como mudar um assunto para um dia diferente ou adicionar mais intervalos) podem fazer uma grande diferença.

Torne a programação a parte mais fácil

Equilibrar vários trabalhos de tutoria tem tudo a ver com gerenciar sua energia e manter a clareza de seu tempo. O Doodle pode ajudar a eliminar as suposições. Você pode configurar páginas de agendamento individuais para cada disciplina, coletar pagamentos por meio do Stripe e permitir que os alunos agendem sessões sem idas e vindas.

Isso lhe dá mais tempo para fazer o que você faz de melhor: ensinar.