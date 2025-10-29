Het runnen van een praktijk voor alternatieve geneeskunde hoort niet te betekenen dat je in je inbox leeft. Je wilt je concentreren op acupunctuurpunten, kruidenrecepten, lichaamsbehandelingen of energiewerk — niet op het jongleren met sms’jes en voicemails over afspraken. Als je elke week uren kwijt bent aan het beheren van afspraken, herinneringen en het verzetten van afspraken, is dat tijd die je nooit meer terugkrijgt.

Het goede nieuws: je kunt boekingen binnen enkele minuten automatiseren. Als je alles goed hebt ingesteld, kiezen klanten zelf een tijdstip, wordt je agenda automatisch bijgewerkt en kunnen betalingen al binnenkomen voordat ze langskomen.

In deze gids vind je een eenvoudig stappenplan voor acupunctuur, natuurgeneeskunde, chiropractie, massagetherapie, Reiki, homeopathie en nog veel meer — waarbij je Doodle gebruikt om uren te besparen, het aantal no-shows te verminderen en een soepelere klantervaring te creëren.

De uitdaging waar beoefenaars van alternatieve geneeskunde voor staan

Je agenda verandert elke dag. Behandelingen duren langer als iemand extra naalden of advies nodig heeft. Je combineert persoonlijke consulten met consulten op afstand, geeft cursussen of werkt samen met andere zorgverleners.

Handmatig plannen zorgt voor wrijving — voortdurende e-mails, last-minute wijzigingen en vergeten betalingen. Er ontstaan dubbele boekingen als je vergeet tijd te reserveren. Nieuwe klanten haken af als het proces te traag verloopt.

Klanten willen nu reserveren, duidelijke opties zien en meteen een bevestiging krijgen. Je hebt een snel, betrouwbaar systeem nodig dat dit automatisch regelt.

Waarom een betere planning belangrijk is

Efficiënte planning zorgt voor meer inkomsten, betere resultaten voor je klanten en een betere balans in je privéleven.

Minder no-shows → stabieler inkomen en minder verspilde voorbereiding

Sneller boeken → meer nieuwe klanten bevestigd

Automatische herinneringen → stipte, goed voorbereide klanten

Nauwkeurige roosters → gegarandeerde pauzes en hersteltijd

Door boekingen te automatiseren houd je uren over voor behandelingen, dossierwerk of rust — en bied je tegelijkertijd een professionele, stressvrije ervaring.

Maak een Groepspoll

Maak een boekingspagina die bij je praktijk past

Je Doodle-boekingspagina wordt het kloppende hart van je praktijk — klanten boeken zelf rechtstreeks via je echte agenda. Het werkt zowel voor persoonlijke als voor virtuele sessies, met flexibele diensttypes en duur.

Stap Wat moet je doen? Waarom dit belangrijk is 1. Koppel je agenda Koppel Google Calendar, Outlook of Apple Calendar Voorkomt dubbele boekingen en houdt de beschikbaarheid in realtime bij 2. Beschrijf je diensten bijv. Eerste acupunctuurbezoek (75 min), vervolgafspraak (50 min), cupping (30 min), kruidenconsult (30 min), reiki (60 min) Helpt klanten bij het kiezen van het juiste type sessie 3. Voeg buffers toe 10–15 minuten voor of na de sessies Zo heb je even de tijd om je handen te ontsmetten, aantekeningen te maken of even op adem te komen 4. Locaties en telezorg toevoegen Adres van de praktijk + Zoom/Meet-link Omvat zorg ter plaatse en op afstand 5. Stripe-betalingen inschakelen Kies voor een aanbetaling of volledige betaling Zorgt voor minder no-shows en waarborgt je inkomsten 6. Instructies aanpassen Gebruik door AI gegenereerde beschrijvingen Geeft klanten duidelijke aanwijzingen voor de voorbereiding

Tip van een pro: Geef je diensten een kleurcode, beperk het aantal dagelijkse aanmeldingen en voeg een link naar het aanmeldingsformulier toe aan je bevestigingsberichten.

Zorg dat er minder mensen niet komen opdagen en houd de sessies op tijd

Met een paar slimme regels zorg je ervoor dat elk geboekt tijdvak ook echt tot een bezoek leidt.

Automatische herinneringen: Schakel de e-mailherinneringen van Doodle in, 24 uur en 3 uur voor elke sessie.

Aanbetalingen of vooruitbetalingen via Stripe: Vraag een aanbetaling van 20–50 procent of volledige vooruitbetaling op de Boekingspagina's of via 1:1.

Boekingstermijnen: Voorkom chaos op het laatste moment door boekingen twee uur voor aanvang te sluiten.

Bereidingswijze: Voeg korte, vriendelijke opmerkingen toe (bijv.: eet iets voor de acupunctuursessie, kom 10 minuten eerder voor de massage, test de Zoom-link voor de telezorg).

Wachtlijsten: Gebruik een Doodle-inschrijflijst voor open plekken — als iemand afzegt, nodig je de mensen op de wachtlijst uit om die plek in te nemen.

Gebruik 1:1-links voor geselecteerde of VIP-beschikbaarheid

Als je niet wilt dat je hele agenda openbaar is, kun je dat met Doodle 1:1 zelf regelen. Je kiest zelf bepaalde tijdvakken en deelt die met één klant of een groep.

Maak een privé-link aan: Voeg 5–10 beschikbare tijdstippen toe — zodra een tijdvak is geboekt, verdwijnen de andere automatisch.

Noteer deze datum alvast in je agenda: Doodle synchroniseert met je hoofdagenda om dubbele afspraken te voorkomen.

Stripe-betalingen toevoegen: Vraag een vergoeding voor premium-sessies of zorg buiten kantooruren.

Bevestigingen personaliseren: Voeg toestemmingsformulieren of speciale voorbereidingsinstructies toe.

Dit is perfect voor doorverwijzende partners, sporters of vruchtbaarheidscliënten die voorrang willen bij het maken van afspraken.

Maak een Groepspoll

Organiseer groepsworkshops met inschrijflijsten

Gebruik voor groepslessen, zoals demonstraties van kruidentonicums, introducties tot cupping of ademhalingscirkels, de Doodle-inschrijflijsten om de aanwezigheid bij te houden en herinneringen te versturen.

Stel één of meerdere sessies in met een maximum aantal plaatsen

Voeg details over het evenement, parkeerinformatie en wat je mee moet nemen toe

Verberg de namen van de deelnemers om privacyredenen

Herinneringen automatisch versturen

Vermeld bij betaalde lessen een link naar de Boekingspagina's via Stripe in de beschrijving — klanten betalen daar voordat ze een plek reserveren

Je kunt ook rechtstreeks vanuit Doodle uitnodigingen versturen naar maximaal 1.000 deelnemers voor gemeenschapsevenementen of gratis gezondheidscontroles.

Houd het beheer simpel met slimme planningsregels

Stel één keer grenzen vast, en je systeem draait vanzelf.

Stel dienstsspecifieke openingstijden vast (bijv. eerste afspraken ’s ochtends, vervolgafspraken ’s middags)

Zorg voor extra reistijd als je huis- of bedrijfsbezoeken aanbiedt

Bied per behandeling meerdere duuropties aan (bijv. massage 60 / 90 min)

Zet je dagelijkse focus- of rusttijd vast, zodat Doodle daar geen afspraken overheen plant

Zorg dat klantgegevens veilig blijven — Doodle maakt gebruik van privacybescherming op bedrijfsniveau

Veelgemaakte fouten die je moet vermijden

Vermijd deze valkuilen om de automatisering soepel te laten verlopen.

Te veel keuzemogelijkheden aanbieden — beperk de boekingsperiode tot 4–6 weken

Prijzen verbergen — geef de tarieven meteen aan voor meer transparantie

Als je de buffers vergeet, leidt dat tot vertragingen en gehaaste zorg

Als je eerste vragen en vervolgvragen in dezelfde tijdspool mengt, moet je ze apart houden voor de consistentie

Bevestigingen overslaan — stuur altijd duidelijke informatie over de locatie, het tijdstip en voorbereidingsopmerkingen

Als je geen betalingen vereist — aanbetalingen of vooruitbetalingen — zorg je ervoor dat het aantal no-shows flink afneemt

Maak een Groepspoll

Doodle-tools op maat voor jouw praktijk

Doodle-tool Beste toepassing Belangrijkste kenmerken Boekingspagina Openbare reservering voor nieuwe/terugkerende klanten Synchroniseert met agenda’s, voegt videolinks toe, verwerkt betalingen via Stripe 1:1 Speciaal gereserveerde tijdvakken voor VIP’s of doorverwijzende partners Verwijdert automatisch niet-geselecteerde vakjes, ondersteunt Stripe Inschrijflijsten Workshops, evenementen of kleine groepen Maximaal aantal deelnemers, verborgen deelnemers, herinneringen Groepspolls Zoek samen met je collega’s het beste moment Er stemmen tot wel 1.000 deelnemers Pro-functies Merkopbouw en automatisering Beschrijvingen van AI-bijeenkomsten, aangepaste logo’s/kleuren, Zapier-integraties, advertentievrije ervaring

Praktijkvoorbeelden uit de alternatieve geneeskunde

Acupuncturist met drukke avonden

Maya runt een praktijk waar na werktijd veel vraag is. Ze heeft een Boekingspagina gemaakt voor drie behandelingen, buffertijden ingebouwd en het aantal nieuwe cliënten beperkt tot twee per dag. Nadat ze Stripe-aanbetalingen had toegevoegd, daalde het aantal no-shows met 50 %. Cliënten komen nu op tijd en hebben hun intakeformulieren al ingevuld.

Mobiele massagetherapeut

Jordan gebruikt 1:1-afspraken om specifieke tijdvakken aan atleten aan te bieden. Doodle verwijdert automatisch geboekte tijdvakken en voegt reistijd toe. Voor elke sessie wordt het volledige bedrag via Stripe geïnd.

Dag van de natuurgeneeskundige telegeneeskunde

Dr. Alvarez houdt op vrijdag alleen online spreekuur. Op haar Boekingspagina staan telezorgdiensten met Zoom-links. In de beschrijvingen van de AI-afspraken worden cliënten eraan herinnerd om aantekeningen voor de pulsmeting en eventuele aanvullende informatie klaar te zetten. Het aantal no-shows is bijna nul.

Gemeenschappelijke cupping-avonden

Een kliniek vult haar maandelijkse kennismakingsevenementen via Inschrijflijsten met 12 plaatsen per sessie. De namen van de deelnemers worden niet getoond en in de bevestigingen zit een link naar een Boekingspagina voor persoonlijke follow-ups. Elk evenement is uitverkocht.

Coördinatie van chiropractieworkshops

Een chiropractiepraktijk en een yogastudio gebruiken Groepspolls om hun roosters op elkaar af te stemmen en publiceren vervolgens een Inschrijflijst voor deelnemers. Aanbetalingen worden afgehandeld via een gekoppelde Boekingspagina met Stripe.

Maak een Groepspoll

Meet en verbeter in de loop van de tijd

Zodra je systeem draait, moet je het maandelijks controleren om ervoor te zorgen dat het efficiënt blijft werken.

Controleer je no-show-percentage — als het boven de 5–7 % ligt, voeg dan een aanbetaling toe of pas de timing van de herinnering aan

Bekijk je dienstenaanbod — verhouding tussen nieuwe patiënten en vervolgafspraken

Test je boekingsproces via mobiel — de meeste klanten reserveren via de telefoon

Pas de voorbereidingsinstructies per seizoen aan (bijv. voldoende drinken in de zomer, ondersteuning van het immuunsysteem in de herfst)

Bevestig nauwkeurigheid van de tijdzone voor sessies op afstand

Belangrijkste punten

Automatiseer boekingen via een Doodle-boekingspagina

Gebruik Stripe-stortingen of vraag om vooruitbetaling om het aantal no-shows te verminderen

Maak onderscheid tussen de verschillende soorten diensten en bouw wat speling in om op schema te blijven

Deel 1:1-links voor samengestelde sessies en Inschrijflijsten voor lessen

Zet herinneringen aan, voeg duidelijke voorbereidingsinstructies toe en zorg dat je tijd niet in het gedrang komt

Ga aan de slag met een betere planning

Zet je eerste Doodle-boekingslink binnen enkele minuten op. Koppel je agenda, voeg je diensten toe en schakel herinneringen en betalingen in. Of je nu acupunctuur, massage, natuurgeneeskunde of Reiki beoefent, je bespaart elke week uren tijd en biedt je klanten een soepele manier om te boeken.

Klaar om je planning te automatiseren? Maak je gratis Doodle-account aan en probeer vervolgens Doodle Pro voor branding, AI-gestuurde instructies en geavanceerde privacy.