वैकल्पिक चिकित्सा चिकित्सक मिनटों में बुकिंग कैसे स्वचालित कर सकते हैं

वैकल्पिक चिकित्सा का अभ्यास चलाने का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि आप अपने इनबॉक्स में ही फंसे रहें। आप एक्यूपंक्चर बिंदुओं, जड़ी-बूटी आधारित उपचार योजनाओं, बॉडीवर्क या ऊर्जा कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं — न कि समय-निर्धारण संबंधी टेक्स्ट संदेशों और वॉइसमेल को संभालने में। अगर आप हर हफ्ते अपॉइंटमेंट्स, रिमाइंडर्स और पुनर्निर्धारणों को संभालने में घंटों बिताते हैं, तो वह समय आपको कभी वापस नहीं मिलता।

अच्छी खबर: आप मिनटों में बुकिंग्स को स्वचालित कर सकते हैं। सही सेटअप के साथ, ग्राहक समय चुनते हैं, आपका कैलेंडर स्वचालित रूप से अपडेट हो जाता है, और भुगतान उनके आने से पहले ही प्राप्त हो सकते हैं।

यह मार्गदर्शिका एक सरल प्लेबुक प्रस्तुत करती है जो एक्यूपंक्चर, नेचुरोपैथी, कायरोप्रैक्टिक, मसाज थेरेपी, रेकी, होम्योपैथी और अन्य सेवाओं के लिए है — Doodle का उपयोग करके घंटों की बचत करें, अनुपस्थितियों को कम करें और ग्राहकों के लिए एक सहज अनुभव बनाएं।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

पारंपरिक चिकित्सा चिकित्सकों के सामने चुनौती

आपकी समय-सारिणी रोज़ बदलती रहती है। जब किसी को अतिरिक्त सुइयों या सलाह की ज़रूरत होती है, तो सत्र लंबा चल जाता है। आप व्यक्तिगत और टेलीहेल्थ मुलाकातों के बीच संतुलन बनाते हैं, कक्षाएं आयोजित करते हैं, या अन्य चिकित्सकों के साथ सहयोग करते हैं।

मैनुअल शेड्यूलिंग से असुविधा होती है — लगातार ईमेल, आखिरी समय में बदलाव, और भुगतानों का भूल जाना। जब आप समय ब्लॉक करना भूल जाते हैं तो डबल बुकिंग हो जाती है। जब प्रक्रिया धीमी लगती है तो नए ग्राहक पीछे हट जाते हैं।

ग्राहक अब बुक करना चाहते हैं, स्पष्ट विकल्प देखना चाहते हैं, और तुरंत पुष्टि प्राप्त करना चाहते हैं। आपको एक तेज़, विश्वसनीय प्रणाली की आवश्यकता है जो इसे स्वचालित रूप से करे।

बेहतर समय-निर्धारण क्यों मायने रखता है

कुशल समय-निर्धारण आपकी आय, ग्राहकों के परिणामों और व्यक्तिगत संतुलन में सुधार करता है।

कम अनुपस्थितियाँ → अधिक स्थिर आय और कम बर्बाद हुई तैयारी

तेज़ बुकिंग → अधिक नए ग्राहक पुष्टि हुए

स्वचालित अनुस्मारक → समयनिष्ठ, तैयार ग्राहक

सटीक कैलेंडर → संरक्षित ब्रेक और पुनर्प्राप्ति समय

बुकिंग्स को स्वचालित करने से आपको उपचार, चार्टिंग या आराम के लिए घंटों का समय वापस मिलता है — साथ ही पेशेवर और तनावमुक्त अनुभव प्रदान होता है।

अपनी प्रैक्टिस के अनुरूप एक बुकिंग पेज बनाएँ

आपका Doodle बुकिंग पेज आपके व्यवसाय का केंद्र बन जाता है — ग्राहक सीधे आपके वास्तविक कैलेंडर से स्वयं बुक करते हैं। यह व्यक्तिगत और वर्चुअल दोनों तरह के सत्रों के लिए उपयुक्त है, जिसमें सेवा के प्रकार और अवधि लचीले होते हैं।

चरण क्या करें यह क्यों मायने रखता है 1. अपना कैलेंडर कनेक्ट करें Google, Outlook, या Apple कैलेंडर से लिंक करें दोहरी बुकिंग को रोकता है और लाइव उपलब्धता बनाए रखता है। 2. अपनी सेवाओं को परिभाषित करें उदाहरण के लिए: प्रारंभिक एक्यूपंक्चर सत्र (75 मिनट), फॉलो-अप (50 मिनट), कपिंग (30 मिनट), जड़ी-बूटी परामर्श (30 मिनट), रेकी (60 मिनट) ग्राहकों को सही सत्र प्रकार चुनने में मदद करता है। 3. बफ़र्स जोड़ें सत्र से 10–15 मिनट पहले/बाद यह आपको सैनिटाइज़ करने, नोट्स लिखने या रीसेट करने का समय देता है। 4. स्थान और टेलीहेल्थ जोड़ें क्लिनिक का पता + ज़ूम/मीट लिंक व्यक्तिगत और दूरस्थ देखभाल को कवर करता है 5. स्ट्राइप भुगतान सक्षम करें जमा या पूर्ण भुगतान चुनें नो-शो की घटनाओं को कम करता है और राजस्व सुनिश्चित करता है। 6. निर्देशों को अनुकूलित करें एआई-जनित विवरणों का उपयोग करें ग्राहकों को स्पष्ट तैयारी मार्गदर्शन प्रदान करता है।

Pro टिप: अपनी सेवाओं को रंग-कोड करें, दैनिक प्रवेशों को सीमित करें, और अपने पुष्टि संदेशों में प्रवेश-फॉर्म लिंक जोड़ें।

नो-शो की संख्या कम करें और सत्रों को समय पर रखें

कुछ स्मार्ट नियम यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि हर बुक किया गया स्लॉट वास्तविक मुलाकात में बदल जाए।

स्वचालित अनुस्मारक: प्रत्येक सत्र से 24 घंटे और 3 घंटे पहले Doodle के ईमेल रिमाइंडर चालू करें।

Stripe के माध्यम से जमा या अग्रिम भुगतान: बुकिंग पेजों या 1:1 पर 20–50 प्रतिशत जमा या पूरी पूर्वभुगतान की आवश्यकता करें।

बुकिंग की अंतिम तिथियाँ: शुरुआत के समय से दो घंटे पहले बुकिंग बंद करके अंतिम समय की अव्यवस्था को रोकें।

तैयारी के निर्देश: संक्षिप्त, देखभाल भरे नोट जोड़ें (जैसे: एक्यूपंक्चर से पहले खाना खा लें, मालिश के लिए 10 मिनट पहले पहुँचें, टेलीहेल्थ के लिए ज़ूम लिंक का परीक्षण करें)।

प्रतीक्षा सूचियाँ: खुली जगहों के लिए Doodle साइन-अप शीट का उपयोग करें — जब कोई रद्द करे, तो प्रतीक्षा सूची को वह स्थान लेने के लिए आमंत्रित करें।

चयनित या वीआईपी उपलब्धता के लिए 1:1 लिंक का उपयोग करें।

यदि आप अपना पूरा कैलेंडर सार्वजनिक नहीं करना चाहते, तो Doodle 1:1 आपको नियंत्रण देता है। आप विशिष्ट समय स्लॉट चुनते हैं और उन्हें एक क्लाइंट या समूह के साथ साझा करते हैं।

एक निजी लिंक बनाएँ: 5–10 चयनित समय जोड़ें — एक बार स्लॉट बुक हो जाने पर, बाकी स्वचालित रूप से गायब हो जाते हैं।

अपने कैलेंडर की रक्षा करें: Doodle आपके मुख्य कैलेंडर के साथ सिंक करता है ताकि दोहरी बुकिंग से बचा जा सके।

Stripe भुगतान जोड़ें: Premium सत्रों या अतिरिक्त समय की देखभाल के लिए भुगतान आवश्यक है।

पुष्टियों को निजीकृत करें: सहमति फॉर्म या विशेष तैयारी नोट्स शामिल करें।

यह रेफरल पार्टनर्स, एथलीट्स, या प्रजनन क्लाइंट्स के लिए बिल्कुल उपयुक्त है जिन्हें प्राथमिकता से शेड्यूलिंग की आवश्यकता होती है।

नाम लिखवाने वाली शीटों के साथ समूह कार्यशालाएँ आयोजित करें

हर्बल-टॉनिक डेमो, कपिंग परिचय या ब्रेथवर्क सर्कल जैसी समूह कक्षाओं के लिए उपस्थिति और रिमाइंडर प्रबंधित करने हेतु Doodle साइन-अप शीट्स का उपयोग करें।

एक या कई सत्र सीमित सीटों के साथ सेट करें

इवेंट का विवरण, पार्किंग की जानकारी, और क्या लाना है।

गोपनीयता के लिए प्रतिभागियों के नाम छिपाएँ

स्वचालित रूप से अनुस्मारक भेजें

भुगतान वाली कक्षाओं के लिए विवरण में Stripe के साथ बुकिंग पेज का लिंक शामिल करें — ग्राहक वहाँ सीट आरक्षित करने से पहले भुगतान करते हैं।

आप Doodle से सीधे 1,000 प्रतिभागियों तक सामुदायिक कार्यक्रमों या मुफ्त स्वास्थ्य जांच के लिए निमंत्रण भी भेज सकते हैं।

स्मार्ट शेड्यूलिंग नियमों के साथ प्रशासन को सरल बनाए रखें।

एक बार सीमाएँ निर्धारित करें, और आपकी प्रणाली स्वयं चलने लगेगी।

सेवा-विशिष्ट व्यावसायिक घंटे परिभाषित करें (जैसे, सुबह में प्रवेश, दोपहर में फॉलो-अप)

यदि आप घर या कॉर्पोरेट विज़िट की सुविधा प्रदान करते हैं तो यात्रा बफ़र्स जोड़ें।

प्रत्येक सेवा के लिए कई अवधियाँ प्रदान करें (उदाहरण के लिए, मसाज 60 / 90 मिनट)

दैनिक फोकस या विश्राम के समय को ब्लॉक करें ताकि Doodle उसमें बुकिंग न कर सके।

क्लाइंट डेटा को सुरक्षित रखें — Doodle एंटरप्राइज-ग्रेड गोपनीयता सुरक्षा का उपयोग करता है

बचने योग्य सामान्य गलतियाँ

स्वचालन को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए इन समस्याओं से बचें।

बहुत अधिक विकल्प देना — बुकिंग विंडो को 4–6 सप्ताह तक सीमित करें

कीमत छिपाना — पारदर्शिता के लिए दरें पहले से ही दिखाएँ

बफ़र्स भूलने से — काम देर से शुरू होता है और देखभाल जल्दबाज़ी में होती है।

इनटेक और follow-ups को एक ही समय पूल में मिलाना — एकरूपता के लिए उन्हें अलग करें

पुष्टिकरण छोड़ना — हमेशा स्पष्ट स्थान, समय और तैयारी संबंधी नोट्स भेजें

भुगतान सक्रिय न करना — जमा या अग्रिम भुगतान न करने से अनुपस्थितियाँ बहुत कम हो जाती हैं।

आपकी प्रैक्टिस के लिए अनुकूलित Doodle टूल्स

Doodle टूल सर्वोत्तम उपयोग मुख्य विशेषताएँ बुकिंग पेज नए/पुनः आने वाले ग्राहकों के लिए सार्वजनिक बुकिंग कैलेंडर के साथ सिंक करता है, वीडियो लिंक जोड़ता है, Stripe भुगतान एकत्र करता है एक-से-एक वीआईपी या रेफ़रल पार्टनर्स के लिए चयनित समय स्लॉट अनचुने स्लॉट्स को स्वचालित रूप से हटाता है, Stripe का समर्थन करता है। साइन-अप शीट्स कार्यशालाएँ, कार्यक्रम, या छोटे समूह सीट सीमाएँ, छिपे हुए प्रतिभागी, अनुस्मारक ग्रुप पोल सहयोगियों के साथ सबसे अच्छा समय खोजें 1,000 प्रतिभागियों तक मतदान करते हैं Pro फीचर्स ब्रांडिंग और स्वचालन एआई मीटिंग विवरण, कस्टम लोगो/रंग, ज़ेपियर इंटीग्रेशन, विज्ञापन-मुक्त अनुभव

पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के वास्तविक उदाहरण

व्यस्त शामों वाला एक्यूपंक्चर विशेषज्ञ

माया एक क्लिनिक चलाती हैं, जहाँ काम के बाद की मांग बहुत अधिक है। उन्होंने तीन सेवाओं के लिए एक बुकिंग पेज बनाया, बफ़र्स जोड़े और प्रतिदिन दो इनटेक तक सीमित किया। Stripe डिपॉज़िट जोड़ने के बाद, नो-शो की संख्या 50% तक घट गई। अब क्लाइंट समय पर पहुँचते हैं और इनटेक फॉर्म पहले से ही भरे होते हैं।

मोबाइल मसाज थेरेपिस्ट

जॉर्डन एथलीटों के लिए विशिष्ट समय स्लॉट प्रदान करने हेतु 1:1 लिंक का उपयोग करता है। Doodle स्वचालित रूप से बुक किए गए स्लॉट को हटाता है और यात्रा बफ़र्स जोड़ता है। प्रत्येक सत्र से पहले स्ट्राइप के माध्यम से पूरी राशि एकत्र की जाती है।

नैचुरोपैथिक टेलीहेल्थ दिवस

डॉ. अल्वारेज़ शुक्रवार को केवल ऑनलाइन ही रखती हैं। उनकी बुकिंग पेज पर ज़ूम लिंक के साथ टेलीहेल्थ सेवाएँ दिखाई देती हैं। एआई मीटिंग विवरण ग्राहकों को पल्स-ट्रैकिंग नोट्स और सप्लीमेंट्स तैयार रखने की याद दिलाते हैं। नो-शो की संख्या लगभग शून्य है।

सामुदायिक कपिंग की रातें

एक क्लिनिक अपने मासिक परिचयात्मक कार्यक्रमों को साइन-अप शीट्स के माध्यम से भरता है, प्रत्येक सत्र में 12 सीटें होती हैं। प्रतिभागियों के नाम छिपे रहते हैं, और पुष्टि संदेशों में निजी फॉलो-अप्स के लिए बुकिंग पेज का लिंक शामिल होता है। हर कार्यक्रम की सभी सीटें बिक जाती हैं।

काइरोप्रैक्टिक कार्यशाला समन्वय

एक कायरोप्रैक्टिक क्लिनिक और योग स्टूडियो शेड्यूल समन्वयित करने के लिए ग्रुप पोल का उपयोग करते हैं, फिर उपस्थित लोगों के लिए एक साइन-अप शीट प्रकाशित करते हैं। जमा राशि Stripe के साथ लिंक किए गए बुकिंग पेज के माध्यम से संभाली जाती है।

समय के साथ मापें और सुधार करें

एक बार आपका सिस्टम चालू हो जाने के बाद, कुशल बने रहने के लिए इसकी मासिक समीक्षा करें।

अपना जाँचें नॉन-शो दर — यदि यह 5–7 % से अधिक है, तो जमा राशि बढ़ाएँ या रिमाइंडर का समय समायोजित करें।

अपना समीक्षा करें सेवा मिश्रण — नियमित जाँच बनाम अनुवर्ती कार्रवाई

अपना परखें मोबाइल बुकिंग प्रक्रिया — ज़्यादातर ग्राहक फ़ोन से बुक करते हैं

मौसमी रूप से तैयारी के निर्देशों को अपडेट करें (उदाहरण के लिए, गर्मियों में हाइड्रेशन, पतझड़ में प्रतिरक्षा समर्थन)

पुष्टि करें समय क्षेत्र सटीकता दूरस्थ सत्रों के लिए

मुख्य बातें

Doodle बुकिंग पेज के माध्यम से बुकिंग स्वचालित करें

नो-शो कम करने के लिए Stripe डिपॉज़िट या पूर्वभुगतान का उपयोग करें।

समय पर बने रहने के लिए सेवा प्रकारों को अलग करें और बफ़र्स जोड़ें।

चयनित सत्रों के लिए 1:1 लिंक और कक्षाओं के लिए साइन-अप शीट्स साझा करें।

रिमाइंडर चालू करें, स्पष्ट तैयारी निर्देश जोड़ें, और अपने समय की रक्षा करें।

बेहतर शेड्यूलिंग से शुरुआत करें

कुछ ही मिनटों में अपना पहला Doodle बुकिंग लिंक सेट अप करें। अपना कैलेंडर कनेक्ट करें, अपनी सेवाएँ जोड़ें, और रिमाइंडर तथा भुगतान सक्षम करें। चाहे आप एक्यूपंक्चर, मसाज, नेचुरोपैथी या रेकी का अभ्यास करते हों, आप हर हफ्ते घंटों की बचत करेंगे और ग्राहकों को बुकिंग का एक सहज तरीका प्रदान करेंगे।

क्या आप अपने शेड्यूल को स्वचालित करने के लिए तैयार हैं? अपना मुफ्त Doodle खाता बनाएँ, फिर ब्रांडिंग, AI-संचालित निर्देशों और उन्नत गोपनीयता के लिए Doodle Pro आज़माएँ।