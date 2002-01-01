Crea un Doodle

Pianificazione

Come i professionisti della medicina alternativa possono automatizzare le prenotazioni in pochi minuti

Tempo di lettura: 8 minuti

Limara Schellenberg
Limara Schellenberg

Aggiornato: 29 ott 2025

Alternative medicine practitioner in a client session

Opzioni di lingua

endefresit

Indice dei contenuti

    Gestire uno studio di medicina alternativa non dovrebbe significare vivere nella propria casella di posta elettronica. Vuoi concentrarti sui punti di agopuntura, sulle piante, sul lavoro con il corpo o sul lavoro energetico, non su messaggi e messaggi vocali che riguardano la programmazione. Se ogni settimana passi ore a gestire appuntamenti, promemoria e riprogrammazioni, è un tempo che non potrai più recuperare.

    La buona notizia è che puoi automatizzare le prenotazioni in pochi minuti. Con la giusta configurazione, i clienti scelgono un orario, il tuo calendario si aggiorna automaticamente e i pagamenti possono arrivare prima del loro arrivo.

    Questa guida condivide un semplice manuale per l'agopuntura, la naturopatia, la chiropratica, la massoterapia, il reiki, l'omeopatia e altro ancora - utilizzando Doodle per risparmiare ore, ridurre i no-show e creare un'esperienza più fluida per i clienti.

    Non è richiesta la carta di credito

    La sfida dei professionisti della medicina alternativa

    I tuoi orari cambiano ogni giorno. Le sessioni si allungano quando qualcuno ha bisogno di aghi o consigli extra. Devi bilanciare le visite di persona e quelle in telemedicina, organizzare corsi o collaborare con altri professionisti.

    La programmazione manuale crea attriti: continue e-mail, modifiche dell'ultimo minuto e pagamenti dimenticati. Le prenotazioni doppie avvengono quando ti dimentichi di bloccare l'orario. I nuovi clienti abbandonano quando il processo sembra lento.

    I clienti vogliono prenotare subito, vedere opzioni chiare e ricevere una conferma immediata. Hai bisogno di un sistema veloce e affidabile che lo faccia automaticamente.

    Perché una migliore programmazione è importante

    Una programmazione efficiente migliora le tue entrate, i risultati dei clienti e l'equilibrio personale.

    • Meno no-show → entrate più costanti e meno sprechi di preparazione

    • Prenotazioni più rapide → più nuovi clienti confermati

    • Promemoria automatici → clienti puntuali e preparati

    • Calendari accurati → pause e tempi di recupero protetti

    L'automatizzazione delle prenotazioni ti permette di recuperare ore per i trattamenti, le cartelle cliniche o il riposo, offrendoti un'esperienza professionale e senza stress.

    Crea una pagina di prenotazione adatta al tuo studio

    La tua pagina di prenotazione Doodle diventa il fulcro del tuo studio: i clienti prenotano direttamente dal tuo calendario reale. Funziona sia per le sessioni di persona che per quelle virtuali, con tipi di servizi e durate flessibili.

    Passo

    Cosa fare

    Perché è importante

    1. Collega il tuo calendario

    Collega Google, Outlook o Apple Calendar

    Evita le doppie prenotazioni e mantiene la disponibilità in tempo reale.

    2. Definisci i tuoi servizi

    Ad esempio, la prima seduta di agopuntura (75 min), il follow-up (50 min), la coppettazione (30 min), il consulto erboristico (30 min), il reiki (60 min).

    Aiuta i clienti a scegliere il tipo di sessione giusta

    3. Aggiungere dei tamponi

    10-15 minuti prima/dopo le sessioni

    Ti dà il tempo di disinfettare, scrivere appunti o resettare.

    4. Aggiungi luoghi e telesalute

    Indirizzo della clinica + link Zoom/Meet

    Copre l'assistenza di persona e a distanza

    5. Abilita i pagamenti con Stripe

    Scegli il deposito o il pagamento completo

    Riduce i no-show e assicura le entrate

    6. Personalizza le istruzioni

    Utilizza descrizioni generate dall'intelligenza artificiale

    Fornisce una chiara guida alla preparazione per i clienti

    Suggerimento: codifica i tuoi servizi in base ai colori, limita le sessioni giornaliere e aggiungi un link al modulo di prenotazione ai tuoi messaggi di conferma.

    Riduci i no-show e mantieni le sessioni in orario

    Alcune regole intelligenti aiutano a garantire che ogni sessione prenotata diventi una visita reale.

    • Promemoria automatici: Attiva i promemoria via e-mail di Doodle 24 ore e 3 ore prima di ogni sessione.

    • Depositi o pagamenti anticipati via Stripe: Richiedi un deposito del 20-50% o un pagamento anticipato completo sulle pagine di prenotazione o 1:1.

    • Scadenze di prenotazione: Evita il caos dell'ultimo minuto chiudendo le prenotazioni due ore prima dell'inizio.

    • Istruzioni per la preparazione: Aggiungi note brevi e premurose (ad esempio, mangia prima dell'agopuntura, arriva 10 minuti prima per il massaggio, prova il link Zoom per la teleassistenza).

    • Liste d'attesa: Utilizza un foglio di iscrizione Doodle per i posti liberi: quando qualcuno si cancella, invita la lista d'attesa a reclamare il posto.

    Usa i link 1:1 per le disponibilità curate o VIP.

    Se non vuoi rendere pubblico tutto il tuo calendario, Doodle 1:1 ti dà il controllo. Puoi scegliere fasce orarie specifiche e condividerle con un cliente o un gruppo.

    • Crea un link privato: Aggiungi 5-10 fasce orarie selezionate: una volta prenotata una fascia oraria, le altre scompaiono automaticamente.

    • Proteggi il tuo calendario: Doodle si sincronizza con il tuo calendario principale per evitare doppie prenotazioni.

    • Aggiungi pagamenti con Stripe: Richiedi il pagamento per le sessioni premium o per l'assistenza fuori orario.

    • Personalizza le conferme: Includi moduli di consenso o note di preparazione speciali.

    Questo è perfetto per i partner di riferimento, gli atleti o i clienti della fertilità che hanno bisogno di una programmazione prioritaria.

    Organizza workshop di gruppo con fogli di iscrizione

    Per i corsi di gruppo come dimostrazioni di erbe toniche, introduzioni alla coppettazione o cerchi di respirazione, usa i fogli di iscrizione di Doodle per gestire le presenze e i promemoria.

    • Imposta una o più sessioni con limiti di posti

    • Aggiungi dettagli sull'evento, informazioni sul parcheggio e cosa portare con sé

    • Nascondi i nomi dei partecipanti per garantire la privacy

    • Invia automaticamente i promemoria

    • Per i corsi a pagamento, includi nella descrizione un link alla pagina di prenotazione con Stripe: i clienti pagheranno lì prima di prenotare un posto.

    Puoi anche inviare inviti direttamente da Doodle a un massimo di 1.000 partecipanti per eventi comunitari o screening gratuiti del benessere.

    Semplificare l'amministrazione con regole di programmazione intelligenti

    Imposta i limiti una volta sola e il tuo sistema si gestirà da solo.

    • Definisci gli orari di lavoro specifici per il servizio (ad esempio, le visite al mattino, i follow-up nel pomeriggio).

    • Aggiungi dei buffer di viaggio se offri visite a domicilio o in azienda

    • Offrire più durate per ogni servizio (ad esempio, massaggi di 60/90 minuti).

    • Blocca il tempo di concentrazione o di riposo giornaliero in modo che Doodle non lo superi.

    • Proteggi i dati dei clienti: Doodle utilizza protezioni per la privacy di livello aziendale.

    Errori comuni da evitare

    Evita questi errori per far sì che l'automazione funzioni senza problemi.

    • Offrire troppe scelte - limita le finestre di prenotazione a 4-6 settimane

    • Nascondere i prezzi: mostra le tariffe in anticipo per garantire la trasparenza.

    • Dimenticare i buffer: porta a ritardi e a cure affrettate.

    • Mischiare le prenotazioni e i follow-up nello stesso intervallo di tempo: separali per garantire la coerenza.

    • Saltare le conferme - invia sempre note chiare sul luogo, l'orario e le preparazioni

    • Non attivare i pagamenti: i depositi o i pagamenti anticipati riducono notevolmente i no-show.

    Strumenti Doodle su misura per il tuo studio

    Strumento Doodle

    Utilizzo migliore

    Caratteristiche principali

    Pagina di prenotazione

    Prenotazione pubblica per i nuovi clienti e per quelli che ritornano

    Si sincronizza con i calendari, aggiunge link ai video, raccoglie pagamenti con Stripe

    1:1

    Fasce orarie selezionate per i VIP o i partner referenziati

    Rimuove automaticamente le fasce orarie non scelte, supporta Stripe

    Fogli di iscrizione

    Workshop, eventi o piccoli gruppi

    Limiti di posti, partecipanti nascosti, promemoria

    Sondaggi di gruppo

    Trova il momento migliore con i collaboratori

    Fino a 1.000 partecipanti votano

    Caratteristiche Pro

    Branding e automazione

    Descrizioni AI degli incontri, logo/colori personalizzati, integrazioni Zapier, esperienza senza pubblicità

    Esempi reali di studi di medicina alternativa

    Agopunturista con serate impegnative

    Maya gestisce una clinica con un'elevata richiesta dopo il lavoro. Ha creato una pagina di prenotazione per tre servizi, ha aggiunto dei buffer e limita due ingressi al giorno. Dopo aver aggiunto i depositi su Stripe, i no-show sono diminuiti del 50%. I clienti ora arrivano puntuali con i moduli di prenotazione compilati.

    Massaggiatore mobile

    Jordan utilizza collegamenti 1:1 per offrire fasce orarie specifiche agli atleti. Doodle rimuove automaticamente le fasce orarie prenotate e aggiunge dei buffer di viaggio. Il pagamento viene effettuato tramite Stripe prima di ogni sessione.

    Giornata di teleassistenza naturopatica

    La dott.ssa Alvarez mantiene il venerdì solo online. La sua pagina di prenotazione mostra i servizi di teleassistenza con link a Zoom. Le descrizioni degli incontri AI ricordano ai clienti di preparare le note per il monitoraggio del polso e gli integratori. I no-show sono quasi nulli.

    Serate di coppettazione per la comunità

    Una clinica riempie i suoi eventi introduttivi mensili utilizzando fogli di iscrizione con 12 posti per sessione. I nomi dei partecipanti sono nascosti e le conferme includono un link alla pagina di prenotazione per i follow-up privati. Ogni evento fa il tutto esaurito.

    Coordinamento di workshop di chiropratica

    Una clinica chiropratica e uno studio di yoga utilizzano i sondaggi di gruppo per allineare gli orari, quindi pubblicano un foglio di iscrizione per i partecipanti. I depositi sono gestiti attraverso una pagina di prenotazione collegata con Stripe.

    Misura e migliora nel tempo

    Una volta che il tuo sistema è in funzione, rivedilo mensilmente per rimanere efficiente.

    • Controlla il tasso di mancata presentazione: se è superiore al 5-7%, aggiungi un deposito o modifica la tempistica del promemoria.

    • Esamina il tuo mix di servizi: bilancia gli ingressi rispetto ai follow-up.

    • Verifica il flusso di prenotazioni via cellulare: la maggior parte dei clienti prenota per telefono.

    • Aggiorna le istruzioni per la preparazione in base alla stagione (ad esempio, idratazione in estate, supporto immunitario in autunno).

    • Conferma l'accuratezza del fuso orario per le sessioni a distanza

    Risultati principali

    • Automatizza le prenotazioni tramite una pagina di prenotazione Doodle

    • Utilizza i depositi o i pagamenti anticipati di Stripe per ridurre i no-show

    • Separa i tipi di servizio e aggiungi dei buffer per rimanere in orario

    • Condividi link 1:1 per le sessioni curate e fogli di iscrizione per le lezioni

    • Attiva i promemoria, aggiungi chiare istruzioni di preparazione e proteggi il tuo tempo

    Inizia a programmare meglio

    Imposta il tuo primo link di prenotazione Doodle in pochi minuti. Collega il tuo calendario, aggiungi i tuoi servizi e attiva i promemoria e i pagamenti. Che tu pratichi agopuntura, massaggi, naturopatia o Reiki, risparmierai ore ogni settimana e offrirai ai clienti un modo semplice per prenotare.

    Sei pronto ad automatizzare la tua agenda? Crea il tuo account Doodle gratuito, poi prova Doodle Pro per il branding, le istruzioni AI-powered e la privacy avanzata.

    Non è richiesta la carta di credito

    Articolo correlato

    Wellness practitioner guiding a client through a stretching exercise during a session

    Pianificazione

    Organizza velocemente corsi di gruppo: Fogli di iscrizione per i workshop sul benessere

    Scritto da Limara Schellenberg

    Leggi l'articolo
    Alternative medicine practitioner assessing client’s posture or tension.

    Pianificazione

    Ridurre i no-show con promemoria e pagamenti per l'assistenza olistica

    Scritto da Limara Schellenberg

    Leggi l'articolo
    Hands-on group workshop with instructor guidance

    Pianificazione

    Gestisci corsi da tutto esaurito con i fogli di iscrizione e i pagamenti con Stripe

    Scritto da Limara Schellenberg

    Leggi l'articolo

    Risolvi il problema della programmazione con Doodle