Cómo los profesionales de la medicina alternativa pueden automatizar las reservas en cuestión de minutos

Dirigir una consulta de medicina alternativa no debería significar vivir dentro de tu bandeja de entrada. Quieres centrarte en los puntos de acupuntura, los planes herbales, el trabajo corporal o el trabajo energético, no en hacer malabarismos con mensajes de texto y de voz sobre horarios. Si pasas horas a la semana gestionando citas, recordatorios y reprogramaciones, es tiempo que nunca recuperarás.

La buena noticia: puedes automatizar las reservas en cuestión de minutos. Con la configuración adecuada, los clientes eligen una hora, tu calendario se actualiza automáticamente y los pagos pueden efectuarse antes de que lleguen.

Esta guía comparte un sencillo manual para acupuntura, naturopatía, quiropráctica, masajes terapéuticos, reiki, homeopatía y otros, que utiliza Doodle para ahorrar horas, reducir las ausencias y mejorar la experiencia del cliente.

El reto de los profesionales de la medicina alternativa

Tu horario cambia a diario. Las sesiones se alargan cuando alguien necesita agujas o consejos adicionales. Equilibras las visitas en persona y a distancia, impartes clases o colaboras con otros profesionales.

La programación manual crea fricciones: correos electrónicos constantes, cambios de última hora y pagos olvidados. Las reservas dobles se producen cuando te olvidas de bloquear el tiempo. Los nuevos clientes abandonan cuando el proceso les parece lento.

Los clientes quieren reservar ahora, ver opciones claras y recibir una confirmación instantánea. Necesitas un sistema rápido y fiable que lo haga automáticamente.

Por qué es importante programar mejor

Una programación eficiente mejora tus ingresos, los resultados de tus clientes y tu equilibrio personal.

Menos ausencias → ingresos más estables y menos preparación inútil

Reservas más rápidas → más clientes nuevos confirmados

Recordatorios automáticos → clientes puntuales y preparados

Calendarios precisos → descansos protegidos y tiempo de recuperación

La automatización de las reservas te devuelve horas para tratamientos, historiales o descanso, al tiempo que te ofrece una experiencia profesional y sin estrés.

Crea una página de reservas que se adapte a tu consulta

Tu Página de Reservas Doodle se convierte en el centro neurálgico de tu consulta: los clientes reservan directamente desde tu calendario real. Funciona tanto para sesiones presenciales como virtuales, con tipos de servicio y duraciones flexibles.

Paso Qué hay que hacer Por qué es importante 1. Conecta tu calendario Vincula el Calendario de Google, Outlook o Apple Evita las reservas dobles y mantiene la disponibilidad en directo 2. Define tus servicios p. ej. Consulta inicial de acupuntura (75 min), Seguimiento (50 min), Ventosas (30 min), Consulta herbal (30 min), Reiki (60 min) Ayuda a los clientes a elegir el tipo de sesión adecuado 3. Añade amortiguadores 10-15 minutos antes/después de las sesiones Te da tiempo para desinfectar, escribir notas o reiniciar 4. Añade ubicaciones y telesalud Dirección de la clínica + enlace Zoom/Meet Cubre la atención presencial y a distancia 5. Habilitar pagos con Stripe Elige depósito o pago completo Reduce las ausencias y asegura los ingresos 6. Personaliza las instrucciones Utiliza descripciones generadas por IA Proporciona una guía de preparación clara a los clientes

Consejo profesional: Codifica con colores tus servicios, limita las ingestas diarias y añade un enlace al formulario de ingestión a tus mensajes de confirmación.

Reduce las ausencias y mantén las sesiones a tiempo

Unas cuantas reglas inteligentes ayudan a garantizar que cada hueco reservado se convierta en una visita real.

Recordatorios automáticos: Activa los recordatorios por correo electrónico de Doodle 24 horas y 3 horas antes de cada sesión.

Depósitos o pago por adelantado mediante Stripe: Exige un depósito del 20-50 por ciento o el pago completo por adelantado en Páginas de reserva o 1:1.

Plazos de reserva: Evita el caos de última hora cerrando las reservas dos horas antes de la hora de inicio.

Instrucciones de preparación: Añade notas breves y atentas (por ejemplo, comer antes de la acupuntura, llegar 10 minutos antes para el masaje, probar el enlace Zoom para la telesalud).

Listas de espera: Utiliza una Hoja de Inscripción Doodle para las plazas libres: cuando alguien cancele, invita a la lista de espera a reclamar la plaza.

Utiliza enlaces 1:1 para disponibilidad curada o VIP

Si no quieres que todo tu calendario sea público, Doodle 1:1 te da el control. Elige franjas horarias específicas y compártelas con un cliente o grupo.

Crea un enlace privado: Añade de 5 a 10 horas seleccionadas: una vez reservada una franja horaria, las demás desaparecen automáticamente.

Protege tu calendario: Doodle se sincroniza con tu calendario principal para evitar dobles reservas.

Añade pagos con Stripe: Exige el pago para sesiones premium o atención fuera de horario.

Personaliza las confirmaciones: Incluye formularios de consentimiento o notas de preparación especiales.

Esto es perfecto para socios de referencia, atletas o clientes de fertilidad que necesitan una programación prioritaria.

Organiza talleres de grupo con hojas de inscripción

Para clases en grupo, como demostraciones de tónicos herbales, introducciones a las ventosas o círculos de respiración, utiliza las Hojas de Inscripción de Doodle para gestionar la asistencia y los recordatorios.

Establece una o varias sesiones con límite de plazas

Añade detalles del evento, información sobre el aparcamiento y qué hay que llevar

Oculta los nombres de los participantes para mayor privacidad

Envía recordatorios automáticamente

Para las clases de pago, incluye un enlace a la Página de Reservas con Stripe en la descripción - los clientes pagan allí antes de reservar una plaza

También puedes enviar invitaciones directamente desde Doodle a un máximo de 1.000 participantes para eventos comunitarios o revisiones de bienestar gratuitas.

Simplifica la administración con reglas de programación inteligentes

Establece los límites una vez, y tu sistema funcionará solo.

Define horarios de atención específicos para cada servicio (por ejemplo, consultas por la mañana, seguimientos por la tarde).

Añade topes de desplazamiento si ofreces visitas a domicilio o a empresas

Ofrece varias duraciones por servicio (por ejemplo, Masaje 60 / 90 min)

Bloquea el tiempo diario de concentración o descanso para que Doodle no lo reserve

Mantén seguros los datos de los clientes - Doodle utiliza protecciones de privacidad de nivel empresarial

Errores comunes que debes evitar

Evita estos errores para que la automatización funcione sin problemas.

Ofrecer demasiadas opciones - limita las ventanas de reserva a 4-6 semanas

Ocultar los precios - muestra las tarifas por adelantado para mayor transparencia

Olvidar los topes - provoca retrasos en los inicios y una atención apresurada

Mezclar entradas y seguimientos en el mismo grupo de tiempo - sepáralos para mantener la coherencia

Saltarse las confirmaciones: envía siempre notas claras sobre el lugar, la hora y la preparación.

No activar los pagos - los depósitos o el pago por adelantado reducen mucho las ausencias

Herramientas Doodle adaptadas a tu consulta

Herramienta Doodle Mejor uso Características principales Página de reservas Reserva pública para clientes nuevos/que vuelven Sincroniza con calendarios, añade enlaces de vídeo, recoge pagos de Stripe 1:1 Franjas horarias seleccionadas para VIP o socios de referencia Elimina automáticamente las franjas horarias no elegidas, compatible con Stripe Hojas de inscripción Talleres, eventos o grupos pequeños Límites de plazas, participantes ocultos, recordatorios Encuestas de grupo Encuentra el mejor momento con los colaboradores Votan hasta 1.000 participantes Funciones Pro Marca y automatización Descripciones de reuniones con IA, logotipo/colores personalizados, integraciones Zapier, experiencia sin anuncios

Ejemplos reales de consultas de medicina alternativa

Acupuntora con las tardes ocupadas

Maya dirige una clínica con una gran demanda después del trabajo. Creó una página de reservas para tres servicios, añadió topes y limitó a dos las entradas al día. Tras añadir los depósitos de Stripe, las ausencias se redujeron un 50%. Ahora los clientes llegan a tiempo con los formularios de admisión cumplimentados.

Masajista móvil

Jordan utiliza enlaces 1:1 para ofrecer franjas horarias específicas a los deportistas. Doodle elimina automáticamente las franjas horarias reservadas y añade topes de viaje. El pago completo se cobra a través de Stripe antes de cada sesión.

Jornada de telesalud naturopática

La Dra. Álvarez mantiene los viernes sólo online. Su Página de Reservas muestra los servicios de telesalud con enlaces Zoom. Las descripciones de las reuniones con IA recuerdan a los clientes que deben preparar notas de seguimiento del pulso y suplementos. Las ausencias son casi nulas.

Noches de ventosas comunitarias

Una clínica llena sus eventos introductorios mensuales utilizando Hojas de Inscripción con 12 plazas por sesión. Los nombres de los participantes están ocultos y las confirmaciones incluyen un enlace a la Página de Reservas para hacer un seguimiento privado. Se agotan todas las plazas.

Coordinación de talleres quiroprácticos

Una clínica quiropráctica y un estudio de yoga utilizan Encuestas de Grupo para alinear los horarios, y luego publican una Hoja de Inscripción para los asistentes. Los depósitos se gestionan a través de una Página de Reservas vinculada con Stripe.

Mide y mejora con el tiempo

Una vez que tu sistema funcione, revísalo mensualmente para seguir siendo eficiente.

Comprueba tu tasa de no presentación : si es superior al 5-7%, añade un depósito o ajusta el horario de los recordatorios.

Revisa tu combinación de servicios : equilibra las entradas con los seguimientos.

Prueba el flujo de reservas por móvil : la mayoría de los clientes reservan por teléfono.

Actualiza las instrucciones de preparación según la estación (por ejemplo, hidratación en verano, apoyo inmunitario en otoño)

Confirma la exactitud de la zona horaria para las sesiones a distancia

Puntos clave

Automatiza las reservas mediante una página de reservas Doodle

Utiliza depósitos o prepagos de Stripe para reducir las ausencias

Separa los tipos de servicio y añade topes para cumplir los plazos

Comparte enlaces 1:1 para sesiones personalizadas y hojas de inscripción para clases

Activa recordatorios, añade instrucciones claras de preparación y protege tu tiempo

Empieza a programar mejor

Configura tu primer enlace de reserva de Doodle en cuestión de minutos. Conecta tu calendario, añade tus servicios y activa los recordatorios y los pagos. Tanto si practicas la acupuntura, el masaje, la naturopatía o el Reiki, ahorrarás horas cada semana y ofrecerás a los clientes una forma sencilla de reservar.

¿Listo para automatizar tu agenda?