Så här kan utövare av alternativmedicin automatisera bokningarna på några minuter

Att driva en praktik inom alternativmedicin borde inte innebära att man lever i sin inkorg. Du vill fokusera på akupunkturpunkter, örtpreparat, kroppsbehandlingar eller energiterapi – inte på att jonglera med sms och röstmeddelanden om tidsbokning. Om du lägger timmar varje vecka på att hantera bokningar, påminnelser och ombokningar är det tid som du aldrig får tillbaka.

Den goda nyheten är att du kan automatisera bokningarna på bara några minuter. Med rätt inställningar väljer kunderna en tid, din kalender uppdateras automatiskt och betalningarna kan komma in redan innan de anländer.

Den här guiden innehåller en enkel handbok för akupunktur, naturmedicin, kiropraktik, massageterapi, reiki, homeopati och mycket mer – där du använder Doodle för att spara tid, minska antalet uteblivna besök och skapa en smidigare kundupplevelse.

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Den utmaning som utövare av alternativmedicin står inför

Ditt schema ändras varje dag. Besöken drar ut på tiden när någon behöver fler akupunkturnålar eller råd. Du balanserar mellan fysiska besök och telemedicinska besök, håller kurser eller samarbetar med andra behandlare.

Manuell schemaläggning skapar problem – ständiga e-postmeddelanden, ändringar i sista minuten och glömda betalningar. Dubbelbokningar uppstår när man glömmer att reservera tid. Nya kunder hoppar av när processen känns långsam.

Kunderna vill boka direkt, se tydliga alternativ och få omedelbar bekräftelse. Du behöver ett snabbt och pålitligt system som sköter detta automatiskt.

Varför det är viktigt med bättre schemaläggning

En effektiv schemaläggning förbättrar dina intäkter, kundernas resultat och din egen balans i livet.

Färre som uteblir → stabilare inkomster och mindre bortkastad förberedelse

Snabbare bokning → fler bekräftade nya kunder

Automatiska påminnelser → punktliga och väl förberedda kunder

Noggranna scheman → garanterade pauser och återhämtningstid

Genom att automatisera bokningarna får du fler timmar över till behandling, journalföring eller vila – samtidigt som du erbjuder en professionell och stressfri upplevelse.

Skapa en Booking Page som passar just din verksamhet

Din Doodle-Booking Page blir navet i din verksamhet – kunderna bokar själva direkt från din riktiga kalender. Det fungerar både för fysiska och virtuella sessioner, med flexibla tjänstetyper och varaktigheter.

Steg Vad man ska göra Varför det är viktigt 1. Anslut din kalender Koppla ihop med Google, Outlook eller Apple Kalender Förhindrar dubbelbokningar och uppdaterar tillgängligheten i realtid 2. Beskriv dina tjänster t.ex. Första akupunkturbesöket (75 min), uppföljning (50 min), koppning (30 min), örtkonsultation (30 min), reiki (60 min) Hjälper kunderna att välja rätt typ av session 3. Lägg till buffertar 10–15 minuter före/efter träningen Ger dig tid att desinficera, skriva anteckningar eller återställa 4. Lägg till vårdplatser och telemedicin Klinikens adress + länk till Zoom/Meet Omfattar vård på plats och på distans 5. Aktivera Stripe-betalningar Välj mellan handpenning eller full betalning Minskar antalet uteblivna besök och säkerställer intäkterna 6. Anpassa instruktionerna Använd AI-genererade beskrivningar Ger tydliga råd om förberedelser till kunderna

Proffstips: Använd färgkoder för dina tjänster, begränsa det dagliga antalet anmälningar och lägg till en länk till anmälningsformuläret i dina bekräftelsemeddelanden.

Minska antalet uteblivna besök och se till att sessionerna hålls enligt schemat

Några smarta regler bidrar till att varje bokad tid blir ett verkligt besök.

Automatiska påminnelser: Aktivera Doodles e-postpåminnelser 24 timmar och 3 timmar före varje session.

Insättningar eller förskottsbetalning via Stripe: Kräv en handpenning på 20–50 procent eller full förskottsbetalning på Booking Pages eller 1:1.

Sista anmälningsdag: Undvik kaos i sista minuten genom att stänga bokningarna två timmar före starttiden.

Förberedelseanvisningar: Lägg till korta, omtänksamma påminnelser (t.ex. att man ska äta innan akupunkturen, komma 10 minuter i förväg till massagen, testa Zoom-länken inför distansvården).

Väntelistor: Använd en Doodle-Sign-up Sheet för lediga platser – när någon avbokar kan du bjuda in dem på väntelistan att ta platsen.

Använd 1:1-länkar för utvalda erbjudanden eller VIP-tillgänglighet

Om du inte vill att hela din kalender ska vara offentlig ger Doodle 1:1 dig möjlighet att styra detta själv. Du väljer specifika tidsintervall och delar dem med en enskild kund eller en grupp.

Skapa en privat länk: Lägg till 5–10 utvalda tider – när en tid har bokats försvinner de övriga automatiskt.

Boka in det i din kalender: Doodle synkroniseras med din huvudkalender för att undvika dubbelbokningar.

Lägg till Stripe-betalningar: Kräv betalning för premiumsessioner eller vård utanför ordinarie öppettider.

Anpassa bekräftelserna: Bifoga samtyckesformulär eller särskilda förberedelseanvisningar.

Detta är perfekt för samarbetspartners, idrottare eller fertilitetspatienter som behöver prioriterad tidsbokning.

Anordna gruppworkshops med Sign-up Sheets

För gruppkurser som demonstrationer av örtbaserade tonika, introduktioner till koppning eller andningsövningar kan du använda Doodle-Sign-up Sheets för att hantera närvaro och påminnelser.

Ställ in en eller flera sessioner med begränsat antal platser

Lägg till information om evenemanget, parkeringsinformation och vad man ska ta med sig

Dölj deltagarnas namn av integritetsskäl

Skicka påminnelser automatiskt

För betalda kurser ska du inkludera en länk till Booking Page via Stripe i beskrivningen – kunderna betalar där innan de bokar en plats

Du kan också skicka inbjudningar direkt från Doodle till upp till 1 000 deltagare till evenemang i lokalsamhället eller kostnadsfria hälsokontroller.

Förenkla administrationen med smarta schemaläggningsregler

Ställ in gränserna en gång, så sköter sig systemet av sig själv.

Fastställ tjänstespecifika öppettider (t.ex. intag på förmiddagen, uppföljningar på eftermiddagen)

Lägg till tidsmarginaler för resor om du erbjuder hem- eller företagsbesök

Erbjud flera olika tidslängder per tjänst (t.ex. massage 60/90 min)

Reservera tid för dagliga prioriteringar eller vila så att Doodle inte bokar in något under den tiden

Skydda kunduppgifterna — Doodle använder integritetsskydd i företagsklass

Vanliga misstag som man bör undvika

Undvik dessa fallgropar för att automatiseringen ska fungera smidigt.

Att erbjuda för många alternativ – begränsa bokningsperioden till 4–6 veckor

Att dölja priser — visa priserna redan från början för att skapa öppenhet

Att glömma buffertarna – leder till försenade starttider och stressad vård

Att blanda inledande undersökningar och uppföljningar i samma tidsgrupp – separera dem för att säkerställa enhetlighet

Hoppa över bekräftelser – ange alltid tydlig plats, tid och förberedelseanvisningar

Att inte aktivera betalningar – insättningar eller förskottsbetalningar – minskar avsevärt antalet uteblivna besökare

Doodle-verktyg anpassade för din verksamhet

Doodle-verktyg Bästa användningsområde Viktiga funktioner Booking Page Offentlig tidsbokning för nya och återkommande kunder Synkroniserar med kalendrar, lägger till videolänkar, hanterar betalningar via Stripe 1:1 Särskilt avsatta tidsluckor för VIP-gäster eller samarbetspartners Tar automatiskt bort icke-valda platser, stöder Stripe Sign-up Sheets Workshops, evenemang eller smågrupper Antal platser, dolda deltagare, påminnelser Group Poll Hitta den bästa tiden tillsammans med dina medarbetare Upp till 1 000 deltagare röstar Pro-funktioner Varumärkesbyggande och automatisering Beskrivningar av AI-möten, anpassad logotyp/färger, Zapier-integrationer, reklamfri upplevelse

Exempel från verkligheten inom alternativmedicin

Akupunktör med fullbokade kvällar

Maya driver en klinik med stor efterfrågan efter arbetstid. Hon skapade en Booking Page för tre tjänster, lade till buffertar och begränsade antalet nya patienter till två per dag. Efter att hon införde förskottsbetalningar via Stripe minskade antalet uteblivna besök med 50 %. Kunderna kommer nu i tid med ifyllda intagningsformulär.

Massageterapeut som arbetar på plats hos kunden

Jordan använder 1:1-länkar för att erbjuda specifika tidsluckor till idrottarna. Doodle tar automatiskt bort bokade tidsluckor och lägger till resebuffertar. Hela beloppet dras via Stripe före varje träningspass.

Dag för naturmedicinsk telemedicin

Dr Alvarez tar endast emot patienter online på fredagar. På hennes Booking Page finns information om telemedicinska tjänster med Zoom-länkar. Beskrivningarna av mötena, som genereras av AI, påminner klienterna om att förbereda anteckningar om pulsmätningar och kosttillskott. Antalet uteblivna besök är praktiskt taget noll.

Gemensamma koppningskvällar

En klinik fyller sina månatliga introduktionsevenemang med hjälp av Sign-up Sheets med 12 platser per tillfälle. Deltagarnas namn visas inte, och bekräftelserna innehåller en länk till Booking Page för privat uppföljning. Alla evenemang blir fullbokade.

Samordning av kiropraktikworkshop

En kiropraktikklinik och en yogastudio använder Group Polls för att samordna sina scheman och publicerar sedan en Sign-up Sheet för deltagarna. Förskottsbetalningarna hanteras via en länkad Booking Page med Stripe.

Mäta och förbättra över tid

När systemet väl är igång bör du se över det en gång i månaden för att säkerställa att det fungerar effektivt.

Kontrollera din andelen uteblivna — om den ligger över 5–7 %, lägg till en insättning eller justera tidpunkten för påminnelsen

Gå igenom din tjänsteutbud — jämförelse mellan intag och uppföljningar

Testa din bokningsflöde via mobil — de flesta kunder bokar via telefon

Uppdatera förberedelseanvisningarna efter säsong (t.ex. vätskeintag på sommaren, immunförsvaret på hösten)

Bekräfta tidszonsnoggrannhet för fjärrsessioner

Viktiga slutsatser

Automatisera bokningar via en Doodle-Booking Page

Använd insättningar via Stripe eller förskottsbetalning för att minska antalet uteblivna besökare

Dela upp tjänstetyperna och lägg till buffertar för att hålla tidsplanen

Dela 1:1-länkar till utvalda sessioner och Sign-up Sheets för kurser

Aktivera påminnelser, lägg till tydliga förberedelseinstruktioner och se till att du får tid över

Kom igång med bättre schemaläggning

Skapa din första Doodle-bokningslänk på bara några minuter. Koppla ihop din kalender, lägg till dina tjänster och aktivera påminnelser och betalningar. Oavsett om du arbetar med akupunktur, massage, naturmedicin eller reiki kommer du att spara flera timmar varje vecka och ge dina kunder ett smidigt sätt att boka tid.

Är du redo att automatisera din schemaläggning? Skapa ett gratis Doodle-konto och prova sedan Doodle Pro för varumärkesanpassning, AI-drivna instruktioner och avancerade sekretessinställningar.