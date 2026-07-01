Så här kan utövare av alternativmedicin automatisera bokningarna på några minuter
Updated: 1 juli 2026
Att driva en praktik inom alternativmedicin borde inte innebära att man lever i sin inkorg. Du vill fokusera på akupunkturpunkter, örtpreparat, kroppsbehandlingar eller energiterapi – inte på att jonglera med sms och röstmeddelanden om tidsbokning. Om du lägger timmar varje vecka på att hantera bokningar, påminnelser och ombokningar är det tid som du aldrig får tillbaka.
Den goda nyheten är att du kan automatisera bokningarna på bara några minuter. Med rätt inställningar väljer kunderna en tid, din kalender uppdateras automatiskt och betalningarna kan komma in redan innan de anländer.
Den här guiden innehåller en enkel handbok för akupunktur, naturmedicin, kiropraktik, massageterapi, reiki, homeopati och mycket mer – där du använder Doodle för att spara tid, minska antalet uteblivna besök och skapa en smidigare kundupplevelse.
Inget kreditkort krävs
Den utmaning som utövare av alternativmedicin står inför
Ditt schema ändras varje dag. Besöken drar ut på tiden när någon behöver fler akupunkturnålar eller råd. Du balanserar mellan fysiska besök och telemedicinska besök, håller kurser eller samarbetar med andra behandlare.
Manuell schemaläggning skapar problem – ständiga e-postmeddelanden, ändringar i sista minuten och glömda betalningar. Dubbelbokningar uppstår när man glömmer att reservera tid. Nya kunder hoppar av när processen känns långsam.
Kunderna vill boka direkt, se tydliga alternativ och få omedelbar bekräftelse. Du behöver ett snabbt och pålitligt system som sköter detta automatiskt.
Varför det är viktigt med bättre schemaläggning
En effektiv schemaläggning förbättrar dina intäkter, kundernas resultat och din egen balans i livet.
Färre som uteblir → stabilare inkomster och mindre bortkastad förberedelse
Snabbare bokning → fler bekräftade nya kunder
Automatiska påminnelser → punktliga och väl förberedda kunder
Noggranna scheman → garanterade pauser och återhämtningstid
Genom att automatisera bokningarna får du fler timmar över till behandling, journalföring eller vila – samtidigt som du erbjuder en professionell och stressfri upplevelse.
Skapa en Booking Page som passar just din verksamhet
Din Doodle-Booking Page blir navet i din verksamhet – kunderna bokar själva direkt från din riktiga kalender. Det fungerar både för fysiska och virtuella sessioner, med flexibla tjänstetyper och varaktigheter.
Steg
Vad man ska göra
Varför det är viktigt
1. Anslut din kalender
Koppla ihop med Google, Outlook eller Apple Kalender
Förhindrar dubbelbokningar och uppdaterar tillgängligheten i realtid
2. Beskriv dina tjänster
t.ex. Första akupunkturbesöket (75 min), uppföljning (50 min), koppning (30 min), örtkonsultation (30 min), reiki (60 min)
Hjälper kunderna att välja rätt typ av session
3. Lägg till buffertar
10–15 minuter före/efter träningen
Ger dig tid att desinficera, skriva anteckningar eller återställa
4. Lägg till vårdplatser och telemedicin
Klinikens adress + länk till Zoom/Meet
Omfattar vård på plats och på distans
5. Aktivera Stripe-betalningar
Välj mellan handpenning eller full betalning
Minskar antalet uteblivna besök och säkerställer intäkterna
6. Anpassa instruktionerna
Använd AI-genererade beskrivningar
Ger tydliga råd om förberedelser till kunderna
Proffstips: Använd färgkoder för dina tjänster, begränsa det dagliga antalet anmälningar och lägg till en länk till anmälningsformuläret i dina bekräftelsemeddelanden.
Minska antalet uteblivna besök och se till att sessionerna hålls enligt schemat
Några smarta regler bidrar till att varje bokad tid blir ett verkligt besök.
Automatiska påminnelser: Aktivera Doodles e-postpåminnelser 24 timmar och 3 timmar före varje session.
Insättningar eller förskottsbetalning via Stripe: Kräv en handpenning på 20–50 procent eller full förskottsbetalning på Booking Pages eller 1:1.
Sista anmälningsdag: Undvik kaos i sista minuten genom att stänga bokningarna två timmar före starttiden.
Förberedelseanvisningar: Lägg till korta, omtänksamma påminnelser (t.ex. att man ska äta innan akupunkturen, komma 10 minuter i förväg till massagen, testa Zoom-länken inför distansvården).
Väntelistor: Använd en Doodle-Sign-up Sheet för lediga platser – när någon avbokar kan du bjuda in dem på väntelistan att ta platsen.
Använd 1:1-länkar för utvalda erbjudanden eller VIP-tillgänglighet
Om du inte vill att hela din kalender ska vara offentlig ger Doodle 1:1 dig möjlighet att styra detta själv. Du väljer specifika tidsintervall och delar dem med en enskild kund eller en grupp.
Skapa en privat länk: Lägg till 5–10 utvalda tider – när en tid har bokats försvinner de övriga automatiskt.
Boka in det i din kalender: Doodle synkroniseras med din huvudkalender för att undvika dubbelbokningar.
Lägg till Stripe-betalningar: Kräv betalning för premiumsessioner eller vård utanför ordinarie öppettider.
Anpassa bekräftelserna: Bifoga samtyckesformulär eller särskilda förberedelseanvisningar.
Detta är perfekt för samarbetspartners, idrottare eller fertilitetspatienter som behöver prioriterad tidsbokning.
Anordna gruppworkshops med Sign-up Sheets
För gruppkurser som demonstrationer av örtbaserade tonika, introduktioner till koppning eller andningsövningar kan du använda Doodle-Sign-up Sheets för att hantera närvaro och påminnelser.
Ställ in en eller flera sessioner med begränsat antal platser
Lägg till information om evenemanget, parkeringsinformation och vad man ska ta med sig
Dölj deltagarnas namn av integritetsskäl
Skicka påminnelser automatiskt
För betalda kurser ska du inkludera en länk till Booking Page via Stripe i beskrivningen – kunderna betalar där innan de bokar en plats
Du kan också skicka inbjudningar direkt från Doodle till upp till 1 000 deltagare till evenemang i lokalsamhället eller kostnadsfria hälsokontroller.
Förenkla administrationen med smarta schemaläggningsregler
Ställ in gränserna en gång, så sköter sig systemet av sig själv.
Fastställ tjänstespecifika öppettider (t.ex. intag på förmiddagen, uppföljningar på eftermiddagen)
Lägg till tidsmarginaler för resor om du erbjuder hem- eller företagsbesök
Erbjud flera olika tidslängder per tjänst (t.ex. massage 60/90 min)
Reservera tid för dagliga prioriteringar eller vila så att Doodle inte bokar in något under den tiden
Skydda kunduppgifterna — Doodle använder integritetsskydd i företagsklass
Vanliga misstag som man bör undvika
Undvik dessa fallgropar för att automatiseringen ska fungera smidigt.
Att erbjuda för många alternativ – begränsa bokningsperioden till 4–6 veckor
Att dölja priser — visa priserna redan från början för att skapa öppenhet
Att glömma buffertarna – leder till försenade starttider och stressad vård
Att blanda inledande undersökningar och uppföljningar i samma tidsgrupp – separera dem för att säkerställa enhetlighet
Hoppa över bekräftelser – ange alltid tydlig plats, tid och förberedelseanvisningar
Att inte aktivera betalningar – insättningar eller förskottsbetalningar – minskar avsevärt antalet uteblivna besökare
Doodle-verktyg anpassade för din verksamhet
Doodle-verktyg
Bästa användningsområde
Viktiga funktioner
Booking Page
Offentlig tidsbokning för nya och återkommande kunder
Synkroniserar med kalendrar, lägger till videolänkar, hanterar betalningar via Stripe
1:1
Särskilt avsatta tidsluckor för VIP-gäster eller samarbetspartners
Tar automatiskt bort icke-valda platser, stöder Stripe
Sign-up Sheets
Workshops, evenemang eller smågrupper
Antal platser, dolda deltagare, påminnelser
Group Poll
Hitta den bästa tiden tillsammans med dina medarbetare
Upp till 1 000 deltagare röstar
Pro-funktioner
Varumärkesbyggande och automatisering
Beskrivningar av AI-möten, anpassad logotyp/färger, Zapier-integrationer, reklamfri upplevelse
Exempel från verkligheten inom alternativmedicin
Akupunktör med fullbokade kvällar
Maya driver en klinik med stor efterfrågan efter arbetstid. Hon skapade en Booking Page för tre tjänster, lade till buffertar och begränsade antalet nya patienter till två per dag. Efter att hon införde förskottsbetalningar via Stripe minskade antalet uteblivna besök med 50 %. Kunderna kommer nu i tid med ifyllda intagningsformulär.
Massageterapeut som arbetar på plats hos kunden
Jordan använder 1:1-länkar för att erbjuda specifika tidsluckor till idrottarna. Doodle tar automatiskt bort bokade tidsluckor och lägger till resebuffertar. Hela beloppet dras via Stripe före varje träningspass.
Dag för naturmedicinsk telemedicin
Dr Alvarez tar endast emot patienter online på fredagar. På hennes Booking Page finns information om telemedicinska tjänster med Zoom-länkar. Beskrivningarna av mötena, som genereras av AI, påminner klienterna om att förbereda anteckningar om pulsmätningar och kosttillskott. Antalet uteblivna besök är praktiskt taget noll.
Gemensamma koppningskvällar
En klinik fyller sina månatliga introduktionsevenemang med hjälp av Sign-up Sheets med 12 platser per tillfälle. Deltagarnas namn visas inte, och bekräftelserna innehåller en länk till Booking Page för privat uppföljning. Alla evenemang blir fullbokade.
Samordning av kiropraktikworkshop
En kiropraktikklinik och en yogastudio använder Group Polls för att samordna sina scheman och publicerar sedan en Sign-up Sheet för deltagarna. Förskottsbetalningarna hanteras via en länkad Booking Page med Stripe.
Mäta och förbättra över tid
När systemet väl är igång bör du se över det en gång i månaden för att säkerställa att det fungerar effektivt.
Kontrollera din andelen uteblivna — om den ligger över 5–7 %, lägg till en insättning eller justera tidpunkten för påminnelsen
Gå igenom din tjänsteutbud — jämförelse mellan intag och uppföljningar
Testa din bokningsflöde via mobil — de flesta kunder bokar via telefon
Uppdatera förberedelseanvisningarna efter säsong (t.ex. vätskeintag på sommaren, immunförsvaret på hösten)
Bekräfta tidszonsnoggrannhet för fjärrsessioner
Viktiga slutsatser
Automatisera bokningar via en Doodle-Booking Page
Använd insättningar via Stripe eller förskottsbetalning för att minska antalet uteblivna besökare
Dela upp tjänstetyperna och lägg till buffertar för att hålla tidsplanen
Dela 1:1-länkar till utvalda sessioner och Sign-up Sheets för kurser
Aktivera påminnelser, lägg till tydliga förberedelseinstruktioner och se till att du får tid över
Kom igång med bättre schemaläggning
Skapa din första Doodle-bokningslänk på bara några minuter. Koppla ihop din kalender, lägg till dina tjänster och aktivera påminnelser och betalningar. Oavsett om du arbetar med akupunktur, massage, naturmedicin eller reiki kommer du att spara flera timmar varje vecka och ge dina kunder ett smidigt sätt att boka tid.
Är du redo att automatisera din schemaläggning? Skapa ett gratis Doodle-konto och prova sedan Doodle Pro för varumärkesanpassning, AI-drivna instruktioner och avancerade sekretessinställningar.
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