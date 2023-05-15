Wat is een faculteitsvergadering?

Als je bij een universiteit of een instelling voor hoger onderwijs werkt, is een faculteitsvergadering iets wat regelmatig voorkomt.

Het is een moment waarop het personeel bij elkaar komt om academische zaken te bespreken, zoals het leerplan, het onderwijs en de beoordeling. Docentenvergaderingen kunnen ook een gelegenheid zijn om samen te werken aan onderzoeksprojecten, plannen voor professionele ontwikkeling op te stellen en goede praktijken uit te wisselen.

Voordelen van faculteitsvergaderingen

Faculteitsvergaderingen kunnen een waardevol hulpmiddel zijn om het lesgeven en leren te verbeteren. Ze kunnen:

Promoten samenwerking en de communicatie tussen docenten onderling.

Maak een Groepspoll

Zorg voor een platform waar je beste praktijken en ideeën kunt delen.

Zorg ervoor dat alle docenten op één lijn zitten over allerlei zaken, van studentenzaken tot kantooradministratie.

Geef mensen de kans om feedback te geven op het schoolbeleid en de schoolprocedures.

Help mee om een gevoel van gemeenschap onder de docenten te creëren.

Tips voor het organiseren van een geslaagde faculteitsvergadering

Hier zijn een paar tips om een geslaagde faculteitsvergadering te organiseren:

Maak een Groepspoll

Stel een duidelijk doel voor de vergadering vast. Wat hoop je te bereiken? Zodra je het doel kent, kun je beginnen met het opstellen van een agenda.

Nodig de juiste mensen uit. Nodig alleen degenen uit die echt nodig zijn voor de discussie. Zo blijft de vergadering doelgericht en efficiënt.

Stel een agenda op en stuur die van tevoren rond. Zo krijgt iedereen de kans om zich voor te bereiden op de vergadering en vragen of ideeën te bedenken.

Begin en eindig op tijd. Houd er rekening mee dat iedereen zijn eigen agenda heeft. Zo laat je zien dat je de vergadering serieus neemt en dat je ieders tijd waardeert.

Moedig iedereen aan om mee te doen. Zorg ervoor dat iedereen de kans krijgt om een bijdrage te leveren aan de discussie. Mensen hebben misschien ideeën waar jij nog niet aan hebt gedacht, en zo zorg je er ook voor dat iedereen zich gehoord voelt en dat de vergadering productief verloopt.

Vat aan het einde van de vergadering de belangrijkste punten en de volgende stappen samen. Zo zorg je ervoor dat iedereen op één lijn zit en dat er opvolging komt.

Hoe plan je een faculteitsvergadering met Doodle?

Doodle is een geweldige tool om faculteitsvergaderingen in te plannen. Hiermee kun je een poll maken en die sturen naar de mensen met wie je moet vergaderen. Zij kiezen de tijden die hen het beste uitkomen en binnen enkele minuten staat er een vergadering in je agenda. Dit is een geweldige manier om planningconflicten te voorkomen.

Maak een Groepspoll

Hier zijn nog wat extra tips voor het plannen van faculteitsvergaderingen met Doodle:

Geef je poll een duidelijke titel. Zo kunnen je docenten snel zien waar de vergadering over gaat.

Vermeld alle relevante gegevens in de beschrijving van je poll. Denk daarbij aan de datum, het tijdstip, de locatie en het doel van de bijeenkomst.

Zorg ervoor dat je poll lang genoeg open blijft. Iedereen moet de kans krijgen om de poll te zien en te reageren. Maar als je een deadline instelt, krijg je misschien sneller reacties.

Stuur voor de vergadering een herinnering. Je kunt dit automatiseren met Doodle, en zo zorg je ervoor dat iedereen de vergadering niet vergeet en goed voorbereid is.