Een commissievergadering is eigenlijk precies wat de naam zegt. Het is een bijeenkomst van een groep mensen die zijn aangesteld om een specifieke taak uit te voeren – bijvoorbeeld om een project af te ronden. Het verschil met andere vergaderingen is dat commissievergaderingen meestal kort zijn en meer dienen als een korte check-in dan als een volledige, formele vergadering.

Hoewel ze zowel fysiek als online kunnen plaatsvinden, is de kans veel groter dat ze virtueel zijn. Tegenwoordig worden online commissievergaderingen gehouden via videoconferentiesoftware, zoals Zoom of Google Meet.

Hoe plan je een commissievergadering?

Als deze bijeenkomsten van nature kort zijn, is het belangrijk om er het maximale uit te halen. Hier zijn een paar tips om een effectieve sessie te houden:

Bepaal een duidelijk doel voor het gesprek. Wat wil je bereiken? Neem even de tijd om hierover na te denken en als je dat weet, begin dan met het opstellen van een agenda.

Maak een Groepspoll

Nodig de juiste mensen uit. Deze gesprekken zijn van nature kort, dus zorg dat er geen mensen bij zijn die je niet nodig hebt. Bedenk wie er echt nodig is om de taak van je commissie vooruit te helpen. Hoe meer mensen je uitnodigt, hoe langer het gesprek duurt.

Bepaal een tijdstip en datum. Kies iets wat voor iedereen in de commissie uitkomt. Je kunt maak een poll aan om snel het beste tijdstip te vinden.

Stuur de agenda van tevoren rond. Zo kan iedereen zich goed voorbereiden op het gesprek.

Begin en beëindig het gesprek op tijd. We weten allemaal hoe snel onze agenda’s vol kunnen raken, dus houd rekening met ieders tijd.

Maak aantekeningen. Zo onthoud je beter wat er besproken is en kun je een vervolg-e-mail over eventuele actiepunten.

Maak een Groepspoll

Hier zijn nog wat extra tips om je vergaderingen met de commissie wat leuker te maken:

Houd het luchtig. Commissievergaderingen kunnen serieuze aangelegenheden zijn, maar dat betekent niet dat het alleen maar werk hoeft te zijn en geen plezier. Neem even de tijd om het ijs te breken en wat lol te maken.

Wees gewoon jezelf. Probeer niet iemand te zijn die je niet bent. Mensen merken het wel als je je anders voordoet dan je bent, dus ontspan je gewoon en wees wie je bent.

Wees positief. Een optimistische houding kan je heel ver brengen. Als jij positief bent, zullen de mensen om je heen waarschijnlijk ook positiever zijn.

Hoe Doodle je kan helpen

Met zoveel verschillende belanghebbenden om rekening mee te houden, is het onmogelijk om via e-mail een tijdstip af te spreken waarop iedereen aan een gesprek kan deelnemen. Doodle maakt dit heel makkelijk.

Maak een Groepspoll

Met een Groepspoll kun je een aantal tijdstippen naar de deelnemers sturen en binnen een paar minuten het beste tijdstip voor een bijeenkomst vinden.

Als je je vergadering virtueel houdt, worden er automatisch links voor videoconferenties toegevoegd aan de e-mail die wordt verstuurd zodra er een tijdstip is gekozen. En als je je agenda koppelt, wordt het evenement automatisch toegevoegd, zodat je nooit dubbele afspraken hebt.

Met Doodle kun je binnen enkele minuten een vergadering voor je commissie regelen, zonder eindeloos heen en weer te moeten mailen. Of de vergadering nu voor vijf of 500 mensen is: je vindt makkelijk een tijdstip dat voor iedereen past. Probeer het vandaag nog gratis uit – je hebt geen creditcard nodig.