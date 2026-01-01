समिति कॉल क्या है?

समिति कॉल ठीक वैसा ही होता है जैसा नाम से लगता है। यह एक ऐसे समूह का आयोजन होता है जिन्हें किसी विशिष्ट कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है – उदाहरण के लिए किसी परियोजना को पूरा करने के लिए। जहाँ समिति कॉल थोड़े अलग होते हैं, वे आमतौर पर संक्षिप्त होते हैं और पूरी औपचारिक बैठक की बजाय अधिकतर एक चेक-इन के रूप में काम करते हैं।

हालांकि ये व्यक्तिगत रूप से हो सकते हैं, लेकिन इनके वर्चुअल होने की संभावना कहीं अधिक है। आजकल ऑनलाइन समिति की बैठकें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ़्टवेयर जैसे ज़ूम या गूगल मीट का उपयोग करके आयोजित की जाएँगी।

समिति कॉल की योजना कैसे बनाएं

यदि ये बैठकें स्वभावतः संक्षिप्त हैं, तो इनसे अधिकतम लाभ उठाना महत्वपूर्ण है। एक प्रभावी सत्र चलाने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं:

कॉल के लिए एक स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित करें। आप क्या हासिल करना चाहते हैं? इसके बारे में सोचने के लिए कुछ समय लें और जब आपको पता चल जाए, तो एक एजेंडा तैयार करना शुरू करें।

ग्रुप पोल बनाएँ

सही लोगों को आमंत्रित करें। ये कॉल स्वभावतः संक्षिप्त होती हैं, इसलिए उन लोगों को न बुलाएँ जिनकी वहाँ आवश्यकता नहीं है। यह निर्धारित करें कि आपकी समिति के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कौन आवश्यक है। जितने अधिक लोगों को आप आमंत्रित करेंगे, कॉल उतनी ही लंबी होगी।

समय और तारीख निर्धारित करें। समिति के सभी सदस्यों के लिए सुविधाजनक कोई समय चुनें। आप एक पोल बनाएँ सबसे अच्छा समय जल्दी से खोजने के लिए।

अपना एजेंडा पहले से भेज दें। इससे सभी को कॉल के लिए तैयारी करने का मौका मिलेगा।

कॉल समय पर शुरू करें और समय पर समाप्त करें। हम सभी जानते हैं कि हमारी दिनचर्या कितनी जल्दी भर जाती है, इसलिए सभी के समय का सम्मान करें।

नोट्स लें। इससे आपको यह याद रखने में मदद मिलेगी कि क्या चर्चा हुई थी और एक भेजना संभव हो सकेगा। अनुवर्ती ईमेल किसी भी कार्रवाई योग्य बिंदुओं पर

ग्रुप पोल बनाएँ

यहाँ आपकी समिति कॉल को और अधिक आनंददायक बनाने के लिए कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं:

इसे हल्का रखें। समिति की कॉल गंभीर हो सकती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे सिर्फ काम से भरी हों और मज़े के लिए कोई जगह न हो। बर्फ पिघलाने और थोड़ी मस्ती करने के लिए कुछ मिनट निकालें।

अपने आप बने रहें। कोई और बनने की कोशिश न करें। लोगों को पता चल जाता है जब आप दिखावा कर रहे होते हैं, इसलिए बस आराम से रहें और वही रहें जो आप हैं।

सकारात्मक रहें। एक उत्साही रवैया बहुत कुछ कर सकता है। यदि आप सकारात्मक हैं, तो आपके आसपास के लोग भी सकारात्मक रहने की अधिक संभावना रखेंगे।

Doodle कैसे मदद कर सकता है

कई अलग-अलग हितधारकों को ध्यान में रखते हुए, ईमेल के माध्यम से सभी के लिए कॉल पर जुड़ने का समय तय करना असंभव होगा। Doodle इसे आसान बनाता है।

ग्रुप पोल बनाएँ

ग्रुप पोल का उपयोग करके आप प्रतिभागियों को कई समय विकल्प भेज सकते हैं और कुछ ही मिनटों में मिलने के लिए सबसे उपयुक्त समय पता लगा सकते हैं।

यदि आप अपनी बैठक वर्चुअल रूप से आयोजित कर रहे हैं, तो समय चुनने पर भेजे जाने वाले ईमेल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक स्वचालित रूप से जोड़ दिए जाते हैं। साथ ही, यदि आप अपना कैलेंडर कनेक्ट करते हैं, तो इवेंट स्वचालित रूप से जुड़ जाएगा, जिससे आप कभी भी दो बार बुक नहीं होंगे।

Doodle आपको ईमेल के कई चक्कर लगाए बिना अपनी समिति की कॉल के लिए मिनट्स तय करना आसान बनाता है। चाहे मीटिंग पाँच लोगों की हो या 500 की, आप सभी के लिए आसानी से एक समय ढूंढ लेंगे। आज ही मुफ्त में आजमाएँ – कोई क्रेडिट कार्ड आवश्यक नहीं।