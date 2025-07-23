Online docenten en begeleiders spelen tegenwoordig een cruciale rol in het onderwijs. Vooral voor leerlingen die extra hulp, een flexibel tempo of één-op-één begeleiding nodig hebben – dingen die reguliere scholen niet altijd kunnen bieden. Of je nu iemand helpt bij de voorbereiding op examens, hem of haar meer zelfvertrouwen geeft bij een lastig vak, of gewoon helpt om de achterstand in te halen: jouw werk is belangrijk.

Maar hoe waardevol je sessies ook zijn, het bijhouden van je agenda kan al snel een hele klus worden. Tijdzones, videotools, afzeggingen en last-minute wijzigingen kunnen zich snel opstapelen als je geen eenvoudig systeem hebt.

Hier zijn een paar handige tips voor het plannen van afspraken, zodat docenten die op afstand lesgeven hun zaken op orde kunnen houden, hun hoofd erbij kunnen houden en tijd kunnen besparen.

1. Stel de werktijden en pauzes vast

Online bijles geven biedt je flexibiliteit, maar dat betekent niet dat je de hele dag beschikbaar moet zijn. Bepaal duidelijk wanneer je het liefst werkt en vergeet niet om tussen de sessies door korte pauzes in te plannen. Achter elkaar lesgeven lijkt misschien efficiënt, maar leidt vaak tot vermoeidheid.

Doodle-tip: Zorg voor wat extra tijd tussen de sessies door, zodat je je ruimte even kunt opruimen, iets te drinken kunt halen of je kunt voorbereiden op de volgende student. Je kunt dit rechtstreeks op je Boekingspagina instellen.

2. Zorg ervoor dat je Boekingspagina makkelijk te vinden is

Als mensen niet weten hoe ze een afspraak bij je kunnen maken, sturen ze je in plaats daarvan een bericht – en dat betekent meer heen-en-weer-gepraat. Deel de link naar je Boekingspagina op de plekken waar je studenten toch al komen.

Slimme plekken om iets te posten: Je website, e-mailhandtekening, het intranet van je school, je WhatsApp-groep of je profieltekst op sociale media.

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3. Gebruik consistente sessietypen

Door duidelijke opties aan te bieden, wordt je rooster overzichtelijker. Houd je aan standaard sessieduur, zoals 30 minuten of 60 minuten, zodat studenten weten wat ze kunnen verwachten. Het helpt je ook om je dag te plannen zonder onhandige gaten of overlappende sessies.

Doodle-tip: Maak voor elk type sessie een aparte Boekingspagina aan. Je kunt bijvoorbeeld een check-in van 30 minuten of een deep focus-sessie van 60 minuten aanbieden. Als je ze eenmaal hebt aangemaakt, kun je ze op elk moment opnieuw gebruiken zonder helemaal opnieuw te hoeven beginnen.

4. Laat de studenten weten wanneer er een plek vrijkomt

Als iemand op het laatste moment afzegt, hoef je die tijd niet verloren te laten gaan. Laat je andere leerlingen weten dat er een plek vrij is gekomen.

Snelle verhuizing: Deel je Boekingspagina in je groepschat of klaskanaal met een simpel berichtje als: “Er is nu nog een last-minute sessie beschikbaar!”

5. Houd rekening met schoolkalenders en drukke periodes

Veel studenten zijn niet beschikbaar tijdens tentamenweken, schoolvakanties of grote evenementen. Als je probeert om in die periodes afspraken te plannen, leidt dat vaak tot afwezigheid of late afzeggingen.

Slimme gewoonte: Reserveer die vrije dagen alvast en gebruik ze voor administratie, voorbereiding of gewoon om even tot rust te komen.

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6. Verzamel informatie vóór de vergadering

Zomaar aan een sessie beginnen zonder te weten wat de leerling nodig heeft, is tijdverspilling. Stel bij het boeken een paar belangrijke vragen, zoals bij welk onderwerp ze hulp nodig hebben of welke tool ze gebruiken.

Doodle-tip: Voeg zelfgemaakte vragen toe aan je Boekingspagina, zodat je altijd alles bij de hand hebt voordat het gesprek begint.

7. Stel de opmaak in

Sommige studenten geven de voorkeur aan een telefoongesprek, anderen aan een Zoom-link, maar wacht niet tot het laatste moment om een keuze te maken. Je moet dit van tevoren beslissen en regelen.

Doodle-tip: Geef bij het aanmaken van de sessie aan in welk formaat en waar de vergadering plaatsvindt (zoals Zoom of Google Meet), zodat dat vanaf het begin duidelijk is.

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8. Betalingen automatisch innen

Je verdient het om voor je tijd betaald te worden, en als je vooraf betaald krijgt, zorgt dat ervoor dat studenten zich meer inzetten. Bij afstandsonderwijs voorkom je zo ook ongemakkelijke vervolggesprekken en verloopt het proces soepeler.

Met Doodle + Stripe, kun je betalingen direct bij de boeking innen. Wil je gratis kennismakingssessies aanbieden? Dan kun je betalingen voor die sessies ook uitschakelen.

9. Gebruik herinneringen om het aantal no-shows te verminderen

Zelfs studenten met de beste bedoelingen vergeten wel eens iets. Een korte herinnering de dag ervoor of zelfs een uur van tevoren kan echt helpen.

Ingebouwde hulp: Doodle stuurt voor elke sessie automatisch herinneringen, zodat je er zelf niet aan hoeft te denken.

10. Hergebruik je groepspolls

Als je lesgeeft aan groepen, zoals conversatielessen of kleine voorbereidingscursussen voor examens, Groepspoll is een geweldige manier om het beste tijdstip voor iedereen te vinden. Als je er eenmaal een hebt aangemaakt, hoef je dat niet elke keer opnieuw te doen.

Doodle-tip: Kopieer eerdere Groepspolls om tijd te besparen en je planning van week tot week consistent te houden.

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11. Houd je patronen in de gaten

Als je een bepaald tijdvak steeds opnieuw moet verzetten, of als dezelfde dag steeds weer wordt afgezegd, is dat het vermelden waard. Je hoeft niet steeds iets aan te bieden wat niet meer werkt.

Echte tip: Je rooster moet laten zien wat nu werkt, niet wat vorig semester werkte.

Je hoeft niet alles handmatig te regelen

Het plannen zou niet meer energie moeten kosten dan het lesgeven zelf. Als je aanpak simpel en consistent is, is de kans groter dat je leerlingen komen opdagen, hun zaken op orde houden en het meeste uit je lessen halen.

Probeer Doodle eens en maak van het plannen het makkelijkste onderdeel van je bijles.