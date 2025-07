Le migliori pratiche di programmazione per tutor e insegnanti a distanza

I tutor e gli insegnanti a distanza svolgono un ruolo cruciale nell'istruzione di oggi. Soprattutto per gli studenti che hanno bisogno di un aiuto extra, di un ritmo flessibile o di un supporto individuale che le scuole normali non possono sempre fornire. Se state aiutando qualcuno a prepararsi per gli esami, a prendere confidenza con una materia difficile o semplicemente a recuperare un ritardo, il vostro lavoro è importante.

Ma per quanto preziose siano le vostre sessioni, la gestione del vostro calendario può diventare rapidamente opprimente. Fusi orari, strumenti video, no-show e cambiamenti dell'ultimo minuto possono accumularsi rapidamente senza un sistema semplice.

Ecco alcune delle migliori pratiche di pianificazione per aiutare i tutor remoti a rimanere organizzati, sani di mente e a risparmiare tempo.

1. Stabilite gli orari di lavoro e le pause

Il tutoraggio online offre una certa flessibilità, ma ciò non significa che si debba essere disponibili tutto il giorno. Definite chiaramente i vostri orari di lavoro preferiti e non dimenticate di programmare brevi pause tra le sessioni. Insegnare di schiena può sembrare efficiente, ma spesso porta alla stanchezza.

Suggerimento Doodle: aggiungete un tempo cuscinetto tra una sessione e l'altra, in modo da poter ripristinare il vostro spazio, prendere un drink o prepararvi per il prossimo studente. Potete impostarlo direttamente nella vostra pagina di prenotazione.

2. Mantenete la vostra pagina di prenotazione facile da trovare

Se le persone non sanno come prenotarvi, vi manderanno un messaggio e questo significa un maggior numero di scambi di informazioni. Condividete il link della vostra pagina di prenotazione nei luoghi già frequentati dai vostri studenti.

Luoghi intelligenti in cui pubblicarlo: Il vostro sito web, la firma dell'e-mail, l'intranet scolastica, il gruppo WhatsApp o la biografia sui social media.

3. Usare tipi di sessione coerenti

Offrire opzioni chiare rende il programma più gestibile. Attenetevi a sessioni di durata standard, come 30 o 60 minuti, in modo che gli studenti sappiano cosa aspettarsi. Inoltre, vi aiuterà a pianificare la vostra giornata senza imbarazzanti interruzioni o sovrapposizioni di sessioni.

Suggerimento Doodle: create pagine di prenotazione diverse per ogni tipo di sessione. Ad esempio, potreste offrire un check-in di 30 minuti o una sessione di approfondimento di 60 minuti. Una volta create, potrete riutilizzarle in qualsiasi momento senza ricominciare da capo.

4. Informare gli studenti quando si libera uno slot

Se qualcuno si cancella all'ultimo minuto, non dovete perdere quel tempo. Informate gli altri studenti che si è liberato un posto.

Mossa rapida: Pubblicate la pagina di prenotazione nella chat di gruppo o nel canale di classe con un semplice messaggio "sessione dell'ultimo minuto disponibile ora!

5. Pianificare in base ai calendari scolastici e ai periodi di punta

Molti studenti non sono disponibili durante le settimane degli esami, le vacanze scolastiche o gli eventi più importanti. Cercare di programmare in questi periodi spesso porta a non presentarsi o a cancellazioni tardive.

Abitudine intelligente: bloccare in anticipo i giorni liberi e utilizzarli per l'amministrazione, la preparazione o una pausa.

6. Raccogliere informazioni prima della riunione

Saltare in una sessione senza sapere di cosa ha bisogno lo studente fa perdere tempo. Fate domande chiave quando si prenotano, ad esempio su quale argomento hanno bisogno di aiuto o quale strumento stanno usando.

Suggerimento Doodle: aggiungete domande personalizzate alla vostra pagina di prenotazione, in modo da avere sempre a disposizione ciò che vi serve prima dell'inizio della chiamata.

7. Impostare il formato

Alcuni studenti preferiscono una telefonata, altri un collegamento Zoom, ma non lasciate la scelta all'ultimo minuto. Dovete decidere e impostare il formato in anticipo.

Suggerimento Doodle: aggiungete il formato e il luogo della riunione (come Zoom o Google Meet) quando create la sessione, in modo che sia chiaro fin dall'inizio.

8. Raccogliere automaticamente i pagamenti

Meritate di essere pagati per il vostro tempo e un pagamento anticipato aiuta gli studenti a impegnarsi. Con l'apprendimento a distanza, inoltre, si evitano imbarazzanti controlli e si rende più fluido il processo.

Con Doodle + Stripe, potete raccogliere i pagamenti al momento della prenotazione. Volete offrire sessioni introduttive gratuite? Potete disattivare i pagamenti anche per queste sessioni.

9. Usate i promemoria per ridurre i no-show

Anche gli studenti con le migliori intenzioni dimenticano le cose. Un rapido promemoria il giorno prima o anche un'ora prima può essere di grande aiuto.

Aiuto incorporato: Doodle invia promemoria automatici prima di ogni sessione, così non dovrete ricordarvi di farlo da soli.

10. Riutilizzare i sondaggi di gruppo

Se insegnate a gruppi, come sessioni di conversazione in lingua o piccoli corsi di preparazione agli esami, i sondaggi di gruppo sono un ottimo modo per trovare l'orario migliore per tutti. Una volta impostato, non è necessario rifarlo ogni volta.

Suggerimento Doodle: duplicate i sondaggi di gruppo precedenti per risparmiare tempo e mantenere la programmazione coerente di settimana in settimana.

11. Tenete d'occhio i vostri schemi

Se una determinata fascia oraria viene sempre riprogrammata o se lo stesso giorno viene cancellato ripetutamente, è bene tenerlo presente. Non dovete continuare a proporre ciò che non funziona più.

Un consiglio concreto: il vostro calendario dovrebbe riflettere ciò che funziona ora, non ciò che ha funzionato lo scorso semestre.

Non c'è bisogno di gestire tutto a mano

La programmazione non dovrebbe richiedere più energie dell'insegnamento vero e proprio. Quando l'organizzazione è semplice e coerente, è più probabile che gli studenti si presentino, si organizzino e ottengano il massimo dalle sessioni.

Provate Doodle e rendete la programmazione la parte più semplice del vostro tutoraggio.