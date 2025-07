Bewährte Verfahren für die Zeitplanung von Fernlehrern und -betreuern

Ferntutoren und -lehrer spielen heute eine wichtige Rolle im Bildungswesen. Vor allem für Schüler, die zusätzliche Hilfe, ein flexibles Lerntempo oder persönliche Unterstützung benötigen, die eine reguläre Schule nicht immer bieten kann. Ganz gleich, ob Sie jemandem bei der Vorbereitung auf Prüfungen helfen, Vertrauen in ein schwieriges Fach aufbauen oder einfach nur einen Rückstand aufholen wollen - Ihre Arbeit ist wichtig.

Aber so wertvoll Ihre Sitzungen auch sind, die Verwaltung Ihres Kalenders kann schnell überwältigend werden. Zeitzonen, Videotools, Nichterscheinen und Änderungen in letzter Minute können sich ohne ein einfaches System schnell summieren.

Im Folgenden finden Sie einige der besten Verfahren zur Terminplanung, die Fernlehrern helfen, organisiert zu bleiben, den Überblick zu behalten und Zeit zu sparen.

1. Legen Sie Arbeitszeiten und Pausenzeiten fest

Online-Nachhilfe bietet Ihnen Flexibilität, aber das bedeutet nicht, dass Sie den ganzen Tag über verfügbar sein sollten. Legen Sie Ihre bevorzugten Arbeitszeiten klar fest und vergessen Sie nicht, kurze Pausen zwischen den Sitzungen einzuplanen. Rücken an Rücken zu unterrichten mag effizient erscheinen, führt aber oft zu Ermüdung.

Doodle-Tipp: Planen Sie Pufferzeiten zwischen den Sitzungen ein, damit Sie sich zurückziehen, etwas trinken oder sich auf den nächsten Schüler vorbereiten können. Sie können dies direkt auf Ihrer Buchungsseite einstellen.

2. Halten Sie Ihre Buchungsseite leicht auffindbar

Wenn die Leute nicht wissen, wie sie Sie buchen können, werden sie Ihnen stattdessen eine Nachricht schicken - und das bedeutet mehr Hin- und Hergeschiebe. Teilen Sie den Link zu Ihrer Buchungsseite an den Orten, die Ihre Studenten bereits besuchen.

Kluge Orte für die Veröffentlichung: Auf Ihrer Website, in Ihrer E-Mail-Signatur, im Intranet der Schule, in Ihrer WhatsApp-Gruppe oder in den sozialen Medien.

3. Verwenden Sie einheitliche Sitzungstypen

Wenn Sie klare Optionen anbieten, wird Ihr Zeitplan überschaubarer. Halten Sie sich an Standard-Sitzungslängen wie 30 oder 60 Minuten, damit die Schüler wissen, was sie erwarten können. Außerdem können Sie so Ihren Tag besser planen, ohne dass es zu unangenehmen Lücken oder Überschneidungen von Sitzungen kommt.

Doodle-Tipp: Richten Sie verschiedene Buchungsseiten für jede Sitzungsart ein. Sie könnten zum Beispiel eine 30-minütige Check-in-Sitzung oder eine 60-minütige Deep-Focus-Sitzung anbieten. Einmal erstellt, können Sie sie jederzeit wiederverwenden, ohne bei Null anfangen zu müssen.

4. Informieren Sie die Teilnehmer, wenn ein Platz frei wird

Wenn jemand in letzter Minute absagt, müssen Sie diese Zeit nicht verlieren. Informieren Sie Ihre anderen Schüler, dass ein Platz frei geworden ist.

Schnelles Handeln: Veröffentlichen Sie Ihre Buchungsseite in Ihrem Gruppenchat oder Klassenkanal mit einer einfachen Nachricht "Last-Minute-Sitzung jetzt verfügbar!

5. Planen Sie mit Schulkalendern und Stoßzeiten

Viele Schüler sind während der Prüfungswochen, in den Schulferien oder bei größeren Veranstaltungen nicht verfügbar. Der Versuch, in diesen Zeiten einen Termin zu vereinbaren, führt oft dazu, dass sie nicht erscheinen oder zu spät absagen.

Kluge Angewohnheit: Blockieren Sie diese Tage im Voraus und nutzen Sie sie für Verwaltung, Vorbereitung oder eine Pause.

6. Vor der Sitzung Informationen sammeln

Wenn Sie sich in eine Sitzung stürzen, ohne zu wissen, was der Schüler braucht, vergeuden Sie Zeit. Stellen Sie bei der Anmeldung wichtige Fragen, z. B. zu welchem Thema sie Hilfe benötigen oder welches Tool sie verwenden.

Doodle-Tipp: Fügen Sie Ihrer Buchungsseite benutzerdefinierte Fragen hinzu, damit Sie immer wissen, was Sie brauchen, bevor das Gespräch beginnt.

7. Legen Sie das Format fest

Manche Studierende bevorzugen einen Telefonanruf, andere einen Zoom-Link, aber überlassen Sie die Entscheidung nicht bis zur letzten Minute. Sie sollten sich im Voraus entscheiden und das Format festlegen.

Doodle-Tipp: Fügen Sie das Format und den Ort des Treffens (z. B. Zoom oder Google Meet) beim Erstellen der Sitzung hinzu, damit es von Anfang an klar ist.

8. Zahlungen automatisch einholen

Sie haben es verdient, für Ihre Zeit bezahlt zu werden, und eine Bezahlung im Voraus hilft den Studenten, sich zu binden. Bei Fernunterricht vermeidet dies auch unangenehme Nachfragen und macht den Prozess reibungsloser.

Mit Doodle + Stripe können Sie Zahlungen zum Zeitpunkt der Buchung einholen. Möchten Sie kostenlose Einführungskurse anbieten? Dann können Sie die Zahlungen auch für diese Sitzungen abschalten.

9. Verwenden Sie Erinnerungen, um das Nichterscheinen zu reduzieren

Selbst Studenten mit den besten Absichten vergessen Dinge. Eine kurze Erinnerung am Vortag oder sogar eine Stunde vorher kann wirklich helfen.

Eingebaute Hilfe: Doodle sendet vor jeder Sitzung automatische Erinnerungen, so dass Sie nicht selbst daran denken müssen.

10. Wiederverwendung Ihrer Gruppenumfragen

Wenn Sie Gruppen unterrichten, z. B. Sprachkonversationen oder kleine Prüfungsvorbereitungskurse, ist die Gruppenumfrage eine großartige Möglichkeit, die beste Zeit für alle zu finden. Wenn Sie eine einmal eingerichtet haben, müssen Sie sie nicht jedes Mal neu machen.

Doodle-Tipp: Duplizieren Sie frühere Gruppenumfragen, um Zeit zu sparen und Ihre Planung von Woche zu Woche konsistent zu halten.

11. Behalten Sie Ihre Muster im Auge

Wenn Sie ein bestimmtes Zeitfenster immer wieder verschieben oder ein und derselbe Tag immer wieder abgesagt wird, sollten Sie sich das merken. Sie müssen nicht ständig anbieten, was nicht mehr funktioniert.

Ein echter Tipp: Ihr Kalender sollte das widerspiegeln, was jetzt funktioniert, nicht das, was im letzten Semester funktioniert hat.

Sie müssen nicht alles von Hand verwalten

Die Terminplanung sollte nicht mehr Energie in Anspruch nehmen als die eigentliche Lehrtätigkeit. Wenn Ihre Planung einfach und konsistent ist, ist es wahrscheinlicher, dass Ihre Studenten erscheinen, organisiert bleiben und das Beste aus Ihren Sitzungen herausholen.

Probieren Sie Doodle aus und machen Sie die Terminplanung zum einfachsten Teil Ihrer Nachhilfe.