दूरस्थ ट्यूटर और शिक्षक आज शिक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। विशेष रूप से उन छात्रों के लिए जिन्हें अतिरिक्त सहायता, लचीली गति या व्यक्तिगत सहायता की आवश्यकता होती है, जो नियमित स्कूल हमेशा प्रदान नहीं कर पाते। चाहे आप किसी की परीक्षा की तैयारी में मदद कर रहे हों, किसी कठिन विषय में आत्मविश्वास बढ़ा रहे हों, या बस पिछड़ने के बाद फिर से कदम से कदम मिला रहे हों, आपका काम मायने रखता है।

लेकिन आपके सत्र जितने भी मूल्यवान हों, अपने कैलेंडर का प्रबंधन करना जल्दी ही भारी पड़ सकता है। समय क्षेत्र, वीडियो उपकरण, अनुपस्थितियाँ और अंतिम समय में होने वाले बदलाव बिना एक सरल प्रणाली के तेजी से बढ़ सकते हैं।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

यहाँ कुछ सर्वोत्तम शेड्यूलिंग प्रथाएँ दी गई हैं जो दूरस्थ ट्यूटर्स को व्यवस्थित रहने, मानसिक रूप से संतुलित रहने और समय बचाने में मदद करती हैं।

1. काम के घंटे और ब्रेक का समय निर्धारित करें

ऑनलाइन ट्यूटरिंग आपको लचीलापन देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको पूरे दिन उपलब्ध रहना चाहिए। अपने पसंदीदा कार्य समय को स्पष्ट रूप से निर्धारित करें और सत्रों के बीच छोटे ब्रेक शेड्यूल करना न भूलें। लगातार सत्र पढ़ाना कुशल लग सकता है, लेकिन यह अक्सर थकान का कारण बनता है।

Doodle टिपसत्रों के बीच बफ़र समय जोड़ें ताकि आप अपनी जगह रीसेट कर सकें, कुछ पी सकें, या अगले छात्र के लिए तैयार हो सकें। आप इसे सीधे अपने बुकिंग पेज में सेट कर सकते हैं।

2. अपना बुकिंग पेज आसानी से खोजने योग्य बनाए रखें

अगर लोग आपको बुक करना नहीं जानते, तो वे इसके बजाय आपको संदेश भेजेंगे—और इसका मतलब है और अधिक चैट-आदान-प्रदान। अपने बुकिंग पेज का लिंक उन जगहों पर साझा करें जहाँ आपके छात्र पहले से ही जाते हैं।

पोस्ट करने के स्मार्ट स्थान: आपकी वेबसाइट, ईमेल हस्ताक्षर, स्कूल का इंट्रानेट, व्हाट्सएप समूह, या सोशल मीडिया बायो।

3. सुसंगत सत्र प्रकारों का उपयोग करें

स्पष्ट विकल्प प्रदान करने से आपका शेड्यूल अधिक प्रबंधनीय हो जाता है। 30 मिनट या 60 मिनट जैसी मानक सत्र अवधि का पालन करें ताकि छात्रों को पता हो कि क्या उम्मीद करनी है। यह आपको अजीब अंतरालों या ओवरलैपिंग सत्रों के बिना अपने दिन की योजना बनाने में भी मदद करता है।

Doodle टिपप्रत्येक सत्र प्रकार के लिए अलग-अलग बुकिंग पेज सेट करें। उदाहरण के लिए, आप 30 मिनट का चेक-इन या 60 मिनट का गहन ध्यान सत्र प्रदान कर सकते हैं। एक बार जब आप इन्हें बना लेते हैं, तो आप इन्हें शून्य से शुरू किए बिना कभी भी पुन: उपयोग कर सकते हैं।

४. जब कोई सीट खाली हो तो छात्रों को सूचित करें।

अगर कोई आखिरी समय में रद्द कर दे, तो आपको वह समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। अपने अन्य छात्रों को बताएं कि एक जगह खाली हो गई है।

तेज़ चालअपने बुकिंग पेज को अपने ग्रुप चैट या क्लास चैनल में एक सरल संदेश "अंतिम-क्षण का सत्र अभी उपलब्ध है!" के साथ पोस्ट करें।

5. स्कूल कैलेंडर और व्यस्ततम समय के अनुसार योजना बनाएँ

कई छात्र परीक्षा सप्ताहों, स्कूल की छुट्टियों या प्रमुख कार्यक्रमों के दौरान उपलब्ध नहीं होते हैं। उन समयों में शेड्यूल करने की कोशिश अक्सर अनुपस्थिति या देर से रद्द होने का कारण बनती है।

स्मार्ट आदतउन छुट्टियों के दिनों को पहले से ही ब्लॉक कर लें और उन्हें प्रशासनिक कार्यों, तैयारी या आराम करने के लिए उपयोग करें।

6. बैठक से पहले जानकारी इकट्ठा करें

छात्र की ज़रूरत क्या है यह जाने बिना सत्र में कूदना समय बर्बाद करता है। जब वे सत्र बुक करें तो मुख्य प्रश्न पूछें, जैसे उन्हें किस विषय में मदद चाहिए या वे कौन सा टूल इस्तेमाल कर रहे हैं।

Doodle टिपअपने बुकिंग पेज में कस्टम प्रश्न जोड़ें ताकि कॉल शुरू होने से पहले आपके पास हमेशा आवश्यक जानकारी हो।

7. प्रारूप सेट करें

कुछ छात्र फोन कॉल पसंद करते हैं, कुछ ज़ूम लिंक, लेकिन यह चुनाव आखिरी समय तक न छोड़ें। आपको पहले से ही यह तय करके व्यवस्था कर लेनी चाहिए।

Doodle टिप: सत्र बनाते समय अपना मीटिंग प्रारूप और स्थान (जैसे ज़ूम या गूगल मीट) जोड़ें, ताकि यह शुरुआत से ही स्पष्ट हो।

8. स्वचालित रूप से भुगतान एकत्र करें

आप अपने समय के लिए भुगतान पाने के हकदार हैं, और अग्रिम भुगतान छात्रों को प्रतिबद्ध होने में मदद करता है। दूरस्थ शिक्षा के साथ, यह अजीब फॉलो-अप से भी बचाता है और प्रक्रिया को सुगम बनाता है।

Doodle + स्ट्राइप के साथआप बुकिंग के समय भुगतान एकत्र कर सकते हैं। क्या आप मुफ्त परिचयात्मक सत्र प्रदान करना चाहते हैं? आप उन सत्रों के लिए भी भुगतान बंद कर सकते हैं।

9. अनुपस्थितियों को कम करने के लिए अनुस्मारक का उपयोग करें

सबसे अच्छी मंशाओं वाले छात्र भी चीजें भूल जाते हैं। एक दिन पहले या यहां तक कि एक घंटे पहले दिया गया त्वरित अनुस्मारक वास्तव में मददगार हो सकता है।

अंतर्निर्मित सहायताDoodle प्रत्येक सत्र से पहले स्वचालित अनुस्मारक भेजता है, ताकि आपको स्वयं याद रखने की आवश्यकता न हो।

10. अपने ग्रुप पोल का पुन: उपयोग करें

यदि आप भाषा वार्तालाप सत्रों या छोटे परीक्षा तैयारी कक्षाओं जैसे समूहों को पढ़ाते हैं, ग्रुप पोल यह सभी के लिए सबसे उपयुक्त समय खोजने का एक शानदार तरीका है। एक बार जब आप इसे सेट कर लेते हैं, तो आपको हर बार इसे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।

Doodle टिपसमय बचाने और सप्ताह-दर-सप्ताह अपनी शेड्यूलिंग को सुसंगत बनाए रखने के लिए पिछले ग्रुप पोल को डुप्लिकेट करें।

11. अपने पैटर्न पर नज़र रखें

अगर आप हमेशा किसी निश्चित समय स्लॉट को पुनर्निर्धारित कर रहे हैं, या वही दिन बार-बार रद्द हो रहा है, तो यह ध्यान देने योग्य है। आपको अब वह प्रस्ताव बार-बार नहीं देना चाहिए जो अब काम नहीं करता।

वास्तविक सुझावआपका कैलेंडर अब जो काम कर रहा है, उसे दर्शाना चाहिए, न कि पिछले सेमेस्टर में जो काम किया था।

आपको सब कुछ हाथ से प्रबंधित करने की आवश्यकता नहीं है।

अनुसूचीकरण को वास्तविक शिक्षण से अधिक ऊर्जा नहीं लेनी चाहिए। जब आपका सेटअप सरल और सुसंगत होता है, तो आपके छात्र उपस्थित होने, व्यवस्थित रहने और आपके सत्रों से अधिकतम लाभ उठाने की अधिक संभावना रखते हैं।

Doodle आज़माएँ और अपनी ट्यूटरिंग का शेड्यूलिंग हिस्सा सबसे आसान बनाएं।