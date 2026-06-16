Een besloten vergadering met de commissarissen is een besloten bijeenkomst tussen het externe auditteam en de onafhankelijke commissarissen van een auditcommissie, die plaatsvindt zonder dat het management erbij is. Het is een bestuursvereiste volgens de meeste beursnoteringsregels, maar het is voor een opdrachtpartner van een Big Four-kantoor een van de lastigste vergaderingen om in te plannen, omdat de partner geen inzicht heeft in de individuele agenda’s van de commissarissen. De boekingspagina van Doodle ondersteunt aangepaste intake-vragen en instelbare buffertijden, waardoor partners op een gestructureerde, herhaalbare manier alleen gekwalificeerde bestuurders naar een beperkt tijdvak kunnen leiden.

🎯 Waarom privé-sessies met een auditor steeds uitgesteld worden

Elke opdrachtpartner bij de Big Four kent het patroon: de vergadering van de volledige raad van bestuur staat al weken van tevoren vast, maar de besloten vergadering met de accountant die daaraan vooraf moet gaan, is twee dagen voor de vergadering nog steeds niet bevestigd. Het kernprobleem is toegang. Onafhankelijke bestuursleden zitten in meerdere besturen, zijn constant op reis en delen hun agenda niet met de externe accountant. Het team van de partner stuurt een reeks e-mails, krijgt gedeeltelijke reacties en moet uiteindelijk achter een quorum van drie of vier bestuursleden aanjagen, verspreid over verschillende tijdzones.

Er staat best wat op het spel. In de statuten van de auditcommissies van de meeste beursgenoteerde bedrijven en gereguleerde instellingen staat dat er minstens één keer per jaar een besloten vergadering met de accountant moet plaatsvinden, en bij veel bedrijven is dat zelfs bij elke kwartaalvergadering verplicht. Een gemiste of ingekorte vergadering zorgt voor een gat in de documentatie dat de interne audit, de juridische afdeling en de toezichthouders zullen opmerken. Voor een opdrachtpartner bij een van de Big Four zegt een planningsfout op dit niveau iets over de kwaliteit van de opdracht, niet alleen over de agenda.

Wat het probleem nog erger maakt, is de volgorde. De besloten sessie met de accountant moet afgelopen zijn voordat het management weer aansluit voor de plenaire commissievergadering, wat betekent dat er een vaste eindtijd en een duidelijke buffer nodig is. Als het boekingsproces informeel verloopt, verdwijnt die buffer en lopen de sessies in elkaar over, waardoor het hele doel van goed bestuur teniet wordt gedaan.

🛠 Hoe een boekingspagina met intakevragen dit oplost

De Doodle-oplossing voor een besloten vergadering met de accountant is heel duidelijk: de verantwoordelijke partner van een van de Big Four maakt een Boekingspagina aan, stelt de beschikbaarheid alleen in voor de periode vlak voor de vergadering van de volledige raad van bestuur, voegt een buffertijd toe na het tijdvak zodat het management daar niet in kan boeken, en plaatst bovenaan het boekingsformulier een aangepaste intake-vraag: "Ben je een onafhankelijk bestuurslid van deze auditcommissie?"

De boekingspagina van Doodle ondersteunt aangepaste vragen bij de aanmelding, wat betekent dat de partner van elke directeur een zelfverklaring kan vragen voordat het tijdvak wordt bevestigd. Dit is geen strikte technische vereiste, maar het zorgt wel voor een duidelijk bewijs dat elke deelnemer bij het boeken zijn of haar onafhankelijke status heeft bevestigd. Voor de documentatie van de samenwerking is dat bewijs echt waardevol.

Buffertijden tussen afspraken zijn een standaardfunctie van de Boekingspagina. De partner stelt bijvoorbeeld een buffer van 15 minuten in na het tijdvak van 60 minuten voor de privé-sessie met de auditor. Die buffer zorgt ervoor dat een volgende boeking niet kan beginnen voordat het management naar verwachting weer in de kamer is, waardoor de vertrouwelijke periode gewaarborgd blijft zonder dat je de agenda handmatig hoeft bij te werken.

De boekingspagina van Doodle ondersteunt ook automatische tijdzonedetectie, wat belangrijk is als onafhankelijke bestuurders in verschillende steden of landen zitten. Elke bestuurder ziet de beschikbare tijd in zijn of haar lokale tijd, waardoor het risico kleiner wordt dat een bestuurder 60 minuten te laat inlogt door een misverstand over de tijdzone. De boekingspagina van de partner is gekoppeld aan Google Calendar, Microsoft Outlook of Apple Calendar, zodat bevestigde boekingen direct in de agenda’s van beide partijen terechtkomen. Videogesprekken voor de sessie kunnen worden opgezet via Google Meet, Zoom, Webex of Microsoft Teams, afhankelijk van het platform dat het bedrijf of de commissie het liefst gebruikt.

⚙️ Operationele details voor de verantwoordelijke partner bij de Big Four

Het opzetten van een herhaalbare workflow voor besloten sessies met auditors duurt minder dan 10 minuten zodra de Boekingspagina is ingesteld. De partner publiceert de pagina, deelt de link rechtstreeks met de onafhankelijke bestuurders (niet met de volledige distributielijst van de raad van bestuur), en de bestuurders boeken zelf hun afspraak. De Boekingspagina van Doodle verstuurt automatisch herinneringsmails, dus de partner hoeft de dag ervoor geen handmatige herinnering te sturen.

Er zijn een paar praktische punten die belangrijk zijn voor het beheer van de auditcommissie. Ten eerste moet de partner de Boekingspagina's zo instellen dat alleen de beschikbaarheid binnen het specifieke pre-board-venster wordt getoond, en niet de algemene beschikbare tijden. Dit voorkomt dat een bestuurslid per ongeluk een tijdvak op een andere dag boekt dat geen verband houdt met het beheer. Ten tweede is het antwoord op de aangepaste intake-vraag zichtbaar voor de partner in de boekingsbevestiging, waardoor er een eenvoudig controlespoor ontstaat. Ten derde ondersteunt de Boekingspagina van Doodle buffertijden aan beide kanten van een tijdvak, zodat de partner ook een buffer voor de vergadering kan toevoegen als het kwaliteitsbeoordelingsproces van het kantoor een voorbereidingsperiode vereist voordat de besloten sessie met de auditor begint.

Bij afspraken met Premium-toegang kan de partner het logo en de hoofdkleur van het bedrijf toevoegen aan de Boekingspagina. Dit versterkt de professionele uitstraling en verkleint de kans dat een bestuurder de link afdoet als een phishingpoging. Met AI-vergaderbeschrijvingen (ook Premium) kan de partner automatisch een beknopte samenvatting van de agenda genereren die in de agenda-uitnodiging verschijnt, zodat bestuurders al bij aankomst weten wat er tijdens de sessie aan de orde komt.

Met de boekingspagina van Doodle hoeft de partner niet voor elke afspraak een aparte planningstool te gebruiken. Eén keer ingestelde pagina kan je voor alle driemaandelijkse auditcycli gebruiken; de partner hoeft alleen maar het beschikbare tijdsvak bij te werken vóór elke bestuursvergadering.

Kant-en-klare sjablonen voor Groepspolls voor de privésessie van de auditor

Gebruik een van de onderstaande sjablonen om met één klik een Groepspoll voor dit scenario te starten. De titel, beschrijving en duur zijn allemaal al ingevuld via de link — je hoeft alleen maar te klikken en je enquête is klaar.

Quarterly auditor private session, pre-board Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll Independent Directors: Select times for our 60-min pre-board private session to discuss.

Year-end audit wrap-up, directors only Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll Directors: Indicate availability for the 90-min year-end auditor private session.

Mid-year interim review, private session Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll Vote for your 60-min private session with the auditor to discuss interim review and risks.

Fraud risk discussion, independent directors Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll Fraud risk discussion for independent directors. Please select your availability.

New engagement kickoff, private director briefing Pre-filled Group Poll, 30 min Start this poll Vote for a 30-min slot to brief directors on audit approach before the kickoff board.

✅ Wat Doodle allemaal ondersteunt voor een besloten sessie voor auditors

Mogelijkheden Doodle Opmerkingen Aangepaste vraag bij de intake (“Ben je een onafhankelijk bestuurslid?”) 🟩 Te vinden op de boekingspagina Buffertijd voor en na het tijdvak van de privésessie 🟩 Ingebouwde boekingspagina-functie Automatische tijdzoneherkenning voor gedistribueerde regisseurs 🟩 Geldt voor alle producten Agendasynchronisatie (Google Calendar, Outlook, Apple Calendar) 🟩 Alle drie waren voor Videolinks aanmaken (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Alle vier worden ondersteund Bedrijfsidentiteit (logo en hoofdkleur) op de Boekingspagina ⚠️ Verkrijgbaar bij Premium Sessies met meerdere presentatoren (toegang voor zowel partners als managers) 🔜 Op de routekaart SMS- of pushmeldingen naar bestuurders ❌ Alleen herinneringen via e-mail

❓ Veelgestelde vragen

V: Kan een opdrachtpartner van een Big Four-kantoor de Boekingspagina zo instellen dat alleen onafhankelijke bestuurders toegang hebben tot het tijdvak voor de besloten sessie met de accountant? A: De Boekingspagina hanteert geen strikte technische toegangscontrole, maar de partner kan een aangepaste intake-vraag toevoegen ("Ben je een onafhankelijk bestuurslid van deze auditcommissie?") waarvoor een zelfverklaring nodig is voordat de boeking wordt bevestigd. De partner deelt de link alleen met de onafhankelijke bestuurders, niet met de volledige distributielijst van de raad van bestuur, wat een praktische toegangsbeperking biedt. Het antwoord op de vraag wordt ter documentatie vastgelegd in de boekingsbevestiging.

V: Hoe zorgt de buffertijd-functie ervoor dat de vertrouwelijke periode van de privésessie van de auditor beschermd blijft? A: Als de opdrachtpartner van de Big Four op de Boekingspagina's een buffertijd instelt na het tijdvak van de besloten sessie met de accountant, zorgt Doodle ervoor dat er tijdens dat bufferperiode geen volgende boekingen kunnen worden ingepland. Zo wordt voorkomen dat het management of andere deelnemers per ongeluk of opzettelijk een afspraak boeken in de tijd tussen de besloten sessie en de vergadering van de volledige commissie, waardoor de scheiding in de bestuursstructuur die voor de sessie nodig is, behouden blijft.

V: Hebben onafhankelijke bestuurders een Doodle-account nodig om zich in te schrijven voor de besloten sessie met de accountant? A: Bestuursleden die een link naar de Boekingspagina krijgen, hebben wel een Doodle-account nodig om hun boeking af te ronden. De verantwoordelijke partner van de Big Four moet dit in de uitnodiging vermelden, zodat bestuursleden een gratis account kunnen aanmaken voordat ze op de link klikken. Zo voorkom je vertraging op de dag dat de poll of pagina live gaat.

V: Kan dezelfde Boekingspagina voor elke driemaandelijkse privésessie met de auditor worden hergebruikt? A: Ja. De opdrachtpartner van een van de Big Four kan het beschikbare tijdvenster op de Boekingspagina voor elke kwartaalcyclus van de raad van bestuur bijwerken zonder dat de pagina helemaal opnieuw hoeft te worden opgebouwd. De aangepaste intake-vraag, bufferinstellingen, de link voor videoconferenties (Google Meet, Zoom, Webex of Microsoft Teams) en de agenda-integraties blijven allemaal behouden tussen de cycli door, waardoor de workflow voor de besloten sessie met de auditor het hele opdrachtjaar door herhaalbaar is.

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