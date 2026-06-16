Et lukket møde med revisorerne er et møde mellem det eksterne revisionsteam og de uafhængige bestyrelsesmedlemmer i et revisionsudvalg, der afholdes uden ledelsens tilstedeværelse. Det er et krav til god selskabsledelse i henhold til de fleste børsnoteringsstandarder, men det er samtidig et af de sværeste møder for en engagementspartner hos et af de fire store revisionsfirmaer at planlægge, da partneren ikke har indsigt i de enkelte bestyrelsesmedlemmers kalendere. Doodles bookingside understøtter brugerdefinerede indledende spørgsmål og konfigurerbare buffertider, hvilket giver partnerne en struktureret og gentagelig måde at udvælge kun kvalificerede bestyrelsesmedlemmer til et afgrænset tidsrum.

🎯 Hvorfor private sessioner med revisoren hele tiden bliver udsat

Enhver engagementspartner hos de fire store revisionsfirmaer kender mønsteret: Det fulde bestyrelsesmøde er fastlagt flere uger i forvejen, men det lukkede møde med revisoren, der skal foregå forud for det, er stadig ikke bekræftet to dage før mødet. Kernen i problemet er adgangen. Uafhængige bestyrelsesmedlemmer sidder i flere bestyrelser, rejser konstant og deler ikke deres kalenderoplysninger med den eksterne revisor. Partnerens team sender en række e-mails, modtager delvise svar og ender med at jagte et beslutningsdygtigt antal på tre eller fire bestyrelsesmedlemmer på tværs af tidszoner.

Der står meget på spil. Ifølge revisionsudvalgets vedtægter i de fleste børsnoterede selskaber og regulerede enheder skal der afholdes et lukket møde med revisoren mindst én gang om året, og mange kræver, at det finder sted ved hvert kvartalsmøde. Et udeladt eller forkortet møde skaber et hul i dokumentationen, som internrevisionen, den juridiske afdeling og tilsynsmyndighederne vil lægge mærke til. For en engagementspartner hos et af de fire store revisionsfirmaer afspejler en planlægningsfejl på dette niveau kvaliteten af opgaven, ikke blot kalenderen.

Problemet forværres yderligere af rækkefølgen. Den lukkede session med revisoren skal være afsluttet, før ledelsen igen deltager i det fulde udvalgsmøde, hvilket betyder, at der skal være en fast sluttidspunkt og en klar tidsbuffer. Hvis bookingsprocessen er uformel, forsvinder denne buffer, og sessionerne smelter sammen, hvilket undergraver hele formålet med god selskabsledelse.

🛠 Hvordan en reservationsside med indledende spørgsmål løser dette

Doodle-løsningen til et lukket møde med revisoren er præcis: Big Four-revisionspartneren opretter en reservationsside, indstiller tilgængeligheden til kun at gælde i tidsrummet umiddelbart før det fulde bestyrelsesmøde, tilføjer en buffertid efter tidsrummet, så ledelsen ikke kan booke ind i det mellemrum, og placerer et skræddersyet indledende spørgsmål øverst i reservationsformularen: »Er du uafhængigt medlem af dette revisionsudvalg?«

Doodles reservationsside understøtter brugerdefinerede indledende spørgsmål, hvilket betyder, at partneren kan indhente en egenerklæring fra hver bestyrelsesmedlem, inden tidsrummet bekræftes. Dette er ikke en teknisk hindring, men det skaber et klart bevis på, at hver deltager har bekræftet sin uafhængige status på reservationstidspunktet. I forbindelse med dokumentation af samarbejdet har denne optegnelse stor værdi.

Buffertider mellem møder er en indbygget funktion på bookingsiden. Partneren indstiller f.eks. en buffer på 15 minutter efter det 60 minutter lange tidsrum, der er afsat til den private session med revisoren. Denne buffer forhindrer, at efterfølgende bookinger starter, før ledelsen forventes at være tilbage i lokalet, hvilket sikrer, at det fortrolige tidsrum bevares uden behov for manuel kalenderstyring.

Doodles reservationsside understøtter også automatisk registrering af tidszoner, hvilket er vigtigt, når uafhængige bestyrelsesmedlemmer befinder sig i forskellige byer eller lande. Hvert bestyrelsesmedlem ser de ledige tidsrum angivet i sin lokale tid, hvilket mindsker risikoen for, at et medlem møder op 60 minutter for sent på grund af en fejlfortolkning af tidszonen. Partnerens reservationsside integreres med Google Kalender, Microsoft Outlook eller Apple Kalender, så bekræftede bookinger automatisk føres ind i begge parters kalendere. Videomøder til sessionen kan oprettes via Google Meet, Zoom, Webex eller Microsoft Teams, afhængigt af firmaets eller udvalgets foretrukne platform.

⚙️ Operationelle detaljer for en af de fire store revisionsfirmaers ansvarlige partner

Det tager under 10 minutter at oprette en standardiseret arbejdsgang for private møder med revisorer, når reservationssiden først er konfigureret. Partneren offentliggør siden, deler linket direkte med de uafhængige bestyrelsesmedlemmer (ikke til hele bestyrelsens distributionsliste), og bestyrelsesmedlemmerne booker selv. Doodles bookingside sender automatisk e-mail-påmindelser, så partneren behøver ikke at sende en manuel påmindelse dagen før.

Der er et par praktiske punkter, der er vigtige for revisionsudvalgets ledelse. For det første bør partneren indstille reservationssiden, så den kun viser ledige tider i det specifikke tidsvindue før bestyrelsesmødet, ikke generelle ledige tider. Dette forhindrer, at et bestyrelsesmedlem ved en fejltagelse reserverer en tid på en anden dag, der ikke har nogen forbindelse til bestyrelsesarbejdet. For det andet kan partneren se svaret på det tilpassede indledende spørgsmål i reservationsbekræftelsen, hvilket skaber et let anvendeligt revisionsspor. For det tredje understøtter Doodles reservationsside buffertider på begge sider af et tidsrum, så partneren også kan tilføje en buffer før mødet, hvis firmaets kvalitetskontrolproces kræver et forberedelsesvindue, inden revisorens private session begynder.

Ved aftaler med Premium-adgang kan partneren tilføje firmaets logo og primærfarve til reservationssiden, hvilket understreger den professionelle kontekst og mindsker risikoen for, at et bestyrelsesmedlem afviser linket som et phishing-forsøg. AI-mødebeskrivelser (også Premium) giver partneren mulighed for automatisk at generere et kortfattet resumé af dagsordenen, der vises i kalenderinvitationen, så bestyrelsesmedlemmerne ankommer med kendskab til mødet.

Med Doodles bookingside behøver partneren ikke at administrere et separat planlægningsværktøj for hvert enkelt møde. En enkelt konfigureret side kan genbruges på tværs af kvartalsvise revisionscyklusser, hvor partneren blot skal opdatere det ledige tidsvindue inden hvert bestyrelsesmøde.

Klar-til-brug skabeloner til gruppeafstemninger til revisorens private session

Brug en af skabelonerne nedenfor til at oprette en gruppeafstemning til dette scenarie med et enkelt klik. Titlen og varigheden udfyldes automatisk via linket. Kopier beskrivelsen fra hvert kort, og indsæt den i beskrivelsesfeltet på Doodle-siden, når linket åbnes.

Kvartalsmæssigt lukket møde med revisoren, før bestyrelsesmødet (60 min): Start denne afstemning

Opsummering af årsrevisionen – kun for bestyrelsesmedlemmer (90 min): Start denne afstemning

Halvårsrapport, lukket møde (60 min): Start denne afstemning

Drøftelse af risikoen for svig, uafhængige bestyrelsesmedlemmer (90 min): Start denne afstemning

Startmøde for nyt projekt, privat orientering for direktører (30 min): Start denne afstemning

✅ Hvad Doodle understøtter i forbindelse med private sessioner for revisorer

Kapacitet Doodle Noter Spørgsmål, der kan tilpasses ved indtastning ("Er du et uafhængigt bestyrelsesmedlem?") 🟩 Findes på reservationssiden Buffertid før og efter det tidsrum, hvor den private session finder sted 🟩 Indbygget reservationsside-funktion Automatisk registrering af tidszone for distribuerede direktører 🟩 Gælder for alle produkter Kalendersynkronisering (Google Kalender, Microsoft Outlook, Apple Kalender) 🟩 Alle tre støttede Oprettelse af videolink (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Alle fire støttede Tydelig branding af virksomheden (logo og hovedfarve) på reservationssiden ⚠️ Fås med Premium Sessioner med fælles værter (fælles adgang for partnere og ledere) 🔜 I køreplanen SMS- eller push-påmindelser til bestyrelsesmedlemmerne ❌ Kun e-mail-påmindelser

❓ Ofte stillede spørgsmål

Spørgsmål: Kan en ansvarlig partner hos et af de fire store revisionsfirmaer indstille reservationssiden, så kun uafhængige bestyrelsesmedlemmer har adgang til det tidsrum, der er forbeholdt revisoren? A: Bookingsiden har ikke en fast teknisk adgangskontrol, men partneren kan tilføje et brugerdefineret indledende spørgsmål („Er du uafhængigt medlem af dette revisionsudvalg?“), der kræver en selvattestering, før bookingen bekræftes. Partneren deler kun linket med de uafhængige bestyrelsesmedlemmer, ikke med hele bestyrelsens distributionsliste, hvilket udgør et praktisk adgangslag. Svaret på indledende spørgsmål registreres i reservationsbekræftelsen til dokumentationsformål.

Spørgsmål: Hvordan beskytter buffertidsfunktionen det fortrolige vindue i revisorens private session? A: Når en ansvarlig partner fra et af de fire store revisionsfirmaer indstiller et tidsrum som buffer efter tidsrummet for revisorens private møde på reservationssiden, forhindrer Doodle, at efterfølgende reservationer starter i dette tidsrum. Dette forhindrer ledelsen eller andre deltagere i ved et uheld eller bevidst at reservere tid i mellemrummet mellem det private møde og det fulde udvalgsmøde, hvilket sikrer den adskillelse i ledelsesstrukturen, som mødet kræver.

Spørgsmål: Skal uafhængige bestyrelsesmedlemmer have en Doodle-konto for at kunne tilmelde sig revisorens lukkede møde? A: Bestyrelsesmedlemmer, der modtager et link til en reservationsside, skal have en Doodle-konto for at kunne gennemføre deres reservation. Den ansvarlige partner hos et af de fire store revisionsfirmaer bør gøre opmærksom på dette i invitationen, så bestyrelsesmedlemmerne kan oprette en gratis konto, inden de klikker på linket, og dermed undgå forsinkelser den dag, afstemningen eller siden går live.

Spørgsmål: Kan den samme reservationsside genbruges til alle kvartalsvise private sessioner med revisoren? A: Ja. Den ansvarlige partner hos et af de fire store revisionsfirmaer kan opdatere det tilgængelige tidsvindue på reservationssiden før hver kvartalsvise bestyrelsescyklus uden at skulle oprette siden forfra. Det tilpassede indledende spørgsmål, bufferindstillingerne, linket til videokonferencer (Google Meet, Zoom, Webex eller Microsoft Teams) og kalenderintegrationerne bevares alle mellem møderne, hvilket gør arbejdsgangen for revisorens private sessioner gentagelig gennem hele revisionsåret.

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