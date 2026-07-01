Så här bokar du en privat session med en revisor: En guide för partner

Ett privat revisionsmöte är ett slutet möte mellan det externa revisionsteamet och de oberoende ledamöterna i revisionsutskottet, som hålls utan att ledningen är närvarande. Det är ett krav på bolagsstyrning enligt de flesta noteringsregler, men det är samtidigt ett av de svåraste mötena för en uppdragsansvarig partner hos de fyra stora revisionsbyråerna att planera in, eftersom partnern inte har insyn i ledamöternas individuella kalendrar. Doodles Booking Page stöder anpassade inledande frågor och konfigurerbara buffertider, vilket ger partnerna ett strukturerat och repeterbart sätt att endast hänvisa kvalificerade styrelseledamöter till ett reserverat tidsfönster.

🎯 Varför privata sessioner med revisorer hela tiden skjuts upp

Varje uppdragsansvarig partner hos de fyra stora revisionsbyråerna känner igen mönstret: styrelsemötet är fastställt flera veckor i förväg, men det slutna mötet med revisorn – som måste hållas före det – är fortfarande inte bekräftat två dagar före mötet. Det centrala problemet är tillgången. Oberoende styrelseledamöter sitter i flera styrelser, reser ständigt och delar inte sina kalenderbehörigheter med den externa revisorn. Partnerteamet skickar ut en omgång e-postmeddelanden, får ofullständiga svar och tvingas till slut jaga efter ett beslutsmässigt antal på tre eller fyra styrelseledamöter över olika tidszoner.

Det står mycket på spel. Enligt revisionsutskottens stadgar hos de flesta börsnoterade företag och reglerade enheter ska ett slutet möte med revisorn hållas minst en gång per år, och många kräver att det sker vid varje kvartalsmöte. Ett uteblivet eller förkortat möte skapar en lucka i dokumentationen som internrevisionen, chefsjuristen och tillsynsmyndigheterna kommer att lägga märke till. För en uppdragsansvarig partner hos en av de fyra stora revisionsbyråerna återspeglar ett misslyckande med schemaläggningen på denna nivå kvaliteten på uppdraget, inte bara kalendern.

Problemet förvärras av tidsplaneringen. Revisorernas slutna sammanträde måste vara avslutat innan ledningen ansluter sig till det fullständiga utskottsmötet, vilket innebär att det krävs en fast sluttid och en tydlig tidsbuffert. Om bokningsprocessen är informell försvinner den här tidsbufferten och sammanträdena flyter ihop, vilket motverkar hela syftet med styrningen.

🛠 Hur en Booking Page med inledande frågor löser detta

Doodle-lösningen för ett privat möte med revisorn är tydlig: uppdragsansvarig hos en av de fyra stora revisionsbyråerna skapar en Booking Page, anger tillgänglighet endast under tidsfönstret omedelbart före styrelsemötet, lägger till en buffertid efter tidsslotet så att ledningen inte kan boka in något under den tiden, och placerar en anpassad inledande fråga högst upp i bokningsformuläret: ”Är du oberoende ledamot i denna revisionskommitté?”

Doodles Booking Page stöder anpassade inledande frågor, vilket innebär att samarbetspartnern kan samla in en egenförsäkran från varje styrelseledamot innan tidsbokningen bekräftas. Detta är inte något tekniskt hinder, men det skapar en tydlig dokumentation som visar att varje deltagare bekräftade sin oberoende ställning vid bokningstillfället. För dokumentationen av samarbetet har denna dokumentation ett verkligt värde.

Buffertider mellan möten är en inbyggd funktion i Booking Page. Partnern ställer till exempel in en buffert på 15 minuter efter det 60 minuter långa tidsfönstret för det privata mötet med revisorn. Denna buffert förhindrar att efterföljande bokningar inleds innan ledningen förväntas vara tillbaka i rummet, vilket säkerställer att det konfidentiella tidsfönstret upprätthålls utan att manuell kalenderhantering krävs.

Doodles Booking Page stöder även automatisk tidszonsdetektering, vilket är viktigt när oberoende styrelseledamöter befinner sig i olika städer eller länder. Varje styrelseledamot ser de tillgängliga tidsluckorna i sin lokala tid, vilket minskar risken för att en styrelseledamot ansluter sig 60 minuter för sent på grund av en felaktig tolkning av tidszonen. Partnerns Booking Page är kopplad till Google Kalender, Microsoft Outlook eller Apple Kalender, så att bekräftade bokningar hamnar direkt i båda parters kalendrar. Videosamtal för mötet kan skapas via Google Meet, Zoom, Webex eller Microsoft Teams, beroende på vilken plattform företaget eller utskottet föredrar.

⚙️ Operativa detaljer för uppdragspartnern hos de fyra stora revisionsbyråerna

Det tar mindre än 10 minuter att sätta upp ett återkommande arbetsflöde för privata sessioner med revisorer när Booking Page väl är konfigurerad. Partnern publicerar sidan, delar länken direkt med de oberoende styrelseledamöterna (inte till hela styrelsens distributionslista) och styrelseledamöterna bokar själva. Doodles Booking Page skickar automatiskt påminnelser via e-post, så partnern behöver inte skicka en manuell påminnelse dagen före.

Det finns några praktiska aspekter som är viktiga för revisionskommitténs styrning. För det första bör partnern ställa in Booking Page så att den endast visar tillgänglighet inom det specifika tidsfönstret före styrelsemötet, inte allmän tillgänglighet. Detta förhindrar att en styrelseledamot av misstag bokar en tid på en annan dag som saknar koppling till styrningsarbetet. För det andra syns svaret på den anpassade inledande frågan för partnern i bokningsbekräftelsen, vilket skapar en enkel revisionsspår. För det tredje stöder Doodles Booking Page buffertider på båda sidor om ett tidsfönster, så att partnern även kan lägga till en buffert före mötet om byråns kvalitetsgranskningsprocess kräver en förberedelsetid innan revisorns privata session inleds.

För uppdrag med Premium-åtkomst kan partnern lägga till företagets logotyp och huvudfärg på Booking Page, vilket förstärker det professionella intrycket och minskar risken att en styrelseledamot avfärdar länken som ett phishing-försök. Med AI-genererade mötesbeskrivningar (även Premium) kan partnern automatiskt skapa en kortfattad sammanfattning av dagordningen som visas i kalenderinbjudan, så att styrelseledamöterna vet vad mötet handlar om redan innan de anländer.

Doodle's Booking Page behöver partnern inte hantera ett separat schemaläggningsverktyg för varje uppdrag. En och samma konfigurerad sida kan återanvändas under kvartalsvisa revisionscykler, och partnern behöver bara uppdatera de tillgängliga tidsfönstren inför varje styrelsemöte.

Färdiga mallar för Group Poll för revisorns privata session

Använd någon av mallarna nedan för att med ett enda klick starta en Group Poll för det här scenariot. Titel, beskrivning och varaktighet fylls i automatiskt via länken – det är bara att klicka så är din omröstning klar.

Quarterly auditor private session, pre-board Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll Independent Directors: Select times for our 60-min pre-board private session to discuss.

Year-end audit wrap-up, directors only Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll Directors: Indicate availability for the 90-min year-end auditor private session.

Mid-year interim review, private session Pre-filled Group Poll, 60 min Start this poll Vote for your 60-min private session with the auditor to discuss interim review and risks.

Fraud risk discussion, independent directors Pre-filled Group Poll, 90 min Start this poll Fraud risk discussion for independent directors. Please select your availability.

New engagement kickoff, private director briefing Pre-filled Group Poll, 30 min Start this poll Vote for a 30-min slot to brief directors on audit approach before the kickoff board.

✅ Vad Doodle stöder för privata sessioner för revisorer

Kapacitet Doodle Anmärkningar Anpassad inledande fråga (”Är du oberoende styrelseledamot?”) 🟩 Finns på Booking Page Buffertid före och efter det bokade tidsfönstret för den privata sessionen 🟩 Inbyggd Booking Page-funktion Automatisk tidszonsdetektering för distribuerade regissörer 🟩 Gäller alla produkter Kalendersynkronisering (Google Kalender, Microsoft Outlook, Apple Kalender) 🟩 Alla tre stödde Skapa videolänkar (Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams) 🟩 Alla fyra stödde Företagets varumärke (logotyp och huvudfärg) på Booking Page ⚠️ Finns i Premium-versionen Sessioner med flera värdar (gemensam åtkomst för partner och ansvarig) 🔜 I färdplanen SMS eller push-påminnelser till styrelseledamöterna ❌ Endast påminnelser via e-post

❓ Vanliga frågor

Fråga: Kan en uppdragspartner hos ett av de fyra stora revisionsbolagen begränsa åtkomsten till Booking Page så att endast oberoende styrelseledamöter kan boka en tid i revisorns privata mötesrum? S: Booking Page tillämpar ingen strikt teknisk åtkomstkontroll, men partnern kan lägga till en anpassad inledande fråga (”Är du oberoende ledamot i denna revisionskommitté?”) som kräver en egenförsäkran innan bokningen bekräftas. Partnern delar länken endast med de oberoende styrelseledamöterna, inte med hela styrelsens distributionslista, vilket utgör ett praktiskt åtkomstskydd. Svaret på intagsfrågan registreras i bokningsbekräftelsen för dokumentationsändamål.

Fråga: Hur skyddar funktionen för buffertid det konfidentiella fönstret i revisorns privata session? S: När en uppdragspartner från de fyra stora revisionsbyråerna anger en buffertid efter tidsluckan för revisorns privata möte på Booking Page, blockerar Doodle alla efterföljande bokningar så att de inte kan inledas under den buffertiden. Detta förhindrar att ledningen eller andra deltagare, av misstag eller avsiktligt, bokar in sig i tidsluckan mellan det privata mötet och det fullständiga utskottsmötet, vilket säkerställer den styrningsmässiga åtskillnad som mötet kräver.

Fråga: Behöver oberoende styrelseledamöter ett Doodle-konto för att anmäla sig till revisorns slutna möte? S: Styrelseledamöter som får en länk till Booking Page måste ha ett Doodle-konto för att kunna slutföra sin bokning. Uppdragsansvarig hos de fyra stora revisionsbyråerna bör ange detta i inbjudan så att styrelseledamöterna kan skapa ett gratis konto innan de klickar på länken, vilket förhindrar eventuella förseningar den dag då omröstningen eller sidan publiceras.

Fråga: Kan samma Booking Page användas för varje kvartalsvis privat session med revisorn? A: Ja. Uppdragsansvarig hos en av de fyra stora revisionsbyråerna kan uppdatera det tillgängliga tidsfönstret på Booking Page inför varje kvartalsvis styrelsemöte utan att behöva bygga om sidan från grunden. Den anpassade inledande frågan, buffertinställningarna, länken till videokonferensen (Google Meet, Zoom, Webex eller Microsoft Teams) och kalenderintegrationerna bevaras mellan mötescyklerna, vilket gör att arbetsflödet för revisorns privata sessioner kan upprepas under hela uppdragsåret.

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