उत्पादक होना और अपने समय का अधिकतम उपयोग करना हर किसी की चाहत होती है – मुझे भी ऐसा ही लगता है। यह निश्चित रूप से गैर-लाभकारी संस्थाओं के लिए भी सच है, जिनमें से कई संसाधनों, बजट और समय की कमी से जूझ रही हैं।

मीटिंग्स गैर-लाभकारी संस्थाओं के दैनिक संचालन, दाताओं की तलाश और उनसे जुड़ने, फंडरेज़िंग अभियानों और कार्यक्रमों के आयोजन तथा बहुत कुछ का एक बड़ा हिस्सा हैं। लेकिन के अनुसार गैर-लाभकारी प्राथमिकताएँ बेंचमार्क रिपोर्टसर्वेक्षण में शामिल 7.5 प्रतिशत गैर-लाभकारी संस्थाओं को मैनुअल, कागज़-आधारित प्रक्रियाओं और पुराने सॉफ़्टवेयर से जुड़ी समस्याएँ अपनी शीर्ष चुनौतियों में से एक लगती हैं। आप पूछेंगे, इसका समय प्रबंधन से क्या लेना-देना? बहुत कुछ।

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इतनी कम समय सीमा में, जिम्मेदारियों और कार्यों के सागर के बीच, मैनुअल प्रक्रियाओं पर निर्भर रहना चीजों को जरूरत से ज्यादा जटिल बना सकता है। और इसका मतलब हो सकता है कि महत्वपूर्ण दाता बैठकें टल जाएँ, निर्णय अटके रहें और फंडरेज़िंग अचानक ठप हो जाए। ये सभी गैर-लाभकारी संगठनों के लिए अवांछनीय परिणाम हैं।

इसीलिए हमें ओहायो में फ्रैंकलिन काउंटी आत्महत्या रोकथाम गठबंधन जैसी गैर-लाभकारी संस्थाओं के साथ काम करने पर गर्व है। एक स्वयंसेवी-आधारित सामुदायिक समूह के रूप में, इस गठबंधन में 19 विभिन्न स्थानीय संगठनों के 37 सदस्य शामिल हैं। इसके स्वयंसेवकों में आत्महत्या से प्रभावित जीवित बचे लोग तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक, गैर-लाभकारी और कानून प्रवर्तन क्षेत्रों के पेशेवर शामिल हैं।

इस गठबंधन का उद्देश्य समुदाय में शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से आत्महत्या को रोकना है। यह माता-पिता, शिक्षकों, समुदाय के पेशेवरों और मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए हो सकता है।

मैं मिशेल वर्गास से मिला, जो की निदेशक हैं। फ्रैंकलिन काउंटी आत्महत्या रोकथाम गठबंधन, यह पता लगाने के लिए कि कैसे Doodle मैन्युअल प्रक्रियाओं को स्वचालित करने में मदद कर रहा है और यह आत्महत्या को रोकने के उनके मिशन को कैसे प्रभावित कर रहा है।

कितने लोग Doodle का उपयोग कर रहे हैं?

हमारे पास पाँच गठबंधन सदस्य हैं जो शेड्यूलिंग आवश्यकताओं को प्रबंधित करने के लिए Doodle का उपयोग कर रहे हैं। इनमें हमारे नेतृत्व सदस्य शामिल हैं जो हमारी दो नेतृत्व समितियों और तीन एक्शन टीमों तथा उनकी मासिक बैठकों का समन्वय करते हैं। अधिकांश समूहों में दस से अधिक लोग होते हैं, इसलिए जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, बैठकों की योजना बनाना कठिन हो सकता है।

मेरे अलावा सभी स्वयंसेवक हैं, इसलिए Doodle का उपयोग करके हमारी मासिक बैठकों का समन्वय करना न केवल समय बचाता है, बल्कि उन लोगों से प्रतिक्रिया मिलने की संभावना भी बढ़ाता है जो काम कर रहे हों या परिवार की देखभाल कर रहे हों।

मुझे याद है जब मैंने Doodle का इस्तेमाल शुरू नहीं किया था। मैं उपलब्ध बैठक के दिनों और समयों की एक सूची बनाकर उसे कई लोगों के साथ ईमेल के माध्यम से साझा करता था। फिर हम सभी के लिए उपयुक्त समय खोजने के लिए बार-बार ईमेल आदान-प्रदान करते थे। जब तक ज्यादातर लोग एक ही मीटिंग समय पर सहमत होते, कोई और कह देता, 'अब यह समय मेरे लिए ठीक नहीं है'।

Doodle ने के मामले में एक क्रांतिकारी बदलाव ला दिया है। समय की बचत हमारे लिए, विशेष रूप से नेतृत्व के सदस्यों के लिए जो दर्जनों बैठकों में समन्वय करना और भाग लेना हर महीने

आपकी दिन-प्रतिदिन की भूमिका में समय प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण है?

हमारे पास एक डेटा और अनुसंधान कार्यदल है जो विभिन्न सेवाओं के साथ मिलकर व्यापक रिपोर्ट तैयार करने पर काम करता है। फिर हम इसे साझेदारों के साथ साझा करते हैं ताकि वे, उदाहरण के लिए, फ्रैंकलिन काउंटी में उच्चतम जोखिम वाली आबादी की पहचान कर सकें।

हमारे पास एक आउटरीच और शिक्षा कार्यदल भी है जो हमारे वक्ताओं का समन्वय करता है, ताकि हम फ्रैंकलिन काउंटी में उन लोगों की संख्या बढ़ा सकें जो आत्महत्या के संकेतों को पहचानने और किसी को सहायता से जोड़ने में सक्षम हों।

हमारी संचार कार्यदल वीडियो और इसी तरह के माध्यमों से जानकारीपूर्ण सामग्री साझा करके लोगों को उन संकेतों के बारे में सूचित करती है कि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का विचार कर रहा हो।

तो Doodle का उपयोग करके, हमारी प्रत्येक एक्शन टीम के सदस्य अंततः सालाना सैकड़ों घंटे की बचत और उस समय को उन परियोजनाओं पर काम करने में फिर से लगा सकते हैं जो वास्तव में फर्क डालती हैं, बजाय इसके कि ईमेल पिंग-पोंग में फँसे रहें और लोगों के बैठक के समय पर सहमत होने का दिनों तक इंतज़ार करें।

आप Doodle की शक्ति में इतने आस्थावान क्यों हैं?

मुझे यह पसंद है क्योंकि अब जब यह माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के साथ एकीकृत होता है, Doodle में जाकर यह कहना बहुत आसान है, 'यह मेरा कैलेंडर है, मैं इस समय फ्री हूँ'।

जब से हमने अपनी सभी गैर-लाभकारी बैठकों के समन्वय के लिए Doodle का उपयोग करना शुरू किया है, मैं आपको बता नहीं सकता कि इससे चीज़ें कितनी बेहतर हो गई हैं। सामान्यतः, जब आप दस या उससे अधिक लोगों से संपर्क करते हैं, तो संभव है कि कोई जवाब न दे। ऐसा कुछ कारणों से होता है। लोग व्यस्त हो जाते हैं। कभी-कभी वे बस भूल जाते हैं क्योंकि वे बड़ी प्राथमिकताओं और काम पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। या वे अपने इनबॉक्स की अव्यवस्था के बीच ईमेल ही नहीं देख पाते। लेकिन यह हमारे और अन्य गैर-लाभकारी संस्थाओं के लिए समस्याग्रस्त हो सकता है, क्योंकि हर बैठक किसी निर्णय से जुड़ी होती है जिसे लेना होता है, किसी पहल को शुरू करना होता है, या आत्महत्या रोकथाम के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हमें जिन संचार सामग्रियों को विकसित करने की आवश्यकता होती है।

यही कारण है कि Doodle की क्षमता समय-सीमाएँ निर्धारित करें और अनुस्मारक भेजें यह हमारे लिए बहुत मददगार है। सबसे पहले, हम एक सख्त समयसीमा तय कर सकते हैं कि सभी को अपनी उपलब्धता पर कब तक मतदान करना है। इससे जिम्मेदारी सिर्फ आयोजक पर नहीं रहती, बल्कि सभी पर होती है कि वे बैठक बुक करें। इसके अलावा, हम यह भी ट्रैक कर सकते हैं कि किसने बैठक के निमंत्रणों का जवाब दिया है और किसने नहीं दिया – और फिर उन्हें एक अनुकूलित संदेश के साथ याद दिला सकते हैं। यह काफी अच्छी तरह से काम करता है। इसका यह भी मतलब है कि महत्वपूर्ण बैठकें विलंबित नहीं होंगी और हम अपने समुदाय को प्रभावित करने वाले निर्णयों और पहलों के साथ तेजी से आगे बढ़ सकते हैं।

इसके ऊपर यह तथ्य भी जोड़ें कि यह गठबंधन स्वयंसेवकों पर आधारित है। इसका मतलब है कि किसी को भी बैठकों में उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है, जैसा कि पूर्णकालिक नौकरी में होता है। इसलिए बैठकों को सहजता से और शीघ्रता से निर्धारित कर पाना हमें अपने स्वयंसेवकों के सीमित समय का अधिकतम उपयोग करने में सक्षम बनाता है, जिससे हम व्यापक भलाई के लिए अधिक कार्य कर सकें।

क्या ऐसे कोई उदाहरण हैं कि Doodle ने आपको और टीम को कैसे मदद की है?

वास्तव में ये काफी हैं। मैं गठबंधन के भीतर कई अलग-अलग साझेदारों, हित समूहों और टीमों के साथ साप्ताहिक बैठकें निर्धारित कर रहा हूँ। इन प्रत्येक बैठक में आसानी से दस या उससे अधिक लोग हो सकते हैं – जो अगर मैं Doodle का उपयोग नहीं करता तो इन्हें आयोजित करने में बहुत समय लग जाता।

तब मैं उस समय का उपयोग अन्य कार्यों में कर सकता हूँ। उन कार्यों में जो वास्तव में हमारे समुदाय की मदद करते हैं, जैसे साक्ष्य-आधारित आत्महत्या रोकथाम प्रशिक्षण या सम्मेलन की योजना बनाना।

जब नए स्वयंसेवक गठबंधन में शामिल होते हैं, तो एक केंद्रीकृत प्रणाली होना भी मददगार होता है। वे अक्सर पूछते हैं, 'हम बैठकें कैसे निर्धारित करें?' मुझे बस इतना कहना होता है, 'Doodle का उपयोग करें।'

हमारी एक्शन टीम के अध्यक्ष अपनी बैठकों की सामग्री पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, बजाय इस बात की चिंता करने के कि वे उन्हें कैसे निर्धारित करेंगे।

यह हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है क्योंकि हमारी हर बैठक वास्तव में बहुत उत्पादक होती है। हर किसी को अपनी आवश्यक सामग्री तैयार करने के लिए समय मिला है, क्योंकि उन्होंने उपयोग करके समय बचाया है। Doodleबिंदु

आप किसी ऐसे व्यक्ति को क्या सलाह देंगे जो ऑनलाइन शेड्यूलिंग टूल का उपयोग करने पर विचार कर रहा है?

यदि आपके काम में शामिल है योजना बैठकें, जैसे समूह बैठकें या एक-एक बैठकें विशिष्ट टीम के सदस्यों, हितधारकों या दाताओं के साथ, Doodle शेड्यूलिंग प्रक्रिया की परेशानी को दूर कर देगा।

मैंने पाया है कि यह मीटिंग्स शेड्यूल करने का सबसे सरल और तेज़ तरीका है। मुझे यह भी लगता है कि आप इसकी लोकप्रियता और व्यापक मान्यता को कम नहीं आंक सकते। जब लोग Doodle लिंक प्राप्त करते हैं, तो वे आमतौर पर जानते हैं कि यह क्या है और बस प्रतिक्रिया दे देते हैं। मुझे लोग यह नहीं पूछते, 'यह क्या है और मैं इसे कैसे इस्तेमाल करूँ?'

जब आप उन सभी कामों को मिलाते हैं जो Doodle आपके लिए कर सकता है, तो आप जो समय बचाते हैं वह वास्तव में बहुत स्पष्ट होता है। मैंने पहले ऐसी नौकरियाँ की हैं जहाँ मैं बैठकों और कैच-अप्स का आयोजन करने में काफी अधिक समय खर्च करता था।

हमारे जैसे संगठन में, जहाँ कर हमारे समय का भुगतान कर रहे हैं, निर्धारण जैसे कार्यों पर आप हर मिनट बचा सकते हैं।, आपको समुदाय के लिए सार्थक परियोजनाओं पर समय बिताने के लिए अधिक समय देता है। यहीं पर आप बदलाव ला सकते हैं।

यह जानने के लिए कि Doodle गैर-लाभकारी संस्थाओं को उनकी सभी शेड्यूलिंग ज़रूरतों का ध्यान रखने में कैसे मदद करता है, हमारे गैर-लाभ समाधान पृष्ठ पर जाएँबिंदु