साल के अंत में काम-संबंधी कुछ विशिष्ट तनाव उत्पन्न हो सकते हैं। इनमें से कुछ, जैसे ऑफिस के सीक्रेट सांता में भाग लेना, संभालना आसान होता है — आखिर हर कोई एक नया कॉफ़ी मग पसंद करता है! लेकिन कुछ के लिए थोड़ी अधिक चतुराई की ज़रूरत होती है। अपने वर्ष के अंत के प्रदर्शन मूल्यांकन को ही लें। यदि आपका मूल्यांकन किया जा रहा है, तो आपके प्रदर्शन की आलोचना होने की संभावना तनावपूर्ण हो सकती है। यदि आप किसी और का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो प्रासंगिक, प्रेरक और क्रियान्वित करने योग्य प्रतिक्रिया देना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। एक सकारात्मक, उत्पादक समीक्षा करना चुनौतीपूर्ण होता है, और यह समीक्षा देने वाले व्यक्ति पर उतना ही लागू होता है जितना कि इसे प्राप्त करने वाले पर। इसीलिए हमने कर्मचारियों के लिए प्रदर्शन समीक्षा की सर्वोत्तम प्रथाओं की रूपरेखा देते हुए कुछ सुझाव तैयार किए हैं। और प्रबंधकों के लिए। प्रदर्शन समीक्षाएँ तनावपूर्ण होने की ज़रूरत नहीं है: वास्तव में, सही रणनीति के साथ, आप अपनी समीक्षा को एक शानदार बैठक में बदल सकते हैं!

यदि आपकी समीक्षा की जा रही है

1. आत्म-मूल्यांकन करें

अपने मूल्यांकन की शुरुआत आत्म-मूल्यांकन करके करें। कुछ कार्यस्थलों में, आत्म-मूल्यांकन औपचारिक समीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा होता है; दूसरों में, यह नहीं होता है। चाहे आपको इसे पूरा करना हो या नहीं, एक आत्म-मूल्यांकन आपको यह स्पष्ट तस्वीर देगा कि आप क्या अच्छी तरह से कर रहे हैं और आप कहाँ सुधार कर सकते हैं। आपने जो असफलताएँ और बाधाएँ झेली हैं, उनके बारे में ईमानदार रहें, लेकिन अपनी सफलताओं का श्रेय लेने में संकोच न करें। एक विस्तृत आत्म-मूल्यांकन करने के लिए समय निकालने से समीक्षा के दौरान अपने प्रबंधक के बिंदुओं पर स्पष्ट और सुस्पष्ट प्रतिक्रियाएँ देने में मदद मिलेगी।

2. सबूत इकट्ठा करें

अपने आत्म-मूल्यांकन के हिस्से के रूप में, पूरे वर्ष में आपने जो अच्छी चीजें की हैं, उनके कुछ ठोस उदाहरण सूचीबद्ध करें। पिछले हफ्ते एक मुश्किल ग्राहक को बड़ी कुशलता से संभाला? इसे लिखें। फरवरी में एक नया ग्राहक जोड़ा? इसे सूची में शामिल करें। हो सकता है कि आपका मैनेजर साल भर में आपने जो कुछ भी हासिल किया है, वह सब याद न रख पाए, खासकर यदि आप किसी बड़ी टीम का हिस्सा हैं। अपनी इस सूची के साथ, आप उन्हें विशेष रूप से याद दिला सकेंगे कि पिछले 12 महीनों में आपने अपनी अहमियत कैसे साबित की है।

3. अस्पष्ट प्रशंसा से संतुष्ट न रहें

अपने आप से ईमानदार रहें: आपके लिए एक अच्छा प्रदर्शन समीक्षा कैसी दिखती है? क्या यह वह समीक्षा है जहाँ आपका मैनेजर आपको बताता है कि आप कितना शानदार काम कर रहे हैं? या यह वह समीक्षा है जहाँ आप इस स्पष्ट विचार के साथ निकलते हैं कि अपने कार्यस्थल में उन्नति के लिए आपके अगले कदम क्या हैं? अगर यह उत्तर वाला है, तो अपने मैनेजर को आपको केवल तारीफ़ भरी लेकिन अस्पष्ट प्रतिक्रिया देकर टालने न दें। रचनात्मक आलोचना मांगने में सक्रिय रहें। यह सुनना अच्छा लगता है कि आप एक उत्कृष्ट प्रदर्शनकर्ता हैं। लेकिन यह सुनना कहीं ज़्यादा रचनात्मक है कि अगर आप वह पदोन्नति चाहते हैं तो आपको किसी विशेष क्षेत्र में अपनी कौशल बढ़ाने की ज़रूरत है। सिर्फ तारीफ़ के लिए नहीं, बल्कि रचनात्मक प्रतिक्रिया और क्रियान्वित किए जा सकने वाले लक्ष्यों के लिए ज़ोर दें।

4. बुरी प्रतिक्रिया से निपटें

बेशक, अधिकांश प्रदर्शन समीक्षाएँ केवल प्रशंसात्मक नहीं होतीं। यदि आपका मैनेजर अपना काम अच्छी तरह कर रहा है, तो वह आपकी समीक्षा को रचनात्मक आलोचना देने का अवसर बनाएगा। शायद आप उन दुर्लभ लोगों में से एक हैं जो नकारात्मक प्रतिक्रिया को शांति और विनम्रता से स्वीकार कर सकते हैं। अगर आप हम में से बाकी लोगों की तरह हैं, तो आप जानते होंगे कि आलोचना, चाहे कितनी भी जायज़ क्यों न हो, चुभन पैदा कर सकती है। सुनिश्चित करें कि आप अति-प्रतिक्रिया न करें और आलोचना के मुख्य बिंदु को न चूकें। जब आपका मैनेजर अपनी आलोचना दे रहा हो, तो बिना बीच में टोके सुनें। एक बार जब वे अपनी प्रतिक्रिया दे चुकें, तो उसे स्पष्ट करने का प्रयास करें। बिना इसका विश्लेषण करें - फिलहाल, आपका ध्यान यह समझने पर होना चाहिए कि आपका मैनेजर किस दृष्टिकोण से बात कर रहा है। फीडबैक को अपने शब्दों में दोहराकर देखें — 'तो, आप कह रहे हैं कि मैं हमेशा काम समयसीमा के भीतर पूरा नहीं करता?' — और ठोस उदाहरणों के लिए पूछें — 'क्या आप मुझे उस समय के बारे में बता सकते हैं जब मैं किसी महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने में देर से था?' यदि आप अभी भी अपने मैनेजर की आलोचना को नहीं समझते, या आप इससे असहमत हैं, तो प्रतिक्रिया देने के लिए कुछ समय मांगने का प्रयास करें।

यदि आप समीक्षा कर रहे हैं

1. नियमित रूप से जाँच करें

यदि आप अपनी टीम का अच्छी तरह से प्रबंधन कर रहे हैं, तो प्रदर्शन समीक्षाओं के दौरान आप जो भी प्रतिक्रिया — सकारात्मक या नकारात्मक — देते हैं, वह आपके प्रत्यक्ष अधीनस्थों के लिए आश्चर्यजनक नहीं होनी चाहिए। यह उस प्रतिक्रिया को प्रतिध्वनित करनी चाहिए जो आपने पूरे वर्ष औपचारिक या अनौपचारिक रूप से दी है। सुनिश्चित करें कि आप संक्षिप्त लेकिन लगातार अपने अधीनस्थों से संपर्क में रहें, उनकी कड़ी मेहनत और उपलब्धियों को स्वीकारें और उन क्षेत्रों की पहचान करें जिनमें सुधार की आवश्यकता है। इन फीडबैक सत्रों को आसानी से आयोजित करने के लिए Doodle के नए वन-ऑन-वन फीचर को आज़माएँ: क्योंकि पूरे वर्ष नियमित, ईमानदार फीडबैक एक सहज प्रदर्शन समीक्षा के लिए सर्वोत्तम संभव आधार प्रदान करता है।

2. सारांश के साथ शुरू करें

अपनी समीक्षा की शुरुआत अपनी रिपोर्ट के प्रदर्शन का एक व्यापक सारांश देकर करें, जिसमें यह भी बताएं कि वे आपकी अपेक्षाओं को पूरा कर रहे हैं या उनसे अधिक कर रहे हैं। अपनी समीक्षा को बिंदु-दर-बिंदु देखना आकर्षक हो सकता है, लेकिन इस सारांश के बिना, आपकी रिपोर्ट संभवतः पूरे सत्र में इस बात की बेचैनी से तलाश करेगी कि समीक्षा समग्र रूप से सकारात्मक है या नकारात्मक, बजाय इसके कि वह आपकी प्रतिक्रिया को आत्मसात करे। यह विशेष रूप से तब सच है जब बोनस, वेतन वृद्धि या पदोन्नति दांव पर हो। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू सलाह देता है वेतन या पदोन्नति पर चर्चा को प्रदर्शन समीक्षा में शामिल करने के खिलाफ हैं, लेकिन यदि आपके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है, तो पहले से ही स्पष्ट कर दें कि आपकी रिपोर्ट क्या उम्मीद कर सकती है।

3. प्रतिक्रिया की एक श्रृंखला दें

हर किसी की प्रतिक्रिया देने की शैली अलग होती है। शायद आपको सकारात्मक प्रतिक्रिया देना पसंद है जो आपकी टीम को प्रेरित करे। शायद आपने पाया है कि रचनात्मक तरीके से दी गई नकारात्मक प्रतिक्रिया बेहतर प्रदर्शन को प्रोत्साहित करती है। सच्चाई यह है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह की प्रतिक्रिया प्रभावी और प्रेरक हो सकती है। इसलिए विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया देना सबसे अच्छा है। यदि आपको इसमें कुछ अतिरिक्त सहायता चाहिए, तो आज़माएँ रोकें, शुरू करें, जारी रखें फ्रेमवर्क। अपने अधीनस्थ से कहें कि वे कुछ ऐसा करना बंद करें जो उनके प्रदर्शन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है (जैसे अपने समय का अच्छी तरह से प्रबंधन न करना), कुछ ऐसा करना शुरू करें जो उनके प्रदर्शन को और बेहतर बनाए (जैसे किसी नए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेना), और कुछ ऐसा करना जारी रखें जिसमें वे उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं (जैसे एक बेहतरीन सोशल मीडिया रणनीति तैयार करना और उसे लागू करना)। यह फ्रेमवर्क न केवल यह सुनिश्चित करता है कि आप विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रिया दे रहे हैं, बल्कि 'कार्रवाई' के रूप में अपनी आलोचना प्रस्तुत करने से स्वचालित रूप से ऐसे लक्ष्य निर्धारित हो जाते हैं जिन्हें आपका अधीनस्थ आसानी से समझ सकता है और जिनकी दिशा में वह काम कर सकता है।

4. बदलाव करें

प्रतिक्रिया देने के लिए कुछ समय निकालें। आपका प्रदर्शन। उन्हें आपकी प्रबंधन शैली में क्या पसंद है? आप क्या बेहतर कर सकते हैं? आप उनके प्रदर्शन लक्ष्यों को पूरा करने में उनकी कैसे सहायता कर सकते हैं? इस तरह की प्रतिक्रिया आमंत्रित करना आपके और आपकी टीम के बाकी सदस्यों के बीच स्वस्थ, रचनात्मक आलोचना की संस्कृति को बढ़ावा देता है।

यदि आपकी समीक्षा की जा रही है या आप समीक्षा कर रहे हैं

याद रखें, किसी को भी प्रदर्शन समीक्षा देने या प्राप्त करने से डरना नहीं चाहिए। अपने आगामी मूल्यांकन को अपने मैनेजर या अपने अधीनस्थ के साथ संबंध बनाने, अपनी कार्यक्षमता में सुधार करने और व्यक्तिगत व साझा कार्यस्थल लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक मार्ग स्थापित करने के अवसर के रूप में देखें। इसे ध्यान में रखते हुए, आप पाएंगे कि आप अपने मूल्यांकन को लेकर तनाव में कम समय बिताएंगे — जिससे आपके पास यह सोचने के लिए अधिक समय होगा कि सीक्रेट सांता से आपको क्या मिलना चाहिए।