O final do ano pode trazer consigo estressores específicos relacionados ao trabalho. Alguns deles, como a participação no escritório do Papai Noel Secreto, são fáceis de manusear - todos adoram uma caneca de café novidade! Outros exigem um pouco mais de delicadeza. Faça sua avaliação de desempenho no final do ano. Se você estiver sendo revisado, a perspectiva de ter seu desempenho criticado pode ser muito desgastante. Se você estiver revisando outra pessoa, você pode achar desafiador dar um feedback que seja pertinente, motivador e acionável. É um desafio fazer uma revisão positiva e produtiva, e isso se aplica tanto à pessoa que está fazendo a revisão quanto à pessoa que a está recebendo. É por isso que reunimos algumas dicas de melhores práticas de revisão de desempenho para funcionários e para gerentes. As avaliações de desempenho não precisam ser estressantes: de fato, com a estratégia correta, você pode transformar sua avaliação em uma Grande Reunião!

Se você estiver sendo revisado

1. Faça uma auto-avaliação*.

Obtenha um avanço em sua revisão, realizando uma auto-avaliação. Em alguns locais de trabalho, uma auto-avaliação é parte do processo de revisão formal; em outros, não é. Quer você tenha ou não que completar uma, uma auto-avaliação lhe dará uma imagem clara do que você está fazendo bem e onde você pode melhorar. Seja honesto sobre os reveses e fracassos que você experimentou, mas não seja tímido em reivindicar crédito por seus sucessos. Se dedicar tempo para realizar uma auto-avaliação completa, você receberá respostas claras e articuladas aos pontos de discussão de seu gerente durante a revisão.

2. Reunir provas*.

Como parte de sua auto-avaliação, liste alguns exemplos concretos de coisas que você fez bem ao longo do ano. Você lidou com um cliente complicado com uma bomba na semana passada? Escreva-o. Trouxe um novo cliente a bordo em fevereiro? Acrescente-o à lista. Seu gerente pode não ser capaz de se lembrar de tudo o que você realizou durante o ano, especialmente se você fizer parte de uma grande equipe. Armado com sua lista, você será capaz de lembrá-los especificamente de como você provou seu valor durante os últimos 12 meses.

3. Não se contente com elogios vagos*.

Seja honesto consigo mesmo: o que lhe parece uma boa avaliação de desempenho? É uma revisão em que seu gerente lhe diz que está fazendo um ótimo trabalho? Ou é uma revisão em que você sai com uma idéia clara de quais são seus próximos passos para o progresso em seu local de trabalho? Se for este último, não deixe seu gerente lhe dar um feedback elogioso, porém vago. Seja pró-ativo na busca de críticas construtivas. É bom ouvir que você é um excelente executor. Mas é muito mais construtivo ouvir que você terá que se aperfeiçoar em uma área específica se você quiser essa promoção. Empurre para um feedback construtivo e objetivos acionáveis, não apenas elogios.

4. Lidar com o mau feedback*

É claro que a maioria das avaliações de desempenho não são apenas elogiosas. Se seu gerente estiver fazendo bem o trabalho deles, eles usarão sua avaliação como um tempo para lhe dar críticas construtivas. Talvez você seja uma daquelas raras pessoas que podem aceitar comentários negativos com calma e graciosidade. Se você for como o resto de nós, você saberá que as críticas, por mais justificadas que sejam, podem picar. Certifique-se de não exagerar na reação e perder o objetivo da crítica. Ouça sem interromper enquanto seu gerente faz suas críticas. Uma vez que eles tenham dado seu feedback, tente esclarecê-lo sem analisá-lo - por enquanto, seu foco deve estar em entender de onde seu gerente está vindo. Tente reformular o feedback - 'Então, você está dizendo que eu nem sempre entrego tarefas dentro do prazo?' - e pedindo exemplos concretos - 'Você pode me falar sobre um momento em que eu estava atrasado na conclusão de uma tarefa importante? Se você ainda não entender a crítica de seu gerente, ou se discordar dela, tente pedir algum tempo para responder.

Se você estiver fazendo a revisão

1. Check-in regular*

Se você estiver administrando bem sua equipe, nenhum dos feedbacks - positivos ou negativos - que você entrega durante as revisões de desempenho deve ser uma surpresa para seus relatórios diretos. Deve ecoar o feedback que você deu, formal ou informalmente, ao longo do ano. Certifique-se de que você está verificando brevemente e de forma consistente com seus relatórios, reconhecendo o trabalho duro e os sucessos e identificando as áreas que precisam de trabalho. Experimente o novo recurso um-a-um do Doodle para facilitar a configuração destas sessões de feedback: porque um feedback regular e honesto ao longo do ano fornece a melhor base possível para uma análise de desempenho sem dor.

2. Comece com um resumo*.

Comece sua revisão com um grande resumo do desempenho de seu relatório, incluindo a indicação se estão atendendo ou não às suas expectativas ou excedendo-as. Pode ser tentador passar por sua revisão ponto por ponto, mas sem este resumo, seu relatório provavelmente passará a sessão procurando ansiosamente por sinais que apontem para uma revisão geral positiva ou negativa, em vez de absorver seu feedback. Isto é especialmente verdadeiro se um bônus, um aumento ou uma promoção estiver em cima da mesa. The Harvard Business Review advises contra parcelar discussões de salário ou promoção em uma análise de desempenho, mas se você não tiver outra opção, deixe claro o que seu relatório pode esperar de antemão.

3. Dê uma gama de feedback*.

O estilo de feedback de cada um é diferente. Talvez você goste de dar um feedback positivo que motive sua equipe. Talvez você tenha descoberto que o feedback negativo, entregue de forma construtiva, estimula um melhor desempenho. (https://www.psychologytoday.com/us/blog/happiness-in-world/201309/which-kind-feedback-is-best), tanto o feedback positivo quanto o negativo podem ser eficazes e motivadores. É por isso que é melhor fornecer uma gama de feedback. Se você precisar de alguma ajuda extra com isto, tente a estrutura Stop, Start, Continue. Peça a seu relatório para parar de fazer algo que afete negativamente seu desempenho (como não conseguir administrar bem seu tempo), começar a fazer algo que amplie seu desempenho (como tomar posse de um novo projeto), e continuar fazendo algo em que se destacam (como elaborar e executar uma grande estratégia de mídia social). Esta estrutura não apenas garante que você está dando uma série de feedback, mas também que a entrega de sua crítica na forma de 'ação' estabelece automaticamente metas que seu relatório pode facilmente compreender e trabalhar em direção a elas.

4. Troque para cima*.

Construa em algum tempo para solicitar seu relatório para dar algum feedback sobre seu desempenho. O que eles gostam em seu estilo de gestão? O que você poderia fazer melhor? Como você pode apoiá-los no cumprimento de suas metas de desempenho? Convidar este tipo de feedback fomenta uma cultura de crítica saudável e construtiva entre você e o resto de sua equipe.

Se você está sendo revisado ou você está fazendo a revisão

Lembre-se, ninguém deve ter medo de dar ou receber uma avaliação de desempenho. Aborde sua próxima revisão como uma oportunidade para construir seu relacionamento com seu gerente ou seu relatório, melhorar seu desempenho e estabelecer um caminho para alcançar seus objetivos no local de trabalho, tanto individuais quanto compartilhados. Com isto em mente, você passará menos tempo se esforçando com sua revisão - deixando-o com mais tempo para refletir sobre o que você deve conseguir para o Papai Noel Secreto.