बिना किसी झंझट के समूह ट्यूटरिंग सत्रों का आयोजन कैसे करें

शिक्षण किसी व्यक्ति द्वारा किए जा सकने वाले सबसे मूल्यवान कार्यों में से एक है। और इस समय, आप जैसे शिक्षक और ट्यूटर की भारी कमी है। दुनिया भर में, स्कूल और समुदाय शिक्षण पदों को भरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं; विशेष रूप से गणित, विज्ञान और विशेष शिक्षा में। यह आपके काम को और भी अधिक सार्थक बनाता है।

आप एक-एक सत्र के माध्यम से लोगों को विकसित होने में मदद कर रहे हैं। और सच कहूँ तो, आपको यह पता लगाने में अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करनी चाहिए कि सभी लोग कब मिलने के लिए खाली हैं।

समूह सत्रों की योजना बनाना आपका पूरा दिन नहीं खा जाएगा। चाहे आप किसी भी प्रकार का समूह चला रहे हों, इसे सरल बनाए रखने का तरीका यहाँ है।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

समूह ट्यूटरिंग का समन्वय करना क्यों मुश्किल है

आप शायद कई काम एक साथ संभाल रहे हैं। छात्रों की समय-सारिणी अलग-अलग होती है, कुछ देर से जवाब देते हैं (या बिल्कुल नहीं), और अगर आपके सत्र में सीमित स्थान हैं, तो उनका हिसाब रखना आसान नहीं होता। ये सब आपके असली काम—आपकी पढ़ाने की प्रक्रिया—से आपका समय और ऊर्जा छीन लेता है।

लेकिन इसे संभालने के बेहतर तरीके हैं। आप चीज़ों को सरल रख सकते हैं, भले ही समूह बड़ा हो या बदलता रहता हो।

सबसे अच्छा समय खोजने के लिए एक ग्रुप पोल आज़माएँ।

ग्रुप पोल से शुरुआत करें। अपने लिए उपयुक्त कुछ समय चुनें, उन्हें अपने छात्रों को भेजें और उन्हें मतदान करने दें। जब परिणाम मिल जाएँ, तो अधिकांश के लिए सबसे उपयुक्त समय चुनें। बस इतना ही।

आपको बार-बार संदेश भेजने या दस बार फॉलो-अप करने की ज़रूरत नहीं है। यह सभी के लिए तेज़, स्पष्ट और आसान है।

छात्रों को नेतृत्व करने दें

यदि आपके छात्र थोड़े अधिक स्वतंत्र हैं, तो आपको सारी योजना खुद ही संभालने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास विकल्प हैं:

पहले सर्वेक्षण, फिर किताब: ग्रुप पोल में वोट करके वे समय चुन सकते हैं। एक बार समूह सहमत हो जाए, तो अपना बुकिंग पेज लिंक भेजें ताकि वे अपनी जगह पक्की कर सकें।

वे मतदान कराते हैं: अगर आपके छात्र वाकई में जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो वे खुद ग्रुप पोल बना सकते हैं और आपको सिर्फ परिणाम देखने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। आप बस शामिल हो जाते हैं।

नए छात्रों के लिए त्वरित परिचय वार्तालाप की पेशकश करें।

जब नए छात्र शामिल हो रहे हों, तो एक त्वरित एक-एक परिचय कॉल देना मददगार हो सकता है। बस अपने बुकिंग पेज के माध्यम से समय निर्धारित करें। इससे छात्रों को आपको जानने, प्रश्न पूछने और समूह में शामिल होने से पहले अधिक आत्मविश्वास महसूस करने का मौका मिलता है। यह एक छोटा कदम है जो विश्वास बनाता है और आपके सत्रों को और सुगम बनाता है।

आप अपने बुकिंग पेज में पहले से जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक छोटा कस्टम प्रश्न भी जोड़ सकते हैं। यह एक छोटी सी बात है, लेकिन इससे आप हर कॉल में मदद के लिए तैयार होकर आते हैं।

यदि स्थान सीमित है तो साइन-अप शीट का उपयोग करें।

यदि आपके सत्र में केवल कुछ छात्रों के लिए ही जगह है, तो साइन-अप शीट आपके काम की दोस्त है। आप समय स्लॉट बनाते हैं, शीट साझा करते हैं, और छात्र अपनी जगह चुनते हैं। कोई तनाव नहीं, कोई ओवरबुकिंग नहीं, और आपके लिए कोई अतिरिक्त प्रशासनिक काम नहीं।

चाहे आपका सत्र व्यक्तिगत हो या ऑनलाइन, आप सीधे निमंत्रण में स्थान या वीडियो लिंक जोड़ सकते हैं। इस तरह, आपके छात्र हमेशा जान सकेंगे कि उन्हें कहाँ आना है।

कोई भी समूह एक जैसा नहीं होता — और यह ठीक है।

कुछ समूह बड़े होते हैं। कुछ छोटे होते हैं। कुछ तो हर हफ़्ते बिल्कुल नए होते हैं। आपके छात्र शर्मीले या बहुत आत्मविश्वासी हो सकते हैं। इसीलिए कुछ ऐसे उपकरण होना मददगार होता है, जिन्हें आप स्थिति के अनुसार बदल सकते हैं। आपको सिर्फ एक ही तरीके पर टिके रहने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके समूह के लिए काम करता है उसका उपयोग करें, और इसे मिला-जुला कर इस्तेमाल करने में संकोच न करें। और सही टूल चुनने के अलावा, हम जानते हैं कि एक सुचारू ट्यूटरिंग सत्र चलाने के साथ कई छोटे-छोटे विवरण भी जुड़े होते हैं। ऐसी चीज़ें जो हमेशा कैलेंडर पर नहीं दिखतीं लेकिन एक बड़ा अंतर लाती हैं।

यहाँ ट्यूटर्स द्वारा अपनाई जाने वाली स्मार्ट तैयारी के कुछ त्वरित सुझाव दिए गए हैं:

सुझाव यह क्यों मदद करता है अपने बुकिंग पेज पर एक प्रश्न पूछें "आपको किस विषय में मदद चाहिए?" जैसे संदर्भ एकत्र करें, ताकि आप तैयार रहें। एक कैलेंडर लिंक शामिल करें यह छात्रों के लिए सत्र को अपने कैलेंडर में सहेजना आसान बनाता है। स्कूल टूल्स के लिए लॉगिन जानकारी जांचें सुनिश्चित करें कि आप मूडल या गूगल क्लासरूम जैसे प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँच सकते हैं। अपनी शिक्षण जगह जल्दी आरक्षित करें अंतिम समय के तनाव से बचने के लिए कमरे को पहले से बुक करें। विकलांग छात्रों के लिए तैयारी करें किसी भी व्यवस्था के लिए बैठने की व्यवस्था, तकनीकी उपकरण या सामग्री तैयार रखें। पानी या हल्का नाश्ता लाएँ लंबी सत्रों के दौरान आपको और आपके छात्रों को केंद्रित रहने में मदद करता है। अपनी छुट्टियाँ पहले से साझा करें यह बताकर कि आप कब अनुपस्थित रहेंगे, छात्रों को भ्रमित होने से बचाएँ।

Doodle आपका सह-शिक्षक है।

चाहे आप व्यस्त कैलेंडर संभाल रहे हों, नए छात्रों का स्वागत कर रहे हों, या पूरे समूह के लिए उपयुक्त समय खोजने की कोशिश कर रहे हों, Doodle इसे आसान बना देता है। ग्रुप पोल, बुकिंग पेज और साइन-अप शीट्स के साथ, आपके पास योजना बनाने वाले उपकरण हैं, ताकि आप पढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर सकें।