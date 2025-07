Comment organiser des séances de tutorat en groupe sans se compliquer la vie ?

L'enseignement est l'une des choses les plus précieuses que l'on puisse faire. Or, à l'heure actuelle, les enseignants et les tuteurs comme vous se font rares. Partout dans le monde, les écoles et les communautés ont du mal à pourvoir les postes d'enseignants, en particulier dans les domaines des mathématiques, des sciences et de l'enseignement spécialisé. C'est pourquoi votre travail est encore plus important.

Vous aidez les gens à progresser, une séance à la fois. Et honnêtement, vous ne devriez pas dépenser votre énergie à déterminer quand tout le monde est libre pour se rencontrer.

La planification des séances de groupe n'a pas besoin d'accaparer votre journée. Voici comment rester simple, quel que soit le type de groupe que vous dirigez.

Pourquoi le tutorat de groupe est difficile à coordonner

Vous devez probablement jongler avec beaucoup de choses. Les étudiants ont des emplois du temps différents, certains répondent en retard (ou pas du tout), et si le nombre de places est limité, il est facile de perdre le fil. Tout cela vous fait perdre du temps et de l'énergie par rapport à ce qui compte vraiment : votre enseignement.

Mais il y a de meilleures façons de gérer cela. Vous pouvez garder les choses simples, même avec un groupe important ou changeant.

Essayez un sondage de groupe pour trouver le meilleur moment

Commencez par un sondage de groupe. Choisissez quelques heures qui vous conviennent, envoyez-les à vos élèves et laissez-les voter. Une fois que vous avez les résultats, choisissez l'heure qui convient le mieux à la plupart d'entre eux. C'est tout.

Vous n'avez pas besoin d'envoyer des messages ou de les relancer dix fois. C'est rapide, clair et facile pour tout le monde.

Laissez les élèves prendre l'initiative

Si vos élèves sont un peu plus autonomes, vous n'avez pas à vous occuper vous-même de toute la planification. Vous avez le choix :

Sonder d'abord, réserver ensuite : Laissez-les voter dans un sondage de groupe pour choisir une date. Une fois que le groupe est d'accord, envoyez le lien de votre page de réservation pour qu'ils puissent réserver leur place.

Ils organisent le sondage : Si vos élèves prennent vraiment les choses en main, ils peuvent même créer eux-mêmes le sondage de groupe et vous inviter au résultat. Vous n'avez plus qu'à vous présenter.

Proposez des chats d'introduction rapides aux nouveaux étudiants

Lorsque de nouveaux étudiants se joignent à vous, il peut être utile de leur proposer un appel de présentation rapide en tête-à-tête. Il vous suffit de fixer une heure sur votre page de réservation. Cela permet aux étudiants d'apprendre à vous connaître, de poser des questions et de se sentir plus confiants avant de rejoindre le groupe. Il s'agit d'une petite étape qui permet d'instaurer la confiance et de rendre vos sessions plus fluides.

Vous pouvez même ajouter une courte question personnalisée à votre page de réservation pour recueillir des informations à l'avance. C'est une petite chose, mais elle vous permet d'arriver à chaque appel prêt à aider.

Utilisez une feuille d'inscription si l'espace est limité

Si votre session ne peut accueillir qu'un certain nombre d'étudiants, vous pouvez utiliser une feuille d'inscription. Vous créez les créneaux horaires, vous partagez la feuille et les étudiants choisissent leur place. Pas de stress, pas de surréservation et pas de travail administratif supplémentaire pour vous.

Que votre session soit en personne ou en ligne, vous pouvez ajouter le lieu ou le lien vidéo directement à l'invitation. Ainsi, vos élèves savent toujours où se présenter.

Aucun groupe n'est identique - et c'est normal

Certains groupes sont grands. D'autres sont petits. Certains sont totalement nouveaux chaque semaine. Vos élèves peuvent être timides ou très confiants. C'est pourquoi il est utile d'avoir quelques outils que vous pouvez utiliser en fonction de la situation. Vous n'êtes pas obligé de vous en tenir à une seule méthode. Utilisez ce qui fonctionne pour votre groupe et n'hésitez pas à faire des mélanges. Au-delà du choix du bon outil, nous savons qu'il y a aussi beaucoup de petits détails qui font qu'une séance de tutorat se déroule sans accroc. Le genre de choses qui n'apparaissent pas toujours sur un calendrier mais qui font une grande différence.

Voici une liste rapide d'idées de préparation intelligentes que les tuteurs ne jurent que par elles :

Conseil Pourquoi c'est utile Posez une question sur votre page de réservation Recueillez des informations telles que "Quel est le sujet pour lequel vous avez besoin d'aide ? Inclure un lien vers le calendrier Permet aux élèves d'enregistrer facilement la session dans leur calendrier. Vérifier les informations de connexion aux outils de l'école Assurez-vous que vous pouvez accéder à des plateformes telles que Moodle ou Google Classroom. Réservez votre espace d'enseignement à l'avance Évitez le stress de dernière minute en réservant la salle à l'avance. Préparez-vous à accueillir des étudiants handicapés Préparez des sièges, de la technologie ou du matériel pour tout type d'adaptation. Apportez de l'eau ou de petites collations. Cela vous aidera, vous et vos élèves, à rester concentrés pendant les sessions les plus longues. Faites part de vos vacances à l'avance Évitez toute confusion en informant les élèves de vos absences.

Doodle est votre co-enseignant

Que vous jongliez avec des agendas chargés, que vous accueilliez de nouveaux élèves ou que vous essayiez de trouver un horaire qui convienne à un groupe complet, Doodle vous facilite la tâche. Avec les sondages de groupe, les pages de réservation et les feuilles d'inscription, vous disposez d'outils qui prennent en charge la planification, afin que vous puissiez vous concentrer sur l'enseignement.