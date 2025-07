Come organizzare sessioni di tutoraggio di gruppo senza problemi

L'insegnamento è una delle cose più preziose che una persona possa fare. E in questo momento, insegnanti e tutor come voi scarseggiano. In tutto il mondo, le scuole e le comunità stanno lottando per coprire i ruoli di insegnante, soprattutto in matematica, scienze e educazione speciale. Questo rende il vostro lavoro ancora più significativo.

State aiutando le persone a crescere, una sessione alla volta. E onestamente, non dovreste spendere le vostre energie per capire quando tutti sono liberi di incontrarsi.

La pianificazione delle sessioni di gruppo non deve necessariamente consumare la vostra giornata. Ecco come semplificare le cose, indipendentemente dal tipo di gruppo che gestite.

Perché il tutoraggio di gruppo è difficile da coordinare

Probabilmente vi state destreggiando molto. Gli studenti hanno orari diversi, alcuni rispondono in ritardo (o non rispondono affatto) e, se la sessione ha posti limitati, è facile perdere il conto. Tutto questo porta via tempo ed energia a ciò che conta davvero: l'insegnamento.

Ma ci sono modi migliori per gestire la situazione. È possibile mantenere le cose semplici, anche con un gruppo numeroso o mutevole.

Provate a fare un sondaggio di gruppo per trovare il momento migliore

Iniziate con un sondaggio di gruppo. Scegliete alcuni orari che vanno bene per voi, inviateli ai vostri studenti e fateli votare. Una volta ottenuti i risultati, scegliete l'orario che funziona meglio per la maggior parte degli studenti. È tutto.

Non c'è bisogno di mandare messaggi in continuazione o di seguire dieci volte. È veloce, chiaro e facile per tutti.

Lasciate che siano gli studenti a prendere l'iniziativa

Se i vostri studenti sono un po' più indipendenti, non dovete occuparvi voi di tutta la pianificazione. Avete delle opzioni:

Prima il sondaggio, poi la prenotazione: Fate votare gli studenti in un sondaggio di gruppo per scegliere l'orario. Una volta che il gruppo è d'accordo, inviate il link della pagina di prenotazione in modo che possano prenotare il loro posto.

Gestiscono loro il sondaggio: Se i vostri studenti sono veramente responsabili, possono anche creare loro stessi il sondaggio di gruppo e invitarvi a partecipare al risultato. Voi dovrete semplicemente presentarvi.

Offrite rapide chat introduttive per i nuovi studenti

Quando si iscrivono nuovi studenti, può essere utile offrire una rapida telefonata di presentazione individuale. Basta fissare un orario attraverso la vostra pagina di prenotazione. In questo modo gli studenti hanno la possibilità di conoscervi, fare domande e sentirsi più sicuri prima di entrare nel gruppo. È un piccolo passo che crea fiducia e rende le sessioni più fluide.

È anche possibile aggiungere una breve domanda personalizzata alla pagina di prenotazione per raccogliere informazioni in anticipo. È una piccola cosa, ma vi aiuta ad arrivare a ogni chiamata pronti ad aiutare.

Usate un foglio di iscrizione se lo spazio è limitato

Se la sessione è adatta solo a un certo numero di studenti, un foglio di iscrizione è il vostro amico. Create le fasce orarie, condividete il foglio e gli studenti scelgono il loro posto. Niente stress, niente overbooking e niente lavoro amministrativo aggiuntivo per voi.

Sia che la sessione si svolga di persona o online, è possibile aggiungere il luogo o il collegamento video direttamente all'invito. In questo modo, i vostri studenti sapranno sempre dove presentarsi.

Nessun gruppo è uguale all'altro, e va bene così.

Alcuni gruppi sono grandi. Altri sono piccoli. Alcuni sono completamente nuovi ogni settimana. I vostri studenti possono essere timidi o super sicuri di sé. Ecco perché è utile avere alcuni strumenti da utilizzare a seconda della situazione. Non è necessario attenersi a un solo metodo. Oltre a scegliere lo strumento giusto, sappiamo che ci sono anche tanti piccoli dettagli che riguardano la gestione di una sessione di tutoraggio senza intoppi. Quel genere di cose che non sempre appaiono sul calendario, ma che fanno una grande differenza.

Ecco un rapido elenco di idee intelligenti per la preparazione, che i tutor apprezzano molto:

Suggerimento Perché è utile Porre una domanda nella pagina di prenotazione Raccogliere un contesto come "Per quale argomento hai bisogno di aiuto?", in modo da essere pronti. Includere un link al calendario Rende più facile per gli studenti salvare la sessione nel loro calendario. Controllare le informazioni di accesso agli strumenti della scuola Assicuratevi di poter accedere a piattaforme come Moodle o Google Classroom. Prenotate in anticipo il vostro spazio didattico Evitate lo stress dell'ultimo minuto prenotando la sala in anticipo Preparatevi per gli studenti con disabilità Preparate i posti a sedere, la tecnologia o i materiali per qualsiasi tipo di sistemazione. Portate acqua o piccoli snack Aiuta a mantenere la concentrazione vostra e dei vostri studenti durante le sessioni più lunghe Condividere le vacanze in anticipo Evitate di confondervi facendo sapere agli studenti quando sarete assenti.

Doodle è il vostro co-insegnante

Sia che dobbiate destreggiarvi tra calendari affollati, dare il benvenuto a nuovi studenti o cercare di trovare un orario che vada bene per un gruppo completo, Doodle rende tutto più facile. Con i sondaggi di gruppo, le pagine di prenotazione e i fogli di iscrizione, avete a disposizione strumenti che si occupano della pianificazione, così potete concentrarvi sull'insegnamento.