Sådan organiserer du gruppeundervisning uden besvær

At undervise er noget af det mest værdifulde, et menneske kan gøre. Og lige nu er der mangel på lærere og vejledere som dig. Overalt i verden kæmper skoler og lokalsamfund med at få besat lærerstillinger, især inden for matematik, naturvidenskab og specialundervisning. Det gør dit arbejde endnu mere meningsfuldt.

Du hjælper folk med at vokse, én session ad gangen. Og helt ærligt, du bør ikke bruge din energi på at finde ud af, hvornår alle har tid til at mødes.

Planlægning af gruppesessioner behøver ikke at optage din dag. Se her, hvordan du holder det enkelt, uanset hvilken slags gruppe du har.

Hvorfor gruppeundervisning er svær at koordinere

Du jonglerer sikkert med meget. De studerende har forskellige tidsplaner, nogle svarer for sent (eller slet ikke), og hvis din session har begrænsede pladser, er det nemt at miste overblikket. Alt dette tager tid og energi fra det, der virkelig betyder noget: din undervisning.

Men der er bedre måder at håndtere det på. Du kan holde tingene enkle, selv med en stor eller skiftende gruppe.

Prøv en gruppeafstemning for at finde det bedste tidspunkt

Start med en gruppeafstemning. Vælg et par tidspunkter, der fungerer for dig, send dem ud til dine studerende, og lad dem stemme. Når du har resultaterne, skal du vælge det tidspunkt, der fungerer bedst for de fleste. Og så er det slut.

Du behøver ikke at sende beskeder frem og tilbage eller følge op ti gange. Det er hurtigt, overskueligt og nemt for alle.

Lad de studerende tage føringen

Hvis dine elever er lidt mere selvstændige, behøver du ikke at stå for hele planlægningen selv. Du har flere muligheder:

Afstem først, book senere: Lad dem stemme i en gruppeafstemning for at vælge et tidspunkt. Når gruppen er enig, sender du linket til din bookingside, så de kan reservere deres plads.

De kører afstemningen: Hvis dine studerende virkelig tager ansvar, kan de endda selv oprette gruppeafstemningen og bare invitere dig til resultatet. Du dukker bare op.

Tilbyd hurtige introchats til nye studerende

Når du får nye studerende, kan det hjælpe at tilbyde et hurtigt introopkald på tomandshånd. Du skal bare aftale et tidspunkt via din bookingside. Det giver de studerende mulighed for at lære dig at kende, stille spørgsmål og føle sig mere trygge, før de begynder i gruppen. Det er et lille skridt, der opbygger tillid og gør dine sessioner mere gnidningsløse.

Du kan endda tilføje et kort brugerdefineret spørgsmål til din bookingside for at indsamle oplysninger på forhånd. Det er en lille ting, men det hjælper dig til at være klar til at hjælpe ved hvert opkald.

Brug et tilmeldingsark, hvis der er begrænset plads

Hvis din session kun har plads til et bestemt antal studerende, er et tilmeldingsark din ven. Du opretter tidsintervaller, deler arket, og deltagerne vælger deres plads. Ingen stress, ingen overbooking og intet ekstra administrativt arbejde for dig.

Uanset om din session er personlig eller online, kan du tilføje stedet eller videolinket direkte til invitationen. På den måde ved dine elever altid, hvor de skal møde op.

Ingen grupper er ens - og det er okay

Nogle grupper er store. Andre er små. Nogle er helt nye hver uge. Dine elever er måske generte eller super selvsikre. Derfor hjælper det at have et par værktøjer, som du kan skifte mellem afhængigt af situationen. Du behøver ikke at holde dig til én metode. Brug det, der fungerer for din gruppe, og bland det gerne. Og ud over at vælge det rigtige værktøj ved vi, at der også er masser af små detaljer, der hører med til at køre en smidig vejledningssession. Den slags ting, der ikke altid fremgår af en kalender, men som gør en stor forskel.

Her er en hurtig liste over smarte forberedelsesideer, som tutorer sværger til:

Tip Hvorfor det hjælper Stil et spørgsmål på din bookingside Indsaml kontekst som "Hvilket emne har du brug for hjælp til?", så du er klar Inkluder et kalenderlink Gør det nemt for eleverne at gemme sessionen i deres kalender Tjek login-info til skolens værktøjer Sørg for, at du kan få adgang til platforme som Moodle eller Google Classroom Reserver dit undervisningslokale tidligt Undgå stress i sidste øjeblik ved at booke lokalet i forvejen Forbered dig på studerende med handicap Hav siddepladser, teknik eller materialer klar til eventuelle tilpasninger Medbring vand eller små snacks Hjælper med at holde dig og dine studerende fokuserede under længere sessioner Fortæl om din ferie på forhånd Undgå forvirring ved at fortælle de studerende, hvornår du er væk.

