ग्राहकों के साथ कोचिंग सत्रों को सहजता से कैसे शेड्यूल करें

आपके पास क्लाइंट्स हैं। आपके पास ठोस कोचिंग कौशल हैं। लेकिन शेड्यूलिंग? वह हिस्सा आश्चर्यजनक रूप से निराशाजनक हो सकता है। चाहे आप एक व्यक्ति से मिल रहे हों या समूह सत्र चला रहे हों, योजना बनाना, आमंत्रित करना, भुगतान एकत्र करना और व्यवस्थाओं की पुष्टि करना घंटों ले सकता है। लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है।

सही सेटअप और कुछ स्मार्ट आदतों के साथ, आप शेड्यूलिंग को अपने कोचिंग वर्कफ़्लो के सबसे आसान हिस्सों में से एक बना सकते हैं। इसे करने का तरीका यहाँ बताया गया है।

Doodle आज़माएँ क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता नहीं है

1:1 सत्रों के लिए बुकिंग पेज से शुरू करें

यदि आप व्यक्तिगत ग्राहकों के साथ काम कर रहे हैं, एक बुकिंग पेज यह आपका सबसे अच्छा दोस्त है। यह उन्हें एक ऐसा समय चुनने की सुविधा देता है जो आप दोनों के लिए उपयुक्त हो—कोई ईमेल आदान-प्रदान नहीं, कोई गलतफहमी नहीं।

पृष्ठ पर निम्नलिखित शामिल करें:

सत्र का शीर्षक (उदाहरण के लिए "कैरियर कोचिंग – 60 मिनट")

सप्ताह के लिए आपकी उपलब्धता

महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रश्न, जैसे: आप किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं? क्या यह कोच के साथ काम करने का आपका पहला अनुभव है?

सत्र के लिए कोई स्थान या वीडियो लिंक

लिंक साझा करने से पहले निमंत्रण का पूर्वावलोकन करें। इस तरह आप कोई भी छूटी हुई जानकारी पकड़ सकते हैं और इसे ठीक वैसे ही देख सकते हैं जैसे आपका क्लाइंट देखेगा।

समूह सत्रों के लिए साइन-अप शीट का उपयोग करें

समूह कार्यशाला या व्यक्तिगत कार्यक्रम चला रहे हैं? एक पर स्विच करें पंजीकरण पत्रकयह आपको अपने प्रतिभागियों को व्यवस्थित करने और यदि स्थान सीमित हो तो सीमाएँ निर्धारित करने में मदद करता है।

यहाँ एक उदाहरण सेटअप है:

क्षेत्र उदाहरण इनपुट शीर्षक टीम कोचिंग: कार्यस्थल में संघर्ष का प्रबंधन अधिकतम सीटें बारह स्थान मेरा स्टूडियो, फैंटेसी स्ट्रीट 4 आभासी उपकरण ज़ूम लिंक विवरण हम टीम की गतिशीलता, सक्रिय सुनना और भी बहुत कुछ कवर करेंगे। हर 45 मिनट में ब्रेक होगा। कृपया एक नोटबुक लाएँ।

आप यह भी तय कर सकते हैं कि लोग कैसे भुगतान करें—या तो Stripe के माध्यम से अग्रिम में या कार्यक्रम के दौरान मैन्युअल रूप से।

हर निमंत्रण में स्पष्टता जोड़ें

चाहे प्रारूप कोई भी हो, आपका निमंत्रण उन सवालों का जवाब देना चाहिए जिनके बारे में आपके ग्राहक को पता भी नहीं था। शामिल करने का प्रयास करें:

सत्र का लक्ष्य या फोकस

क्या लाएँ या तैयार करें

सत्र कैसे चलेगा (उदाहरण के लिए: "हम पहले X, फिर Y, और अंत में प्रश्नोत्तर करेंगे")

कहाँ और कैसे शामिल हों

भुगतान विधि

इसमें बस कुछ अतिरिक्त मिनट लगते हैं, लेकिन इससे पेशेवरिता और विश्वास में बड़ा अंतर आता है।

चुनें कि ग्राहक कैसे और कब भुगतान करें

Doodle आपको स्वचालित रूप से भुगतान एकत्र करने की सुविधा देता है। स्ट्राइप लेकिन यदि यह आपके सेटअप के लिए बेहतर हो, तो आप भुगतानों को मैन्युअल रूप से संभाल सकते हैं।

विधि यह कैसे काम करता है इसे कहाँ उल्लेख करें Doodle और स्ट्राइप के माध्यम से ऑनलाइन ग्राहक बुकिंग करते समय भुगतान करते हैं। पृष्ठ पर स्वचालित रूप से शामिल चालान बाद में मैन्युअल रूप से आप सत्र के बाद एक चालान भेजते हैं। आमंत्रण विवरण में जोड़ें व्यक्तिगत रूप से (नकद) सत्र के दौरान स्थल पर भुगतान एकत्र करें। आमंत्रण में निर्देश शामिल करें

पहले ही स्पष्ट कर लें—ताकि बाद में आपको भुगतान के पीछे भागना न पड़े।

अपने कैलेंडर को समायोजित करने पर विचार करें

कभी-कभी आपका कैलेंडर भरा हुआ लगता है—लेकिन कोचिंग के लिए नहीं। शायद आपके पास लचीले "खाली समय" के ब्लॉक या व्यक्तिगत कार्य हों, जिन्हें आप आगे बढ़ाकर और अधिक स्लॉट खोल सकते हैं।

अपने आप से पूछें:

क्या मैं गैर-जरूरी कार्यों को स्थानांतरित कर सकता हूँ?

क्या मैं बहुत सारे निजी स्लॉट ब्लॉक किए हुए रख रहा हूँ?

क्या इस सप्ताह एक या दो अतिरिक्त सत्र देने से मेरा प्रवाह बेहतर होगा?

लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है। शायद आपका कैलेंडर सेशन्स से इतना भरा हो कि आपके निजी समय के लिए जगह ही न बचे। यह टिकाऊ नहीं है। रिकवरी, मानसिक स्वास्थ्य, पारिवारिक गतिविधियों और जो भी आपको जमीनी बनाए रखता है, उसके लिए समय सुरक्षित रखें। आप उन घंटों को अपने कैलेंडर में ब्लॉक भी कर सकते हैं ताकि गलती से भी उन्हें किसी और को न दे दें। सिर्फ इसलिए कि कोई स्लॉट उपलब्ध है, इसका मतलब यह नहीं कि आपको उसे भरना ही है।

अपनी सीमाएँ निर्धारित करें

ग्राहक रद्दीकरण और पुनः निर्धारित करने के संबंध में स्पष्ट नियमों की सराहना करते हैं। यहाँ वह है जो आप अपने निमंत्रण में शामिल कर सकते हैं:

24 घंटों के भीतर रद्दीकरण पर अभी भी शुल्क लगाया जा सकता है।

यदि आप 15 मिनट से अधिक देर से आते हैं, तो सत्र छोटा किया जा सकता है।

कृपया अपने नोट्स या जर्नल के साथ तैयार होकर आएँ।

यह सख्त होने के बारे में नहीं है। यह उम्मीदें निर्धारित करने के बारे में है ताकि सभी एक ही पृष्ठ पर हों।

इसे अपने क्लाइंट की नज़रों से देखें

किसी भी निमंत्रण भेजने से पहले, उसका पूर्वावलोकन करें। देखें:

क्या निर्देश स्पष्ट हैं?

क्या यह पॉलिश किया हुआ और स्वागतयोग्य दिखता है?

क्या आपने जहाँ संभव हो अनुभव को व्यक्तिगत बनाया है?

वह अतिरिक्त 30 सेकंड आपके सत्रों को उद्देश्यपूर्ण महसूस कराने में मदद करता है।

Doodle से शेड्यूलिंग की चिंता दूर करें।

चाहे आप एक-एक सत्र, समूह कार्यशालाएँ, या इनके बीच कुछ भी चला रहे हों, Doodle आपको शेड्यूलिंग को सहज बनाने के लिए उपकरण प्रदान करता है। अपना साझा करें बुकिंग पेज, के साथ भुगतान एकत्र करें धारी, के साथ साइन-अप प्रबंधित करें सीट सीमाएँऔर सब कुछ एक ही जगह रखो। ताकि आप लॉजिस्टिक्स पर कम और कोचिंग पर अधिक ध्यान दे सकें।