Så här bokar du enkelt coachingsamtal med kunder

Du har kunder. Du har gedigna coachningsfärdigheter. Men schemaläggningen? Den delen kan vara förvånansvärt frustrerande. Oavsett om du träffar en person eller håller en gruppsession kan planering, inbjudningar, betalningshantering och bekräftelse av praktiska detaljer ta flera timmar. Men så behöver det inte vara.

Med rätt inställningar och några smarta vanor kan du göra schemaläggningen till en av de enklaste delarna av ditt arbetsflöde som coach. Så här gör du.

Prova Doodle Inget kreditkort krävs

Börja med en Booking Page för 1:1-sessioner

Om du arbetar med enskilda kunder, en Booking Page är din bästa vän. Det gör att ni kan välja en tid som passar er båda – utan e-postväxlingar och utan missförstånd.

Här är vad du ska ta med på sidan:

Sessionens titel (t.ex. ”Karriärcoaching – 60 min”)

Din tillgänglighet under veckan

Frågor för att samla in viktig information, till exempel: ”Vad vill du lägga fokus på?” ”Är det första gången du arbetar med en coach?”

Någon plats eller videolänk för sessionen

Innan du delar länken bör du förhandsgranska inbjudan. På så sätt kan du upptäcka eventuella uppgifter som saknas och se den precis som din kund kommer att se den.

Använd en Sign-up Sheet för gruppträningarna

Ska du hålla en gruppworkshop eller ett evenemang på plats? Byt till en Sign-up Sheet. Det hjälper dig att organisera dina deltagare och sätta gränser om utrymmet är begränsat.

Här är ett exempel på en konfiguration:

Fält Exempel på indata Titel Teamcoaching: Hantering av konflikter på arbetsplatsen Max antal platser 12 Plats Min ateljé, Fantasy Street 4 Virtuellt verktyg Zoom-länk Beskrivning ”Vi kommer att ta upp gruppdynamik, aktivt lyssnande och mycket mer. Pauser var 45:e minut. Ta gärna med en anteckningsbok.”

Du kan till och med bestämma hur deltagarna ska betala – antingen i förväg via Stripe eller manuellt på plats under evenemanget.

Gör varje inbjudan tydligare

Oavsett format bör din inbjudan besvara de frågor som din kund inte ens visste att de hade. Försök att ta med följande:

Målet eller inriktningen för sessionen

Vad man ska ta med sig eller förbereda

Hur sessionen kommer att genomföras (t.ex. ”Vi går igenom X, sedan Y och därefter frågor och svar”)

Var och hur man anmäler sig

Betalningssätt

Det tar bara några minuter extra, men gör stor skillnad när det gäller professionalism och förtroende.

Välj hur och när kunderna ska betala

Doodle kan du ta emot betalningar automatiskt via Stripe, men du kan hantera betalningarna manuellt om det passar bättre för din verksamhet.

Metod Så här fungerar det Var ska man nämna det? Online via Doodle och Stripe Kunderna betalar vid bokningen Inkluderas automatiskt på sidan Fakturera senare manuellt Du skickar en faktura efter sessionen Lägg till i inbjudanens beskrivning Personligen (kontant) Ta emot betalningen på plats under sessionen Lägg till instruktioner i inbjudan

Var tydlig redan från början – så slipper du jaga betalningar i efterhand.

Överväg att justera din kalender

Ibland ser din kalender fullbokad ut – men inte när det gäller coachning. Kanske finns det flexibla ”lediga tidsblock” eller personliga ärenden som du kan flytta om för att frigöra fler tider.

Fråga dig själv:

Kan jag flytta icke-väsentliga uppgifter?

Har jag reserverat för många privata tidsluckor?

Skulle det hjälpa mitt arbetsflöde den här veckan om jag lade in ett eller två extra möten?

Men det kan också gå åt andra hållet. Kanske är din kalender alltför fullbokad med möten, och din fritid trängs undan. Det är inte hållbart. Se till att avsätta tid för återhämtning, psykisk hälsa, familjeaktiviteter och allt annat som hjälper dig att hålla fötterna på jorden. Du kan till och med reservera dessa timmar i din kalender så att du inte av misstag ger bort dem. Bara för att en tid är ledig betyder det inte att du måste fylla den.

Sätt dina gränser

Kunderna uppskattar tydliga regler för avbokningar och ombokningar. Här är några exempel på vad du kan ta med i din inbjudan:

”Avbokningar som görs inom 24 timmar kan fortfarande debiteras.”

”Om du är mer än 15 minuter försenad kan sessionen komma att förkortas.”

”Kom gärna förberedd med dina anteckningar eller din dagbok.”

Det handlar inte om att vara sträng. Det handlar om att ställa upp förväntningar så att alla är överens.

Se det ur kundens perspektiv

Innan du skickar en inbjudan bör du förhandsgranska den. Kontrollera följande:

Är anvisningarna tydliga?

Ser det välvårdat och inbjudande ut?

Har du anpassat upplevelsen där det är möjligt?

De där extra 30 sekunderna bidrar till att dina träningspass känns mer målmedvetna.

Låt Doodle göra planeringen enklare

Oavsett om du håller individuella sessioner, gruppworkshops eller något däremellan ger Doodle dig verktygen du behöver för att göra schemaläggningen smidig. Dela din Booking Page, ta emot betalningar med Stripe, hantera registreringar med antalet platser, och samla allt på ett ställe. På så sätt kan du lägga mindre tid på logistik och mer tid på coachning.