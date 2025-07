Cómo programar sesiones de coaching con clientes sin esfuerzo

Tienes clientes. Tienes sólidas habilidades de coaching. ¿Pero programar? Esa parte puede ser sorprendentemente frustrante. Tanto si te reúnes con una persona como si organizas una sesión de grupo, planificar, invitar, cobrar y confirmar la logística puede llevarte horas. Pero no tiene por qué.

Con la configuración adecuada y algunos hábitos inteligentes, puede hacer que la programación sea una de las partes más fáciles de su flujo de trabajo de coaching. He aquí cómo hacerlo.

Comience con una página de reservas para sesiones 1:1

Si trabajas con clientes individuales, una página de reservas es tu mejor aliada. Les permite elegir una hora que os venga bien a los dos: sin correos electrónicos de ida y vuelta, sin malentendidos.

Esto es lo que hay que incluir en la página:

El título de la sesión (por ejemplo, "Coaching profesional - 60 min")

Su disponibilidad para esa semana

Preguntas para recabar información importante, como "¿En qué quieres centrarte?" "¿Es la primera vez que trabajas con un coach?"

Cualquier ubicación o enlace de vídeo para la sesión

Antes de compartir el enlace, previsualiza la invitación. De este modo, podrás encontrar la información que falta y verla exactamente como la verá tu cliente.

Utiliza una hoja de inscripción para las sesiones de grupo

¿Tienes un taller de grupo o un evento presencial? Utiliza una hoja de inscripción. Te ayudará a organizar a los asistentes y a establecer límites si el espacio es reducido.

Aquí tienes un ejemplo:

Campo Ejemplo de entrada Título Coaching de equipos: gestión de conflictos en el lugar de trabajo Número máximo de plazas 12 Lugar Mi estudio, Fantasy Street 4 Herramienta virtual Enlace zoom Descripción "Trataremos dinámicas de equipo, escucha activa y mucho más. Pausas cada 45 minutos. Por favor, traiga un cuaderno".

Incluso puedes decidir cómo paga la gente: por adelantado a través de Stripe o manualmente en el evento.

Añade claridad a cada invitación

Sea cual sea el formato, su invitación debe responder a las preguntas que su cliente ni siquiera sabía que tenía. Intente incluir

El objetivo o enfoque de la sesión

Qué hay que llevar o preparar

Cómo se desarrollará la sesión (por ejemplo, "Trataremos X, luego Y, luego preguntas y respuestas").

Dónde y cómo participar

Forma de pago

Esto sólo lleva unos minutos más, pero marca una gran diferencia en cuanto a profesionalidad y confianza.

Elige cómo y cuándo pagan los clientes

Doodle te permite cobrar los pagos automáticamente a través de Stripe, pero puedes gestionar los pagos manualmente si eso funciona mejor para tu configuración.

Método Cómo funciona Dónde mencionarlo Online a través de Doodle y Stripe Los clientes pagan al reservar Incluido automáticamente en la página Factura después manualmente Envías una factura después de la sesión Añadir a la descripción de la invitación En persona (en efectivo) Recoger el pago in situ en la sesión Incluya instrucciones en la invitación

Sea claro desde el principio, para no tener que perseguir los pagos a posteriori.

Considere la posibilidad de ajustar su calendario

A veces, su agenda parece llena, pero no de sesiones de coaching. Tal vez haya bloques flexibles de "tiempo libre" o tareas personales que podría cambiar para abrir más huecos.

Pregúntese:

¿Puedo desplazar tareas no esenciales?

¿Tengo demasiados huecos privados bloqueados?

¿Ofrecer una o dos sesiones extra me ayudaría a fluir esta semana?

Pero también puede ser al revés. Puede que tu calendario esté demasiado lleno de sesiones y que tu tiempo personal se vea reducido. Eso no es sostenible. Protege el tiempo para la recuperación, la salud mental, las actividades familiares y cualquier otra cosa que te mantenga con los pies en la tierra. Incluso puedes bloquear esas horas en tu calendario para no cederlas accidentalmente. Que haya un hueco disponible no significa que tengas que ocuparlo.

Establece tus límites

Los clientes aprecian las normas claras sobre cancelaciones y reprogramaciones. Esto es lo que puede incluir en su invitación:

"Las cancelaciones en menos de 24 horas pueden conllevar un cargo".

"Si se retrasa más de 15 minutos, la sesión puede acortarse".

"Por favor, llega preparado con tus apuntes o tu diario".

No se trata de ser estricto. Se trata de establecer las expectativas para que todo el mundo esté de acuerdo.

Véalo a través de los ojos de su cliente

Antes de enviar cualquier invitación, previsualízala. Fíjate en:

¿Las instrucciones son claras?

¿Parece pulida y acogedora?

¿Ha personalizado la experiencia en la medida de lo posible?

Esos 30 segundos extra ayudan a que tus sesiones parezcan intencionadas.

