Sådan planlægger du ubesværet coachingsessioner med klienter

Du har klienter. Du har solide coaching-færdigheder. Men planlægning? Den del kan være overraskende frustrerende. Uanset om du skal møde én person eller køre en gruppesession, kan det tage timer at planlægge, invitere, opkræve betaling og bekræfte logistikken. Men det behøver det ikke.

Med den rigtige opsætning og et par smarte vaner kan du gøre planlægningen til en af de nemmeste dele af dit coaching-workflow. Se her, hvordan du gør.

Prøv Doodle Intet kreditkort påkrævet

Start med en bookingside til 1:1-sessioner

Hvis du arbejder med individuelle klienter, er en bookingside din bedste ven. Den giver dem mulighed for at vælge et tidspunkt, der passer jer begge - ingen e-mail frem og tilbage, ingen misforståelser.

Her er, hvad der skal stå på siden:

Titlen på sessionen (f.eks. "Karrierecoaching - 60 min")

Din tilgængelighed i løbet af ugen

Spørgsmål til at indsamle vigtig information, f.eks: "Hvad vil du gerne fokusere på?" "Er det første gang, du arbejder med en coach?"

Enhver placering eller videolink til sessionen

Se en forhåndsvisning af invitationen, før du deler linket. På den måde kan du fange eventuelle manglende oplysninger og se det præcis, som din klient vil gøre det.

Brug et tilmeldingsark til gruppesessioner

Skal du afholde en gruppeworkshop eller et personligt arrangement? Skift til et tilmeldingsark. Det hjælper dig med at organisere dine deltagere og sætte grænser, hvis pladsen er trang.

Her er et eksempel på en opsætning:

Felt Eksempel på input Titel Teamcoaching: Håndtering af konflikter på arbejdspladsen Maks. antal pladser 12 Sted Mit studie, Fantasy Street 4 Virtuelt værktøj Zoom-link Beskrivelse af kurset "Vi taler om teamdynamik, aktiv lytning og meget mere. Pauser hvert 45. minut. Medbring venligst en notesbog."

Du kan endda bestemme, hvordan folk skal betale - enten på forhånd via Stripe eller manuelt ved arrangementet.

Tilføj klarhed til hver invitation

Uanset formatet bør din invitation besvare de spørgsmål, som din kunde ikke engang vidste, at han eller hun havde. Prøv at inkludere:

Sessionens mål eller fokus

Hvad der skal medbringes eller forberedes

Hvordan sessionen vil forløbe (f.eks. "Vi dækker X, så Y, så Q&A")

Hvor og hvordan man kan deltage

Betalingsmetode

Det tager kun et par minutter ekstra, men det gør en stor forskel i professionalisme og tillid.

Vælg, hvordan og hvornår kunderne betaler

Doodle giver dig mulighed for at opkræve betalinger automatisk via Stripe , men du kan håndtere betalinger manuelt, hvis det fungerer bedre for dit setup.

Metode Sådan fungerer det Hvor skal det nævnes Online via Doodle og Stripe Kunder betaler, mens de booker Automatisk inkluderet på siden Fakturér senere manuelt Du sender en faktura efter sessionen Tilføj til beskrivelsen af invitationen Personligt (kontant) Indsaml betaling på stedet ved sessionen Inkluder instruktioner i invitationen

Vær klar på forhånd - så du ikke skal jagte betalinger bagefter.

Overvej at justere din kalender

Nogle gange ser din kalender fuld ud - men ikke med coaching. Måske er der fleksible "fritids"-blokke eller personlige opgaver, du kan flytte for at åbne flere pladser.

Spørg dig selv:

Kan jeg flytte ikke-væsentlige opgaver?

Har jeg blokeret for mange private tider?

Ville det hjælpe mit flow i denne uge at tilbyde en eller to ekstra sessioner?

Men det kan også gå den anden vej. Måske er din kalender for fyldt med sessioner, og din personlige tid bliver presset ud. Det er ikke bæredygtigt. Sæt tid af til restitution, mental sundhed, familieaktiviteter, og hvad der ellers holder dig på jorden. Du kan endda blokere disse timer i din kalender, så du ikke ved et uheld giver dem væk. Bare fordi der er en ledig plads, betyder det ikke, at du skal udfylde den.

Sæt dine grænser

Kunder sætter pris på klare regler omkring aflysninger og omlægning af tid. Her er, hvad du kan inkludere i din invitation:

"Aflysninger inden for 24 timer kan stadig blive opkrævet."

"Hvis du kommer for sent med mere end 15 minutter, kan sessionen blive forkortet."

"Kom venligst forberedt med dine noter eller din dagbog."

Det handler ikke om at være streng. Det handler om at sætte forventninger, så alle er på samme side.

Se det gennem din klients øjne

Før du sender en invitation, skal du se den. Se på den:

Er instruktionerne klare?

Ser den poleret og indbydende ud?

Har du gjort oplevelsen personlig, hvor det er muligt?

De ekstra 30 sekunder hjælper med at få dine sessioner til at føles bevidste.

Lad Doodle tage stresset ud af planlægningen

Uanset om du kører en-til-en-sessioner, gruppeworkshops eller noget midt imellem, giver Doodle dig værktøjerne til at gøre planlægningen ubesværet. Del din bookingside, opkræv betalinger med Stripe, administrer tilmeldinger med pladsgrænser, og hold det hele samlet på ét sted. Så du kan fokusere mindre på logistik og mere på coaching.