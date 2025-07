Como agendar sessões de coaching com os clientes sem esforço

Você tem clientes. Você tem habilidades sólidas de coaching. Mas a programação? Essa parte pode ser surpreendentemente frustrante. Seja uma reunião com uma pessoa ou uma sessão em grupo, o planejamento, o convite, a cobrança do pagamento e a confirmação da logística podem levar horas. Mas isso não é necessário.

Com a configuração correta e alguns hábitos inteligentes, você pode tornar o agendamento uma das partes mais fáceis do seu fluxo de trabalho de coaching. Veja como fazer isso.

Comece com uma página de agendamento para sessões individuais

Se estiver trabalhando com clientes individuais, a página de agendamento é sua melhor amiga. Ela permite que eles escolham um horário que funcione para vocês dois - sem troca de e-mails, sem mal-entendidos.

Veja a seguir o que incluir na página:

O título da sessão (por exemplo, "Coaching de carreira - 60 min")

Sua disponibilidade para a semana

Perguntas para reunir informações importantes, como: "Em que você quer se concentrar?" "Esta é sua primeira vez trabalhando com um coach?"

Qualquer local ou link de vídeo para a sessão

Antes de compartilhar o link, visualize o convite. Dessa forma, você poderá identificar qualquer informação que esteja faltando e ver exatamente como o seu cliente verá.

Use uma folha de registro para sessões em grupo

Está realizando um workshop em grupo ou um evento presencial? Mude para uma planilha de registro. Ela ajuda você a organizar os participantes e a estabelecer limites se o espaço for pequeno.

Aqui está um exemplo de configuração:

Campo Exemplo de entrada Título Coaching de equipe: Gerenciando conflitos no local de trabalho Número máximo de assentos 12 Localização Meu estúdio, Fantasy Street 4 Ferramenta virtual Link de zoom Descrição "Falaremos sobre dinâmica de equipe, escuta ativa e muito mais. Intervalos a cada 45 minutos. Favor trazer um notebook."

Você pode até decidir como as pessoas pagarão - antecipadamente via Stripe ou manualmente no evento.

Esclareça cada convite

Independentemente do formato, seu convite deve responder às perguntas que seu cliente nem sabia que tinha. Tente incluir:

O objetivo ou o foco da sessão

O que levar ou preparar

Como a sessão será realizada (por exemplo, "Falaremos sobre X, depois sobre Y, depois sobre perguntas e respostas")

Onde e como participar

Método de pagamento

Isso leva apenas alguns minutos a mais, mas faz uma grande diferença em termos de profissionalismo e confiança.

Escolha como e quando os clientes pagam

O Doodle permite que você receba pagamentos automaticamente por meio do Stripe, mas você pode lidar com os pagamentos manualmente se isso funcionar melhor para a sua configuração.

Método Como funciona Onde mencionar Online via Doodle e Stripe Os clientes pagam durante a reserva Incluído automaticamente na página Faturação manual posterior Você envia uma fatura após a sessão Adicionar à descrição do convite Pessoalmente (em dinheiro) Receba o pagamento no local da sessão Inclua instruções no convite

Seja claro desde o início, para não ficar correndo atrás de pagamentos depois.

Considere ajustar seu calendário

Às vezes, sua agenda parece cheia - mas não de coaching. Talvez haja blocos flexíveis de "tempo livre" ou tarefas pessoais que você poderia mudar para abrir mais vagas.

Pergunte a si mesmo:

Posso mover tarefas não essenciais?

Estou mantendo muitos espaços privados bloqueados?

Oferecer uma ou duas sessões extras ajudaria meu fluxo esta semana?

Mas isso também pode acontecer de outra forma. Talvez sua agenda esteja muito cheia de sessões e seu tempo pessoal esteja sendo espremido. Isso não é sustentável. Proteja o tempo para recuperação, saúde mental, atividades familiares e tudo o que o mantém com os pés no chão. Você pode até mesmo bloquear essas horas em seu calendário para não cedê-las acidentalmente. O fato de haver um espaço disponível não significa que você tenha que preenchê-lo.

Defina seus limites

Os clientes apreciam regras claras sobre cancelamentos e reagendamentos. Veja o que você pode incluir em seu convite:

"Os cancelamentos dentro de 24 horas ainda podem ser cobrados."

"Se você se atrasar por mais de 15 minutos, a sessão poderá ser encurtada."

"Por favor, chegue preparado com suas anotações ou diário."

Não se trata de ser rigoroso. Trata-se de definir expectativas para que todos estejam na mesma página.

Veja o convite pelos olhos de seu cliente

Antes de enviar qualquer convite, visualize-o. Observe:

As instruções estão claras?

Ele parece polido e acolhedor?

Você personalizou a experiência sempre que possível?

Esses 30 segundos extras ajudam a fazer com que suas sessões pareçam intencionais.

Deixe que o Doodle elimine o estresse do agendamento

Quer você esteja realizando sessões individuais, workshops em grupo ou algo parecido, o Doodle oferece as ferramentas para facilitar o agendamento. Compartilhe sua página de reservas, receba pagamentos com o Stripe, gerencie inscrições com limites de vagas e mantenha tudo em um só lugar. Assim, você pode se concentrar menos na logística e mais no treinamento.