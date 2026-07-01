Det borde vara enkelt att få betalt. Men om du är frilansare, entreprenör eller småföretagare har du förmodligen stött på försenade fakturor, oklarheter kring betalningar eller kunder som försvinner spårlöst efter att ha bokat. Det är där betalda bokningar kommer in i bilden.

I stället för att hoppas på att få betalt när arbetet är klart är det allt fler som ber om att få betalt i förskott. Och det bästa sättet att ordna det utan extra arbete är att använda Stripe.

Låt oss gå igenom varför Stripe är den bästa betalningslösningen för betalda bokningar och hur den blir ännu bättre när du använder den tillsammans med ett schemaläggningsverktyg som Doodle.

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Varför betalda bokningar är viktiga

Oavsett om du är konsult, coach, handledare eller driver en ideell workshop är din tid värdefull. Betalda bokningar hjälper dig att värna om den tiden genom att bekräfta både åtagandet och betalningen i ett enda steg.

Här är några exempel på personer som använder betalda bokningar idag:

Frilansare som håller 1:1-samtal

Lärare som erbjuder privatlektioner eller gruppundervisning

Programvaruteam som tar betalt för introduktionskurser eller produktgenomgångar

Ideella organisationer som erbjuder rådgivningssamtal finansierade av donatorer

Med rätt inställningar slipper du jaga betalningar och får istället betalt automatiskt redan innan mötet äger rum.

Varför Stripe är den bästa betalningslösningen

Stripe erbjuder ett säkert och flexibelt sätt att ta emot betalningar online. Miljontals företag världen över litar på Stripe, och tjänsten integreras smidigt med de verktyg du redan använder.

Stripe utmärker sig genom att det accepterar flera olika betalningssätt, såsom kreditkort, Apple Pay, Google Pay och banköverföringar. Tjänsten stöder dessutom valutor från hela världen, vilket är perfekt om du arbetar med internationella kunder. Kunderna behöver varken skapa ett konto eller installera något för att betala dig, och utbetalningarna sker snabbt och pålitligt, så att du behåller kontrollen över ditt kassaflöde.

Men det finns mer. Stripe har också några mindre kända fördelar som underlättar vardagen för alla som arbetar på egen hand eller i ett litet team.

Ytterligare fördelar som gör Stripe ännu bättre

Stripe har några kraftfulla tilläggsfunktioner som gör det ännu mer användbart för betalda bokningar.

Säkerheten är inbyggd : Stripe sköter kryptering och bedrägeriskydd automatiskt, så du behöver inte oroa dig för efterlevnad av regler eller datasäkerhet.

Bokföringen blir enklare : Varje betalning registreras och kan exporteras, vilket innebär tydligare rapporter, smidigare skatteförberedelser och färre manuella fel.

Du bestämmer själv dina priser : Oavsett om du vill hålla det enkelt eller erbjuda olika tjänster till olika priser, så kan du göra båda delarna med Stripe.

Det fungerar över hela världen: Stripe hanterar lokala betalningsmetoder och valutakonverteringar automatiskt, vilket är en stor fördel för internationella kunder.

Vad Stripe inte gör

Stripe är en kraftfull betalningsplattform, men den hjälper dig inte med din kalender. Den vet inte när du är ledig, den skickar inga bokningsbekräftelser och den förhindrar inte att folk bokar dig två gånger samtidigt.

Därför är det en bra idé att använda den tillsammans med Doodle.

Hur Doodle och Stripe samverkar

Doodle hjälper människor att boka tid hos dig. Stripe ser till att du får betalt för det. Tillsammans ger de dig en komplett betalningsprocess för bokningar på ett och samma ställe.

Så här fungerar det:

Vid 1:1-bokning väljer någon en tid och betalar direkt

Med en Booking Page kan du erbjuda olika tjänster eller mötesformer, var och en med sitt eget pris

Du kan själv bestämma vilka möten som är gratis och vilka som är avgiftsbelagda

Bekräftelser och påminnelser skickas automatiskt, vilket minskar antalet uteblivna besök

Det är enkelt för kunderna och sparar dig flera timmar varje vecka. Inget mer mejlande fram och tillbaka. Inget mer manuellt fakturering. Du vaknar upp till betalda bokningar i din kalender.

Varför det fungerar så bra

Att använda Doodle och Stripe tillsammans fungerar så bra eftersom folk är mer benägna att dyka upp när de betalar i förväg. Det innebär att du slipper jaga kunder eftersom betalningarna dras in redan före mötet. Du sparar tid genom att endast hantera bekräftade och betalda bokningar, medan allt annat sköts automatiskt i bakgrunden. Dessutom upplevs det som professionellt och smidigt för dina kunder redan från första klicket.

Om du letar efter den bästa betalningslösningen för dina betalda bokningar är Stripe ett utmärkt val. Det är säkert, snabbt och fungerar oavsett valuta och bransch. Och när du kopplar ihop det med Doodle tar du det hela ett steg längre.

Dina kunder kan boka tid hos dig, betala i förväg och få en bekräftelse med bara några få klick. Du behöver varken programmera något eller anlita en utvecklare. Det fungerar helt enkelt.

Doodle med Stripe erbjuder en lösning som sparar tid åt dig, ser professionell ut och hjälper dig att fokusera på det arbete som är viktigast.

För det ska vara enkelt att boka och få betalt.