È Stripe la migliore soluzione per le tue prenotazioni?

Essere pagati dovrebbe essere semplice. Ma se siete un freelance, un imprenditore o un piccolo imprenditore, probabilmente avrete avuto a che fare con fatture in ritardo, confusione nei pagamenti o clienti che si rifiutano dopo aver prenotato. È qui che entrano in gioco le prenotazioni a pagamento.

Invece di sperare di essere pagati a lavoro finito, sempre più persone chiedono di essere pagate in anticipo. Il modo migliore per far sì che ciò avvenga senza ulteriori sforzi è utilizzare Stripe.

Vediamo perché Stripe è la migliore soluzione di pagamento per le prenotazioni a pagamento e come diventa ancora migliore quando lo si usa con uno strumento di pianificazione come Doodle.

Perché le prenotazioni a pagamento sono importanti

Se siete consulenti, coach, tutor o gestite un workshop senza scopo di lucro, il vostro tempo è prezioso. Le prenotazioni a pagamento aiutano a proteggere questo tempo, confermando l'impegno e il pagamento in un unico passaggio.

Ecco alcuni esempi di persone che utilizzano le prenotazioni a pagamento oggi:

Freelance che gestiscono chiamate 1:1

Educatori che offrono lezioni private o di gruppo

Team di software che fanno pagare per l'onboarding o per la presentazione del prodotto

Organizzazioni non profit che offrono sessioni di consulenza finanziate da donatori.

Con la giusta configurazione, si smette di inseguire i pagamenti e si inizia a essere pagati automaticamente prima che avvenga l'incontro.

Perché Stripe è la migliore soluzione di pagamento

Stripe offre un modo sicuro e flessibile per raccogliere i pagamenti online. È un sistema affidabile per milioni di aziende in tutto il mondo e si integra perfettamente con gli strumenti che già utilizzate.

Stripe si distingue perché accetta diversi metodi di pagamento come carte di credito, Apple Pay, Google Pay e bonifici bancari. Inoltre, supporta valute globali, il che è perfetto se lavorate con clienti internazionali. I clienti non devono creare un account o installare nulla per pagarvi e i pagamenti sono veloci e affidabili, in modo da mantenere il controllo del flusso di cassa.

Ma c'è di più. Stripe offre anche alcuni vantaggi meno noti che rendono la vita più facile a chi lavora da solo o in un piccolo team.

Vantaggi extra che rendono Stripe ancora migliore

Stripe è dotato di alcuni potenti extra che lo rendono ancora più utile per le prenotazioni a pagamento.

La sicurezza è integrata : Stripe gestisce automaticamente la crittografia e la protezione dalle frodi, così non dovrete preoccuparvi della conformità o della sicurezza dei dati.

La contabilità diventa più semplice : Ogni pagamento è registrato ed esportabile, il che significa rapporti più chiari, preparazione delle tasse più agevole e meno errori manuali.

Il controllo dei prezzi è vostro : Sia che vogliate mantenere le cose semplici o offrire servizi diversi a tariffe diverse, Stripe vi permette di fare entrambe le cose.

Funziona a livello globale: Stripe gestisce automaticamente i metodi di pagamento locali e le conversioni di valuta, il che è un grande vantaggio per i clienti internazionali.

Cosa non fa Stripe

Stripe è un potente motore di pagamento, ma non aiuta con il calendario. Non sa quando siete liberi, non invia conferme di prenotazione e non impedisce alle persone di prenotare due volte.

Ecco perché ha senso usarlo con Doodle.

Come Doodle e Stripe lavorano insieme

Doodle aiuta le persone a prenotare con voi. Stripe si assicura che veniate pagati. Insieme, vi offrono un flusso completo di prenotazioni a pagamento in un unico luogo.

Ecco come funziona:

Con la programmazione 1:1, qualcuno sceglie un orario e paga immediatamente.

Con una pagina di prenotazione, offrite diversi servizi o tipi di incontri, ciascuno con il proprio prezzo.

Potete decidere quali incontri sono gratuiti e quali richiedono un pagamento

Le conferme e i promemoria vengono inviati automaticamente, riducendo le mancate presentazioni.

È semplice per i clienti e vi fa risparmiare ore ogni settimana. Non dovrete più inviare e-mail. Non dovrete più inviare manualmente le fatture. Vi svegliate con appuntamenti pagati nel vostro calendario.

Perché funziona così bene

L'uso congiunto di Doodle e Stripe funziona bene perché le persone si presentano di più quando pagano in anticipo. Questo significa che smetterete di inseguire i clienti perché i pagamenti vengono raccolti prima dell'incontro. Si risparmia tempo occupandosi solo delle prenotazioni confermate e pagate, mentre tutto il resto viene eseguito automaticamente in background. Per non parlare del fatto che i clienti si sentono professionali e senza problemi fin dal primo clic.

Se state cercando la migliore soluzione di pagamento per le vostre prenotazioni a pagamento, Stripe è la scelta migliore. È sicuro, veloce e funziona in tutte le valute e in tutti i settori. E quando lo collegate a Doodle, fate un ulteriore passo avanti.

I vostri clienti possono prenotare il tempo con voi, pagare in anticipo e ricevere una conferma in pochi clic. Non c'è bisogno di codificare nulla o di assumere uno sviluppatore. Funziona e basta.

Doodle con Stripe vi offre una configurazione che protegge il vostro tempo, ha un aspetto professionale e vi aiuta a concentrarvi sul lavoro che conta di più.

Perché essere prenotati e pagati dovrebbe essere facile.