Por qué Stripe es la mejor solución de pago para reservas

Cobrar debería ser sencillo. Pero si eres autónomo, emprendedor o propietario de una pequeña empresa, probablemente te hayas enfrentado a retrasos en las facturas, confusiones en los pagos o clientes fantasma después de reservar. Ahí es donde entran en juego las reservas de pago.

En lugar de esperar recibir el pago una vez realizado el trabajo, cada vez más personas piden que se les pague por adelantado. Y la mejor manera de hacer que eso suceda sin esfuerzo adicional es mediante el uso de Stripe.

Vamos a analizar por qué Stripe es la mejor solución de pago para las reservas pagadas y cómo se vuelve aún mejor cuando se utiliza con una herramienta de programación como Doodle.

Por qué son importantes las reservas de pago

Tanto si eres consultor, coach, tutor o diriges un taller sin ánimo de lucro, tu tiempo es valioso. Las reservas de pago ayudan a proteger ese tiempo confirmando el compromiso y el pago en un solo paso.

Estos son algunos ejemplos de personas que utilizan las reservas de pago en la actualidad:

Autónomos que realizan llamadas 1:1

Educadores que ofrecen clases particulares o en grupo

Equipos de software que cobran por la incorporación o los recorridos por el producto

Organizaciones sin ánimo de lucro que ofrecen sesiones de asesoramiento financiadas por donantes

Con la configuración adecuada, dejará de perseguir pagos y empezará a cobrar automáticamente antes de que se produzca la reunión.

Por qué Stripe es la mejor solución de pago

Stripe le ofrece una forma segura y flexible de cobrar pagos en línea. Cuenta con la confianza de millones de empresas de todo el mundo y se adapta perfectamente a las herramientas que ya utiliza.

Stripe destaca porque acepta múltiples métodos de pago como tarjetas de crédito, Apple Pay, Google Pay y transferencias bancarias. También admite divisas globales, lo que es perfecto si trabajas con clientes internacionales. Los clientes no necesitan crear una cuenta ni instalar nada para pagarte y los pagos son rápidos y fiables, por lo que mantienes el control de tu flujo de caja.

Pero aún hay más. Stripe también viene con algunos beneficios menos conocidos que hacen la vida más fácil para cualquiera que trabaje solo o en un equipo pequeño.

Ventajas adicionales que hacen que Stripe sea aún mejor

Stripe viene con algunos potentes extras que lo hacen aún más útil para las reservas de pago.

Seguridad integrada : Stripe gestiona el cifrado y la protección contra el fraude de forma automática, por lo que no tiene que preocuparse por el cumplimiento o la seguridad de los datos.

La contabilidad es más fácil : Cada pago se registra y se puede exportar, lo que significa informes más limpios, una preparación de impuestos más sencilla y menos errores manuales.

Usted controla sus precios : Tanto si quieres mantener las cosas simples como si quieres ofrecer diferentes servicios a diferentes precios, Stripe te permite hacer ambas cosas.

Funciona globalmente: Stripe gestiona los métodos de pago locales y las conversiones de divisas automáticamente, lo que supone una gran ventaja para los clientes internacionales.

Lo que Stripe no hace

Stripe es un potente motor de pagos, pero no te ayuda con tu calendario. No sabe cuándo estás libre, no envía confirmaciones de reserva y no impide que la gente te reserve dos veces.

Por eso tiene sentido usarlo con Doodle.

Cómo Doodle y Stripe trabajan juntos

Doodle ayuda a la gente a reservar tiempo contigo. Stripe se asegura de que te paguen por ello. Juntos, te dan un flujo completo de reservas pagadas en un solo lugar.

Así es como funciona:

Con la programación 1:1, alguien elige una hora y paga inmediatamente.

Con una Página de Reservas, usted ofrece diferentes servicios o tipos de reuniones, cada uno con su propio precio

Puede decidir qué reuniones son gratuitas y cuáles requieren un pago.

Las confirmaciones y los recordatorios se envían automáticamente, lo que reduce las ausencias.

Es sencillo para los clientes y le ahorra horas cada semana. Se acabaron los correos electrónicos. Se acabó el envío manual de facturas. Se despierta con citas pagadas en su calendario.

Por qué funciona tan bien

El uso conjunto de Doodle y Stripe funciona tan bien porque la gente se presenta más cuando paga por adelantado. Esto significa que dejarás de perseguir a los clientes porque los pagos se cobran antes de la reunión. Ahorrarás tiempo al ocuparte únicamente de las reservas confirmadas y pagadas, mientras que todo lo demás se ejecuta automáticamente en segundo plano. Por no mencionar que tus clientes se sentirán profesionales y cómodos desde el primer clic.

Si está buscando la mejor solución de pago para sus reservas de pago, Stripe es una buena elección. Es segura, rápida y funciona con distintas divisas y sectores. Y cuando lo conectas con Doodle, llevas las cosas un paso más allá.

Tus clientes pueden reservar tiempo contigo, pagar por adelantado y obtener una confirmación en unos pocos clics. No necesitas programar nada ni contratar a un desarrollador. Simplemente funciona.

Doodle con Stripe te ofrece una configuración que protege tu tiempo, tiene un aspecto profesional y te ayuda a centrarte en el trabajo que más importa.

Porque reservar y cobrar debería ser fácil.