Stripe est-il la meilleure solution pour les réservations ?

Se faire payer devrait être simple. Mais si vous êtes un freelance, un entrepreneur ou un propriétaire de petite entreprise, vous avez probablement eu à faire face à des factures en retard, à une confusion dans les paiements ou à des clients qui se désintéressent de votre travail après l'avoir réservé. C'est là que les réservations payées entrent en jeu.

Au lieu d'espérer être payé une fois le travail effectué, de plus en plus de personnes demandent à être payées d'avance. Et le meilleur moyen d'y parvenir sans effort supplémentaire est d'utiliser Stripe.

Voyons pourquoi Stripe est la meilleure solution de paiement pour les réservations payées et comment elle devient encore meilleure lorsque vous l'utilisez avec un outil de planification comme Doodle.

Pourquoi les réservations payantes sont importantes

Que vous soyez consultant, coach, tuteur ou que vous organisiez un atelier à but non lucratif, votre temps est précieux. Les réservations payées permettent de protéger ce temps en confirmant l'engagement et le paiement en une seule étape.

Voici quelques exemples de personnes qui utilisent les réservations payées aujourd'hui :

Les indépendants qui organisent des appels 1:1

Les éducateurs qui proposent des cours privés ou en groupe

Les équipes de développement de logiciels qui facturent des services d'intégration ou de présentation de produits.

Les organisations à but non lucratif qui proposent des sessions de conseil financées par les donateurs.

Avec la bonne configuration, vous arrêtez de courir après les paiements et commencez à être payé automatiquement avant que la réunion n'ait lieu.

Pourquoi Stripe est la meilleure solution de paiement

Stripe vous offre un moyen sûr et flexible de collecter des paiements en ligne. Des millions d'entreprises dans le monde lui font confiance et il s'intègre parfaitement aux outils que vous utilisez déjà.

Stripe se distingue par le fait qu'il accepte plusieurs méthodes de paiement comme les cartes de crédit, Apple Pay, Google Pay et les virements bancaires. Il prend également en charge les devises internationales, ce qui est parfait si vous travaillez avec des clients internationaux. Les clients n'ont pas besoin de créer un compte ou d'installer quoi que ce soit pour vous payer et les paiements sont rapides et fiables, ce qui vous permet de garder le contrôle de votre trésorerie.

Mais ce n'est pas tout. Stripe offre également des avantages moins connus qui facilitent la vie de tous ceux qui travaillent en solo ou au sein d'une petite équipe.

Des avantages supplémentaires qui rendent Stripe encore meilleur

Stripe est livré avec quelques extras puissants qui le rendent encore plus utile pour les réservations payantes.

La sécurité est intégrée : Stripe gère automatiquement le cryptage et la protection contre la fraude, vous n'avez donc pas à vous soucier de la conformité ou de la sécurité des données.

La comptabilité devient plus facile : Chaque paiement est enregistré et exportable, ce qui signifie des rapports plus clairs, une préparation des impôts plus facile et moins d'erreurs manuelles.

Vous contrôlez votre tarification : Que vous souhaitiez rester simple ou proposer différents services à différents tarifs, Stripe vous permet de faire les deux.

Il fonctionne à l'échelle mondiale: Stripe gère automatiquement les méthodes de paiement locales et les conversions de devises, ce qui est un énorme avantage pour les clients internationaux.

Ce que Stripe ne fait pas

Stripe est un moteur de paiement puissant, mais il ne vous aide pas à gérer votre calendrier. Il ne sait pas quand vous êtes libre, il n'envoie pas de confirmation de réservation et il n'empêche pas les gens de vous réserver deux fois.

C'est pourquoi il est logique de l'utiliser avec Doodle.

Comment Doodle et Stripe fonctionnent ensemble

Doodle aide les gens à réserver du temps avec vous. Stripe s'assure que vous êtes payé pour cela. Ensemble, ils vous offrent un flux complet de réservations payantes en un seul endroit.

Voici comment cela fonctionne :

Avec la planification 1:1, quelqu'un choisit une heure et paie immédiatement

Avec une page de réservation, vous proposez différents services ou types de réunions, chacun ayant son propre prix.

Vous pouvez décider quelles réunions sont gratuites et lesquelles sont payantes.

Les confirmations et les rappels sont envoyés automatiquement, ce qui réduit les absences.

C'est simple pour les clients et cela vous permet d'économiser des heures chaque semaine. Plus d'échanges de courriels. Plus d'envoi manuel de factures. Vous vous réveillez avec des rendez-vous payés dans votre calendrier.

Pourquoi cela fonctionne si bien

L'utilisation conjointe de Doodle et de Stripe fonctionne très bien parce que les gens se présentent davantage lorsqu'ils paient d'avance. Cela signifie que vous arrêtez de courir après les clients parce que les paiements sont collectés avant la réunion. Vous gagnez du temps en ne vous occupant que des réservations confirmées et payées, tandis que tout le reste fonctionne automatiquement en arrière-plan. Sans oublier que vos clients ont l'impression d'être professionnels et fluides dès le premier clic.

Si vous recherchez la meilleure solution de paiement pour vos réservations payantes, Stripe est un excellent choix. Elle est sûre, rapide et fonctionne dans toutes les devises et tous les secteurs d'activité. Et lorsque vous l'associez à Doodle, vous allez encore plus loin.

Vos clients peuvent réserver du temps avec vous, payer à l'avance et obtenir une confirmation en quelques clics. Vous n'avez pas besoin de coder quoi que ce soit ou d'engager un développeur. Cela fonctionne tout simplement.

Doodle with Stripe vous offre une configuration qui protège votre temps, qui a l'air professionnelle et qui vous aide à vous concentrer sur le travail qui compte le plus.

Parce qu'il devrait être facile d'obtenir des réservations et d'être payé.