Er Stripe den bedste løsning til betalte bookinger?

Det burde være nemt at få betaling. Men hvis du er freelancer, iværksætter eller ejer af en lille virksomhed, har du sikkert prøvet at stå over for forsinkede fakturaer, betalingsforvirring eller kunder, der spøger efter en booking. Det er her, betalte bookinger kommer ind i billedet.

I stedet for at håbe på at blive betalt, når arbejdet er udført, er der flere, der beder om at blive betalt på forhånd. Og den bedste måde at få det til at ske uden ekstra anstrengelser er ved at bruge Stripe.

Lad os se nærmere på, hvorfor Stripe er den bedste betalingsløsning til betalte bookinger, og hvordan den bliver endnu bedre, når du bruger den sammen med et planlægningsværktøj som Doodle.

Hvorfor betalte bookinger er vigtige

Uanset om du er konsulent, coach, vejleder eller driver en non-profit workshop, er din tid værdifuld. Betalte bookinger hjælper med at beskytte den tid ved at bekræfte både engagement og betaling i ét trin.

Her er blot nogle få eksempler på folk, der bruger betalte bookinger i dag:

Freelancere, der kører 1:1-samtaler

Undervisere, der tilbyder privat- eller gruppeklasser

Softwareteams, der opkræver betaling for onboarding eller produktgennemgang

Nonprofit-organisationer, der tilbyder donorfinansierede rådgivningssessioner

Med den rigtige opsætning kan du holde op med at jagte betalinger og begynde at blive betalt automatisk, før mødet finder sted.

Hvorfor Stripe er den bedste betalingsløsning

Stripe giver dig en sikker og fleksibel måde at indsamle betalinger på online. Millioner af virksomheder verden over har tillid til den, og den passer problemfrit ind i de værktøjer, du allerede bruger.

Stripe skiller sig ud, fordi den accepterer flere betalingsmetoder som kreditkort, Apple Pay, Google Pay og bankoverførsler. Det understøtter også globale valutaer, hvilket er perfekt, hvis du arbejder med internationale kunder. Kunderne behøver ikke at oprette en konto eller installere noget for at betale dig, og udbetalingerne er hurtige og pålidelige, så du bevarer kontrollen over dit cash flow.

Men der er mere. Stripe har også nogle mindre kendte fordele, som gør livet lettere for alle, der arbejder alene eller i et lille team.

Ekstra fordele, der gør Stripe endnu bedre

Stripe kommer med et par stærke ekstrafunktioner, som gør det endnu mere nyttigt til betalte bookinger.

Sikkerhed er indbygget : Stripe håndterer automatisk kryptering og beskyttelse mod svindel, så du ikke behøver at bekymre dig om compliance eller datasikkerhed.

Regnskab bliver nemmere : Hver betaling logges og kan eksporteres, hvilket betyder renere rapporter, nemmere skatteforberedelser og færre manuelle fejl.

Du styrer din prissætning : Uanset om du vil holde tingene enkle eller tilbyde forskellige tjenester til forskellige priser, giver Stripe dig mulighed for at gøre begge dele.

Det fungerer globalt: Stripe håndterer automatisk lokale betalingsmetoder og valutaomregninger, hvilket er et stort plus for internationale kunder.

Hvad Stripe ikke gør

Stripe er en stærk betalingsmotor, men den hjælper ikke med din kalender. Den ved ikke, hvornår du er ledig, den sender ikke bookingbekræftelser, og den forhindrer ikke folk i at dobbeltbooke dig.

Det er derfor, det giver mening at bruge det sammen med Doodle.

Sådan arbejder Doodle og Stripe sammen

Doodle hjælper folk med at booke tid hos dig. Stripe sørger for, at du bliver betalt for det. Sammen giver de dig et fuldt betalt bookingflow på ét sted.

Sådan fungerer det:

Med 1:1-planlægning vælger nogen en tid og betaler med det samme.

Med en bookingside kan du tilbyde forskellige tjenester eller mødetyper, hver med sin egen pris.

Du kan bestemme, hvilke møder der er gratis, og hvilke der kræver betaling

Bekræftelser og påmindelser sendes automatisk, hvilket reducerer antallet af udeblivelser

Det er nemt for kunderne og sparer dig for mange timer hver uge. Ikke mere e-mailing frem og tilbage. Ikke mere manuel afsendelse af fakturaer. Du vågner op til betalte aftaler i din kalender.

Hvorfor det fungerer så godt

At bruge Doodle og Stripe sammen fungerer så godt, fordi folk dukker mere op, når de betaler på forhånd. Det betyder, at du holder op med at jagte kunder, fordi betalingerne opkræves før mødet. Du sparer tid ved kun at beskæftige dig med bekræftede, betalte bookinger, mens alt andet kører automatisk i baggrunden. For ikke at nævne, at det føles professionelt og smidigt for dine kunder fra første klik.

Hvis du leder efter den bedste betalingsløsning til dine betalte bookinger, er Stripe et godt valg. Den er sikker, hurtig og fungerer på tværs af valutaer og brancher. Og når du forbinder det med Doodle, tager du tingene et skridt videre.

Dine kunder kan booke tid hos dig, betale på forhånd og få en bekræftelse med blot nogle få klik. Du behøver ikke at kode noget eller hyre en udvikler. Det virker bare.

Doodle med Stripe giver dig en opsætning, der beskytter din tid, ser professionel ud og hjælper dig med at fokusere på det arbejde, der betyder mest.

For det skal føles nemt at blive booket og betalt.