É Stripe a melhor solução de pagamento para reservas?

Receber pagamentos deveria ser simples. Mas se você é um freelancer, empresário ou proprietário de uma pequena empresa, provavelmente já lidou com faturas atrasadas, confusão de pagamento ou clientes que não querem pagar após a reserva. É aí que entram as reservas pagas.

Em vez de esperar receber o pagamento depois que o trabalho é feito, mais pessoas estão pedindo para receber o pagamento adiantado. E a melhor maneira de fazer isso acontecer sem esforço extra é usar o Stripe.

Vamos explicar por que o Stripe é a melhor solução de pagamento para reservas pagas e como ele se torna ainda melhor quando você o usa com uma ferramenta de agendamento como o Doodle.

Por que as reservas pagas são importantes

Quer você seja um consultor, coach, tutor ou esteja realizando um workshop sem fins lucrativos, seu tempo é valioso. As reservas pagas ajudam a proteger esse tempo, confirmando o compromisso e o pagamento em uma única etapa.

Aqui estão apenas alguns exemplos de pessoas que usam as reservas pagas atualmente:

Freelancers que realizam chamadas 1:1

Educadores que oferecem aulas particulares ou em grupo

Equipes de software que cobram pela integração ou por orientações sobre o produto

Organizações sem fins lucrativos que oferecem sessões de consultoria financiadas por doadores

Com a configuração correta, você deixa de correr atrás de pagamentos e começa a ser pago automaticamente antes de a reunião acontecer.

Por que o Stripe é a melhor solução de pagamento

O Stripe oferece a você uma maneira segura e flexível de coletar pagamentos on-line. Ele tem a confiança de milhões de empresas em todo o mundo e se encaixa perfeitamente nas ferramentas que você já usa.

O Stripe se destaca por aceitar vários métodos de pagamento, como cartões de crédito, Apple Pay, Google Pay e transferências bancárias. Ele também é compatível com moedas globais, o que é perfeito se você trabalha com clientes internacionais. Os clientes não precisam criar uma conta nem instalar nada para pagar você, e os pagamentos são rápidos e confiáveis, para que você mantenha o controle do seu fluxo de caixa.

Mas há mais. O Stripe também vem com alguns benefícios menos conhecidos que facilitam a vida de quem trabalha sozinho ou em uma equipe pequena.

Benefícios extras que tornam o Stripe ainda melhor

O Stripe vem com alguns extras poderosos que o tornam ainda mais útil para reservas pagas.

A segurança é integrada : O Stripe lida com a criptografia e a proteção contra fraudes automaticamente, para que você não precise se preocupar com a conformidade ou a segurança dos dados.

A contabilidade fica mais fácil : Todos os pagamentos são registrados e exportáveis, o que significa relatórios mais claros, preparação de impostos mais tranquila e menos erros manuais.

Você controla seus preços : Se você quiser manter as coisas simples ou oferecer serviços diferentes com taxas diferentes, o Stripe permite que você faça as duas coisas.

Funciona globalmente: O Stripe lida com métodos de pagamento locais e conversões de moeda automaticamente, o que é uma grande vantagem para clientes internacionais.

O que o Stripe não faz

O Stripe é um poderoso mecanismo de pagamento, mas não ajuda com seu calendário. Ele não sabe quando você está livre, não envia confirmações de reserva e não impede que as pessoas façam reservas duplas para você.

É por isso que faz sentido usá-lo com o Doodle.

Como o Doodle e o Stripe funcionam juntos

O Doodle ajuda as pessoas a reservar tempo com você. O Stripe garante que você seja pago por isso. Juntos, eles oferecem um fluxo completo de reservas pagas em um só lugar.

Veja como funciona:

Com o agendamento 1:1, alguém escolhe um horário e paga imediatamente

Com uma página de agendamento, você oferece diferentes serviços ou tipos de reunião, cada um com seu próprio preço

Você pode decidir quais reuniões são gratuitas e quais exigem pagamento

As confirmações e os lembretes são enviados automaticamente, reduzindo o não comparecimento

É simples para os clientes e economiza horas por semana. Não é mais necessário enviar e-mails para lá e para cá. Não há mais envio manual de faturas. Você acorda com compromissos pagos em seu calendário.

Por que funciona tão bem

Usar o Doodle e o Stripe juntos funciona muito bem porque as pessoas aparecem mais quando pagam antecipadamente. Isso significa que você deixará de perseguir os clientes porque os pagamentos são cobrados antes da reunião. Você economiza tempo lidando apenas com reservas confirmadas e pagas, enquanto todo o resto é executado automaticamente em segundo plano. Sem mencionar que, desde o primeiro clique, seus clientes se sentem profissionais e tranquilos.

Se estiver procurando a melhor solução de pagamento para suas reservas pagas, o Stripe é uma boa opção. Ele é seguro, rápido e funciona em várias moedas e setores. E quando você o conecta ao Doodle, dá um passo adiante.

Seus clientes podem reservar um horário com você, pagar adiantado e receber uma confirmação com apenas alguns cliques. Você não precisa codificar nada nem contratar um desenvolvedor. Ele simplesmente funciona.

O Doodle with Stripe oferece uma configuração que protege o seu tempo, tem aparência profissional e ajuda você a se concentrar no trabalho que mais importa.

Porque ser agendado e pago deve ser fácil.