L Låt oss inte försköna det. Tecken på en ekonomisk avmattning har synts tydligt redan en tid. En avmattning verkar oundviklig och innebär, tillsammans med otaliga andra konsekvenser, att säljteamen står inför tuffare mål med färre resurser. Budgetarna krymper, besluten drar ut på tiden – men förväntningarna är fortfarande lika höga.

Men så behöver det inte vara. Det finns belägg för att, om man går tillväga på rätt sätt, Smarta och välorganiserade säljare och säljteam kan nå framgång inte bara trots svåra tider, utan just därför att duktiga team utnyttjar utmaningarna till sin fördel.

I sin bok från 1980, Fri att välja, hävdade den Nobelprisbelönade ekonomen och författaren Milton Friedman att perioder av konjunkturnedgång är just det som lägger grunden för de efterföljande konjunkturuppgångarna, eftersom konjunkturnedgångar pressar bort överskottet från marknaden och skapa möjligheter för de företag som klarar sig.

Här är fyra sätt att hjälpa ditt säljteam att nå framgång – även när konjunkturen inte är på topp.

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1. Hitta och anställ duktiga medarbetare, och utbilda dem sedan

Om du inte rekryterar till SpaceX:s säljteam är det här ingen raketvetenskap. När det finns lediga tjänster att tillsätta skyndar många företag igenom rekryteringsprocessen i den felaktiga tron att det är bättre att ha någon på posten än ingen alls. Men, att hitta och anställa rätt personer är det första och förmodligen viktigaste steget för att bygga upp ett bra team av vilket slag det än må vara – men framför allt ett säljteam.

Just nu kan vara ett utmärkt tillfälle att satsa på att utöka ditt säljteam. Många duktiga säljare är tillbaka på arbetsmarknaden just nu. Det här är din chans att knyta dem till dig.

Men rekryteringen är bara början. Över hälften av säljarna saknar de färdigheter de behöver – och 58 % kan inte besvara kundernas frågor på ett bra sätt. Företagen fokuserar ofta enbart på introduktionsutbildningen, vilket leder till att säljcheferna efter 90 dagar på tjänsten har glömt nästan allt de lärt sig. Kontinuerlig utbildning kan öka försäljningsresultaten med 20 %, och de mest framgångsrika säljteamen är dubbelt så benägna att få sådan utbildning regelbundet. Att lära sig nya färdigheter och arbetssätt blir ännu viktigare i tider av förändring.

Och det är här verktyg som Doodle kommer väl till pass: chefer kan snabbt boka in återkommande utbildningar eller 1:1-samtal, vilket gör att coachningen blir konsekvent utan att man slösar tid på e-postväxlingar fram och tillbaka.

2. Hjälp ditt team att bemästra den virtuella presentationen

Kundernas tid är mer begränsad än någonsin, och personlig försäljning är inte alltid ett alternativ. Men det betyder inte att affärer inte kan avslutas – det innebär bara att du måste göra ett starkare intryck vid virtuella möten. Den tid man tillbringar ansikte mot ansikte är livsviktig för de flesta säljorganisationer, vare sig det handlar om kundmöten, presentationer eller evenemang.

Vår studie, ”Att stärka kundlojaliteten på distans," visade att 59 procent av de amerikanska anställda anser att online-möten gör det svårare att skapa en relation till kunderna. Samtidigt är 23 procent rädda för att online-möten ska leda till färre kontakter med kunderna.

Genom kvalitativ utbildning och effektiv ledning kan denna utmaning vändas till en fördel. När konkurrenterna har det svårt och kunderna lägger mindre tid på möten är det den bästa tiden att bygga upp nya och starkare relationer.

Vår undersökning visade att endast 34 % av de yrkesverksamma lägger ner mer tid på att förbereda sig inför virtuella möten än inför fysiska möten. Samtidigt erbjuder 46 % av de tillfrågade medarbetarna kunderna möjligheten att boka möten utanför ordinarie arbetstid för att bättre passa deras scheman. Med Doodles bokningssida är det enkelt att ge kunderna den flexibiliteten – och om ditt team förbereder sig inför virtuella samtal som en idrottare inför en tävlingsdag kommer ni att sticka ut.

Tänk som en idrottare. Spela in din presentation. Titta på den i efterhand. Förbättra dig varje gång. Slipp det ändlösa mejlandet och boka möten snabbare med ett säkert schemaläggningsverktyg som Doodle – inga fler ändlösa mejlkedjor, bara enkel och smidig schemaläggning.

3. Skapa förtroende med och inom säljteamet

Om det är svårt att hitta en duktig säljare, är en enastående säljteamledare rena guldkornet. Vanligtvis tilldelas den här rollen den bästa säljaren – men det innebär inte alltid att man blir den bästa chefen. Duktiga chefer bygger upp förtroende hos sitt team och skapar en gemensam gruppdynamik där medlemmarna känner sig som en del av en större helhet.

Vad kan en duktig försäljningschef göra för att bygga upp det förtroendet?

Regelbundna enskilda samtal: ”Ensamvargar” bland säljarna? Det är gamla nyheter. Regelbundna möten visar att varje säljare uppskattas och får stöd, vilket bidrar till framgång.

Hög emotionell intelligens: Ingen säljare är den andre lik. Duktiga chefer vet vad som motiverar varje enskild person – och ger dem utrymme att utvecklas.

Sätt ihop ett team: Ett framgångsrikt säljteam är mer än bara en grupp individer. Även om varje medarbetare kan ha sina egna karriärmål och sin egen arbetsstil måste det också finnas gemensamma teammål och en gemensam kultur. Chefer som kommunicerar företagets övergripande syfte och föregår med gott exempel bidrar till att skapa en vinnande kultur.

Undanröja hinder för framgång: Utbildning är bara en del av helheten. Duktiga chefer undanröjer också hinder och förbättrar ständigt verktygen.

Ange tydliga mål: Dessa mål bör sträcka sig längre än månatliga eller årliga försäljningssiffror; säljarna bör få dagliga, veckovisa, månatliga och kvartalsvisa mål som diskuteras öppet och ärligt. Använd målen som en vägledning, inte som ett tvångsmedel.

4. Få försäljningsavdelningen att samarbeta bättre med resten av företaget

Det är lustigt: när allt går bra vill kunderna sällan byta. Men när det går sämre letar de efter bättre sätt att arbeta på. Varför laga något som inte är trasigt? Om din produkt eller tjänst kan spara pengar åt kunderna eller öka effektiviteten kan en ekonomisk nedgång vara det perfekta tillfället att gå ut och sälja din lösning.

Försäljning och marknadsföring måste samverka – nu mer än någonsin. Dela kundinsikter från försäljningen med marknadsföringen och produktutvecklingen, och utnyttja data för att förbättra era försäljningsstrategier.

Detsamma gäller kundframgångsteamet, som kan hjälpa säljarna att identifiera vilka kunder som har ett ömsesidigt givande samarbete med ert företag. Att sälja till befintliga kunder fungerar ofta bättre än att jaga nya.

Relationer är fortfarande det viktigaste. När det finns färre konkurrenter har du större utrymme att sticka ut. Behandla kunderna som människor: var närvarande, lyssna noga och fokusera på att verkligen hjälpa till. Använd den här tiden till att bygga personliga relationer och positionera dig som en pålitlig rådgivare. Boka in samtal för att diskutera specifika problem med varje intressent och visa dem att du bryr dig lika mycket om deras framgång som de själva gör.

Vill du veta mer om hur man skapar förtroende och lojalitet vid online-möten? Ladda ner hela rapport.

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