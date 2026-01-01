Hur integrerar man GoToMeeting med Outlook-kalendern?

Integrera GoToMeeting med din Outlook-kalendern är en barnlek och ger en smidig upplevelse när du hanterar dina virtuella möten.

Följ dessa enkla steg för att synkronisera din Outlook-kalender med GoToMeeting:

Logga in på GoToMeeting

Börja med att logga in på ditt GoToMeeting-konto. Gå till dina kontoinställningar för att hitta de alternativ du behöver.

Leta efter inställningarna för kalenderintegration i ditt GoToMeeting-konto. Där hittar du alternativen för synkronisering med Outlook.

Välj Outlook-kalendern

Välj Outlook-kalendern som din önskade integration. GoToMeeting kommer att be dig att godkänna anslutningen.

Följ anvisningarna för att godkänna integrationen. Detta steg innebär vanligtvis att du loggar in på ditt Outlook-konto och beviljar de behörigheter som krävs.

När du har godkänt detta kan du nu enkelt synkronisera dina GoToMeeting-möten med din Outlook-kalender.

På så sätt visas dina inbokade möten direkt i din Outlook-kalender.

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Överväg att använda Doodle för ökad produktivitet

GoToMeeting och Outlook fungerar visserligen smidigt tillsammans, men överväg att ta din schemaläggning till nästa nivå med Doodle.

Doodle synkroniseras inte bara smidigt med Google Kalender utan erbjuder även ytterligare funktioner som gruppbokning, vilket gör det till ett kraftfullt verktyg för att hantera din tid på ett effektivt sätt.

Genom att kombinera de kraftfulla funktionerna i Outlook och Doodle kan du effektivisera din schemaläggning och se till att dina virtuella möten blir välorganiserade, effektiva och smidiga.

Utnyttja fördelarna med dessa verktyg för att ta kontroll över din tid och öka produktiviteten.