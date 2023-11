Hvordan integrerer man GoToMeeting med Outlook-kalenderen?

Det er en leg at integrere GoToMeeting med din Outlook Calendar, hvilket giver en problemfri oplevelse til styring af dine virtuelle møder.

Følg disse enkle trin for at synkronisere din Outlook-kalender med GoToMeeting:

Log ind på GoToMeeting

Start med at logge ind på din GoToMeeting-konto. Naviger til dine kontoindstillinger for at finde de nødvendige indstillinger.

Se efter indstillingerne for kalenderintegration i din GoToMeeting-konto. Det er her, du finder indstillingerne for synkronisering med Outlook.

Vælg Outlook-kalender

Vælg Outlook-kalender som din foretrukne integration. GoToMeeting vil bede dig om at godkende forbindelsen.

Følg anvisningerne for at godkende integrationen. Dette trin indebærer normalt, at du logger ind på din Outlook-konto og giver de nødvendige tilladelser.

Når du er blevet godkendt, kan du nu synkronisere dine GoToMeeting-sessioner med din Outlook-kalender uden problemer.

Det sikrer, at dine planlagte møder vises direkte i din Outlook-kalender.

Prøv Doodle Opret din gratis konto - intet kreditkort er påkrævet

Overvej Doodle for at forbedre produktiviteten

Selvom GoToMeeting og Outlook fungerer problemfrit sammen, kan du overveje at tage din planlægning til det næste niveau med Doodle.

Doodle synkroniserer ikke kun ubesværet med Google Calendar, men tilbyder også ekstra funktioner som gruppeplanlægning, hvilket gør det til et stærkt værktøj til at styre din tid effektivt.

Ved at kombinere de robuste funktioner i Outlook og Doodle kan du strømline din planlægning og sikre, at dine virtuelle møder er organiserede, effektive og problemfri.

Udnyt bekvemmeligheden ved disse værktøjer til at eje din tid og øge produktiviteten.