Wie lässt sich GoToMeeting in den Outlook-Kalender integrieren?

Die Integration von GoToMeeting in Ihren Outlook Kalender ist ein Kinderspiel und ermöglicht eine nahtlose Verwaltung Ihrer virtuellen Meetings.

Folgen Sie diesen einfachen Schritten, um Ihren Outlook-Kalender mit GoToMeeting zu synchronisieren:

Melden Sie sich bei GoToMeeting an.

Melden Sie sich zunächst bei Ihrem GoToMeeting-Konto an. Navigieren Sie zu Ihren Kontoeinstellungen, um die erforderlichen Optionen zu finden.

Suchen Sie in Ihrem GoToMeeting-Konto nach den Einstellungen für die Kalenderintegration. Hier finden Sie die Optionen für die Synchronisierung mit Outlook.

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Wählen Sie Outlook-Kalender

Wählen Sie Outlook Calendar als bevorzugte Integration. GoToMeeting wird Sie auffordern, die Verbindung zu autorisieren.

Folgen Sie den Aufforderungen, um die Integration zu autorisieren. Bei diesem Schritt müssen Sie sich in der Regel bei Ihrem Outlook-Konto anmelden und die erforderlichen Berechtigungen erteilen.

Nach der Autorisierung können Sie nun Ihre GoToMeeting-Sitzungen mühelos mit Ihrem Outlook-Kalender synchronisieren.

Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre geplanten Besprechungen direkt in Ihrem Outlook-Kalender angezeigt werden.

Ein Doodle erstellen

Doodle für mehr Produktivität

GoToMeeting und Outlook arbeiten zwar nahtlos zusammen, aber mit Doodle können Sie Ihre Terminplanung auf die nächste Stufe heben.

Doodle lässt sich nicht nur mühelos mit dem Google-Kalender synchronisieren, sondern bietet auch zusätzliche Funktionen wie die Planung von Gruppen, was es zu einem leistungsstarken Tool für ein effektives Zeitmanagement macht.

Durch die Kombination der robusten Funktionen von Outlook und Doodle können Sie Ihre Terminplanung rationalisieren und sicherstellen, dass Ihre virtuellen Meetings organisiert, effizient und problemlos ablaufen.

Nutzen Sie den Komfort dieser Tools, um Ihre Zeit selbst zu gestalten und Ihre Produktivität zu steigern.