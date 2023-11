Como integrar o GoToMeeting ao Calendário do Outlook?

A integração do GoToMeeting com seu Outlook Calendar é muito fácil, proporcionando uma experiência perfeita para o gerenciamento de suas reuniões virtuais.

Siga estas etapas simples para sincronizar seu calendário do Outlook com o GoToMeeting:

Faça login no GoToMeeting

Comece fazendo login na sua conta do GoToMeeting. Navegue até as configurações de sua conta para encontrar as opções necessárias.

Procure as configurações de Integração de calendário em sua conta do GoToMeeting. É aqui que você encontrará as opções de sincronização com o Outlook.

Escolha o Calendário do Outlook

Selecione o Outlook Calendar como sua integração preferida. O GoToMeeting solicitará que você autorize a conexão.

Siga as instruções para autorizar a integração. Essa etapa geralmente envolve fazer login na sua conta do Outlook e conceder as permissões necessárias.

Depois de autorizado, você poderá sincronizar suas sessões do GoToMeeting com o calendário do Outlook sem esforço.

Isso garante que suas reuniões agendadas apareçam diretamente no Calendário do Outlook.

